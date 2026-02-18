Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, va prezenta miercuri Raportul trimestrial asupra inflației. Care sunt noile prognoze

Guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, va susține miercuri, la ora 11:00, o conferință de presă în cadrul căreia va prezenta noul Raport trimestrial asupra inflației, ediția februarie 2026, document care include cele mai recente evaluări privind evoluția prețurilor, factorii care influențează dinamica inflației și perspectivele acesteia pe termen mediu.

Potrivit prognozei incluse în raport, rata anuală a inflației va continua să scadă lent în primul trimestru al anului 2026, va înregistra ulterior o creștere temporară în trimestrul al doilea, iar în a doua parte a anului va consemna o corecție descendentă accentuată, urmând să revină în interiorul intervalului țintei BNR începând cu mijlocul anului 2027.

Aceste evoluții se vor suprapune efectelor generate anterior de expirarea schemei de plafonare a prețului la energia electrică în trimestrul III din 2025, precum și de majorarea cotelor de TVA și a accizelor, factori care au exercitat presiuni suplimentare asupra prețurilor.

Evoluția va fi susținută, potrivit raportului, de intensificarea presiunilor dezinflaționiste generate de factorii fundamentali, în special de deficitul de cerere agregată.

Acesta va fi anticipat să se accentueze până la finalul anului curent, pe fondul progresului procesului de corecție bugetară, urmând să atingă valori importante, însă mai reduse decât cele estimate anterior.

CITEȘTE ȘI: BNR a decis menținerea dobânzii-cheie la 6,50% pe an, pe fondul unei inflații ridicate și al încetinirii economiei

Editor : A.D.