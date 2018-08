Germania: Polemici privind alocațiile pentru copiii muncitorilor est-europeni

Scena publică din Germania este dominată de dezbateri privind alocațiile cuvenite copiilor muncitorilor din estul Europei, încasate deseori în țara de baștină. O analiză a Deutsche Welle.

Statul german plătește anual 36 miliarde euro alocații pentru copii. Părinții a peste 15 milioane de copii beneficiază de acești bani. Conform ministerului federal al Finanțelor, aproape 270.000 dintre acești copii nu trăiesc în Germania, ci în alte state ale Uniunii Europene. Cei mai mulți în Polonia, Cehia, Croația și România.

În fiecare an, aproximativ 600 milioane de euro sub formă de alocații trec, așadar, granițele Germaniei. Ceea ce reprezintă 1,6 procente din toate alocațiile, dar tendința este crescătoare: în jumătate de an, numărul transferurilor a crescut cu zece procente. Oare trebuie guvernul federal să regândească aceste plăți?

Faptul că cetățenii altor țări trăiesc și lucrează în Germania se bazează pe libertatea de circulație la care au dreptul cetățenii UE. Pentru Bulgaria și România, piața muncii a fost complet liberalizată în anul 2014. Dacă își caută de lucru în Germania, au dreptul să stea acolo timp de șase luni. În final trebuie să demonstreze că sunt într-adevăr în căutarea unui loc de muncă - altfel autoritățile germane au dreptul să-i trimită acasă.

La alocația pentru copii au dreptul în momentul în care domiciliul principal este în Germania. În 2017, în Germania erau angajate cu carte de muncă și contribuții la asigurările sociale aproximativ 1,2 milioane de persoane din estul Europei: de patru ori mai multe decât în 2015. În statisticile din 2018 apar aproape 120.000 de copii români care primesc alocații locuind în Germania, alți 19.000 primesc alocațiile trăind în România. Cei mai mulți sunt însă în Polonia: 117.000 de copii polonezi primesc banii acasă în Polonia.

Sören Link (SPD), primarul orașului Duisburg, crede că ”Guvernul Federal tergiversează această problemă și trebuie în sfârșit să facă ceva pentru a stopa migrația sărăciei în Europa”. La Duisburg, numărul cetățenilor din România și Bulgaria a crescut din 2012 de la 6.000 la 19.000. Primarul este de părere că această situație este periculoasă pentru coeziunea socială.





Bavaria vrea să obțină în Camera Superioară a parlamentului reducerea sumelor pentru alocațiile copiilor care locuiesc în străinătate, iar creștin-socialii bavarezi (CSU) îi cer Partidului Social-Democrat (SPD) să le susțină inițiativa. Un purtător de cuvânt al ministrului federal de Finanțe, Olaf Scholz, a declarat că se caută o soluție europeană. Guvernul ar dori, spune acesta, să adapteze sumele alocate la costurile de trai în țările de unde provin familiile în cauză.

Problema muncitorilor din estul Europei stabiliți în țările vestice pare a fi abordată cu dublă măsură. Dacă politicienii din acest țări propun pentru copii alocații ajustate la costurile vieții din țările în care se găsesc aceștia, aceeași politicieni, speriați de concurența făcută de firmele estice, spre exemplu în transporturilor rutiere, cer ca angajații acestor firme să fie retribuiți cu salariul minim din țara unde se găsesc de către patronii lor de acasă.

Potrivit publicației germane Die Welt, 83% dintre germani ar fi împotriva plății de alocații către copii veniți din alte țări. Publicații germane care au abordat subiectul, ignoră impactul pozitiv avut asupra sistemelor publice de asigurări sociale de contribuțiile la salarii plătite de muncitorii din țările est-europene. Mutarea contribuțiilor plătite șubrezește deseori semnificativ sistemul de asigurări sociale din țara de origine.

Problematica a primit vineri replica Ministerului român de Externe. „România susține ferm exercitarea libertății fundamentale de circulație în cadrul Uniunii Europene. Aceasta este sprijinită de respectarea principiului nediscriminării între cetățenii europeni și, concret, de factori precum accesul egal al lucrătorilor la beneficiile sociale corelative muncii prestate sau protecția împotriva nerespectării legislației aplicabile. Astfel, apartenența la Uniunea Europeană obligă statele membre să asigure un tratament corect, echitabil și nediscriminatoriu pentru toți cetățenii europeni.

Conform Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), lucrătorii europeni au dreptul de a se stabili și lucra în oricare alt stat membru decât cel ai cărui cetățeni sunt, beneficiind de avantajele sociale ale țării de reședință în aceleași condiții ca și resortisanții acelei țări, fără nicio discriminare bazată pe cetățenie.

Mai mult, în jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene s-a statuat în mod constant că regula egalității de tratament prevăzută în TFUE și în Regulamentul 492/2011 interzice nu numai discriminările evidente pe motiv de naționalitate, ci și orice forme disimulate de discriminare care, prin aplicarea altor criterii de diferențiere, conduc în fapt, la același rezultat. Alocaţiile pentru copii trebuie plătite tuturor lucrătorilor europeni, indiferent de statul membru din care părinţii provin sau în care copiii se află de fapt”, spune Ministerul Afacerilor Externe.

