Guvernul a aprobat, în ședința de vineri, un memorandum care permite angajarea personalului necesar pentru operaționalizarea tunelului Momaia de pe Autostrada Sibiu-Pitești, funcționarea platformei Toll.ro și intervențiile rutiere din timpul iernii, a anunțat ministrul Transporturilor, Ștefan Ovidiu Popa. În total, este vorba despre 130 de persoane, dintre care 76 vor fi angajate pe perioadă determinată.

Pentru mentenanța, intervenția și monitorizarea tunelului Curtea de Argeș, cunoscut și ca tunelul Momaia, CNAIR va putea ocupa 14 posturi vacante. Angajații vor lucra permanent, în ture de câte opt ore.

„A fost aprobat astăzi, în ședința de Guvern, Memorandumul prin care este angajat personalul necesar operaționalizării tunelului Curtea de Argeș (Momaia), funcționării Toll.ro și asigurării mentenanței pe perioada de iarnă. Pentru mentenanță, intervenție și monitorizare, CNAIR va putea angaja pe posturile vacante 14 oameni, care vor asigura non-stop, în ture de câte 8 ore, funcționarea tunelului", a transmis ministrul Transporturilor pe Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Angajări pentru Toll.ro și intervențiile de iarnă

Alte 40 de persoane vor fi angajate pentru operarea și mentenanța platformei electronice Toll.ro, precum și pentru desfășurarea activităților specifice acesteia.

Pentru intervențiile pe drumurile naționale în perioada de iarnă, Guvernul a aprobat angajarea pe perioadă determinată a 76 de persoane.

„Este un prim pas spre normalitate în administrarea eficientă a domeniului rutier, esențial pentru dezvoltarea economică a României", a mai scris Ștefan Ovidiu Popa.

Ministrul Transporturilor a anunțat, în urmă cu trei zile, că cei 10 kilometri ai Secțiunii 4 Tigveni-Curtea de Argeș din Autostrada Sibiu-Pitești ar urma să fie deschiși circulației pe 3 decembrie.

După inaugurarea tronsonului, angajații companiei de drumuri și tehnicienii constructorului austriac vor asigura permanent monitorizarea, mentenanța și intervențiile în tunelul Momaia.

Citește și: VIDEO Luca Niculescu, la începutul ședinței de Guvern. Principalele măsuri anunțate de premier

Editor : A.D.