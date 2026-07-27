Guvern: Sistemul de cadastru e-Terra rămâne indisponibil după atacul cibernetic asupra ANCPI. Nu putem anunța încă data repornirii

Sistemul informatic e-Terra nu are încă un termen clar pentru repunerea în funcțiune, la aproape două săptămâni după atacul cibernetic care a afectat Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI). Guvernul a anunțat luni că investigația a confirmat un atac de tip ransomware, în urma căruia o parte a infrastructurii informatice a fost criptată și ștearsă, însă baza centrală de date a cadastrului nu a fost compromisă.

La aproape două săptămâni de la incident, specialiștii ANCPI, împreună cu echipe ale STS și Cyberint, lucrează la reconstrucția infrastructurii informatice și la mutarea aplicației e-Terra în cloudul guvernamental. Autoritățile spun însă că testele finale de funcționare nu pot începe înainte ca migrarea infrastructurii și repornirea bazei de date să fie finalizate, motiv pentru care nu poate fi anunțată, deocamdată, data reluării serviciilor.

Atacul a afectat infrastructura, nu și baza de date a cadastrului

Ancheta tehnică realizată de Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a stabilit că atacatorii au lansat un atac de tip ransomware, criptând și ștergând o parte din infrastructura de virtualizare care găzduia aplicațiile ANCPI.

„Investigația tehnică a confirmat un atac cibernetic de tip ransomware, în urma căruia atacatorii au criptat și șters o parte din infrastructura de virtualizare care găzduiește aplicațiile agenției”, se arată în informarea transmisă luni.

Autoritățile susțin că infrastructura afectată a fost izolată imediat după depistarea incidentului pentru a împiedica extinderea atacului. În paralel, continuă atât investigația tehnică, cât și ancheta penală privind identificarea autorilor.

„Baza de date centrală a sistemului cadastral, cea care conține evidența proprietăților și a drepturilor reale asupra imobilelor, nu a fost afectată. Nu există dovezi că atacatorii au avut acces la aceste date. Integritatea evidenței cadastrale și de carte funciară este, la acest moment, confirmată.”

Nu există încă un termen pentru reluarea serviciilor

Reconstrucția infrastructurii presupune sincronizarea mai multor echipe tehnice și verificarea fiecărei componente de către specialiștii DNSC, STS și Cyberint înainte ca sistemul să fie repornit.

Lucrările, programate inițial să se încheie duminică, au fost întrerupte în cursul nopții din motive de precauție și reluate luni dimineață, după noi verificări.

„Pentru a reda cât mai repede accesul cetățenilor și profesioniștilor la serviciile cadastrale, dar fără a compromite securitatea sau corectitudinea datelor, s-a concluzionat că varianta optimă pentru momentul de față este repornirea sistemului pe versiunea actuală, urmată de actualizări ulterioare, fără impact asupra disponibilității serviciilor. Testele finale de funcționare pot începe abia după finalizarea migrării infrastructurii și repornirea completă a bazei de date. Din acest motiv, nu putem încă anunța o oră sau o dată fermă de repunere în funcțiune”, potrivit Guvernului.

În ceea ce privește platforma ePay, aceasta va fi înlocuită cu un nou modul pentru plata electronică. Până atunci, utilizatorii sunt sfătuiți să își schimbe parola de acces, mai ales dacă folosesc aceeași parolă și pentru alte conturi online, și să fie atenți la eventuale mesaje sau apeluri prin care le sunt solicitate date personale sau financiare.

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Editor : A.D.