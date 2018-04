Gluma făcută de Elon Musk de 1 aprilie îl va costa scump pe patronul Tesla

O glumă făcută de Elon Musk cu ocazia zilei de 1 aprilie l-ar putea costa scump pe patronul Tesla și SpaceX. Acțiunile companiei Tesla s-au prăbușit pe bursă, după ce Musk a postat câteva mesaje pe Twitter, de Ziua Păcălelilor.

Tesla Goes Bankrupt

Palo Alto, California, April 1, 2018 -- Despite intense efforts to raise money, including a last-ditch mass sale of Easter Eggs, we are sad to report that Tesla has gone completely and totally bankrupt. So bankrupt, you can't believe it.