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Grindeanu cere măsuri urgente pentru reducerea prețurilor la energie: „Nu vreau să avem pe conștiință că pleacă Dacia sau Ford”

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un barbat tine in mana un bec aprins langa un calculator si fisicuri de monede
Foto: Guliver/GettyImages
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Din articol
Grindeanu cere Guvernului să grăbească măsurile pentru relansarea economiei

Sorin Grindeanu a cerut ministrului Energiei Dumitru Chisăliță să prezinte urgent un plan pentru rezolvarea problemei prețurilor mari la energie. Liderul social-democrat se teme că România ar putea pierde companii importante, precum Dacia și Ford, dacă acestea nu vor mai putea suporta costurile ridicate.

„Ministrul Energiei trebuie să vină cu un plan pe energie, pe prețuri la energie. Cred că avem cel mai mare preț din UE, sper să fiu contrazis, trebuie să fie prima prioritate”, a declarat Sorin Grindeanu, miercuri seară, la Antena 3 CNN.

Liderul PSD a atras atenția că energia scumpă poate afecta grav companiile care produc în România și a dat exemplele celor doi mari producători auto, Dacia și Ford.

„Eu nu vreau să avem pe conștiință că pleacă Dacia sau Ford tocmai din cauza acestui preț ridicat la energie și să vedem care e planul și e de datoria Ministerului Energiei să-l prezinte urgent”, a avertizat Grindeanu.

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Grindeanu a vorbit și despre o investiție importantă în sectorul energetic, anunțând că a primit informații în acest sens de la Natalia Intotero.

„Eu, legat de asta, să știți că aș vrea s-o felicit pe Natalia Intotero care m-a anunțat că e aproape de a obține o investiție mare în energie. De acest tip de proiecte avem nevoie în perioada următoare”, a spus el.

Cel mai probabil, este vorba despre compania grecească HELLENiQ Renewables care va investi 1,3 miliarde de euro în energia regenerabilă în țara noastră până în 2030.

Grindeanu cere Guvernului să grăbească măsurile pentru relansarea economiei

Președintele PSD a cerut premierului Luca Niculescu să grăbească aplicarea planului de relansare economică, despre care spune că este în discuții de mai bine de un an, fără să fi fost pus în practică.

Grindeanu a insistat că firmele au nevoie de stabilitate și de măsuri concrete, nu doar de promisiuni.

Acesta a dat asigurări că taxele nu vor crește și a cerut ca statul să își achite datoriile către companii în cel mult 90 de zile. Totodată, a vorbit despre necesitatea rambursării TVA pentru firmele cu risc fiscal redus.

„Vreau să transmit clar oamenilor de afaceri că taxele nu vor crește”, a declarat liderul PSD.

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Potrivit lui, reducerea costurilor cu energia, plata datoriilor statului și aplicarea măsurilor de relansare economică sunt probleme pe care Guvernul trebuie să le rezolve cât mai repede, pentru a sprijini companiile care își desfășoară activitatea în România.

Editor : A.P.

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