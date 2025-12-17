Guvernul a alocat peste 188 de milioane de lei pentru teatre, opere și filarmonici din 34 de județe

Guvernul a alocat, miercuri, peste 188 milioane lei pentru 74 de teatre, opere și filarmonici din 48 de localități, care funcționează în subordinea autorităților locale din 34 de județe.

Executivul a adoptat hotărârea privind repartizarea sumelor corespunzătoare cotei prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. e) din Legea bugetului de stat pe anul 2025 nr. 9/2025, pentru finanțarea instituțiilor publice de spectacole din subordinea autorităților administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale din județe, respectiv teatre, opere și filarmonici.

Suma reprezintă 2% din impozitul pe venit încasat în perioada 1 septembrie - 10 decembrie 2025, pentru finanțarea instituțiilor publice de spectacole din subordinea unităților administrativ-teritoriale solicitante din județele: Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brașov, Brăila, Buzău, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Iași, Maramureș, Mureș, Neamț, Prahova, Satu-Mare, Sibiu, Suceava, Timiș, Tulcea, Vaslui, Vâlcea și Vrancea, mai arată comunicatul de presă al Guvernului.

Citește și: Guvernul alocă 2,4 miliarde lei Ministerului Dezvoltării pentru plata facturilor din „Anghel Saligny” și PNDL

Fondurile au fost repartizate conform solicitărilor transmise către Ministerul Dezvoltării, până la termenul legal, de către unitățile administrativ-teritoriale în subordinea cărora funcționează instituții publice de spectacole.

Editor : Ana Petrescu