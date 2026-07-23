Guvernul a aprobat, în ședința de joi, memorandumul privind organizarea concursurilor pentru ocuparea a 22 de posturi vacante de asistenți medicali la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Marie Curie”. Deblocarea acestora ar urma să permită redeschiderea celor cinci paturi ATI închise din lipsă de personal, situație semnalată în ultimele zile de conducerea spitalului și de cadrele medicale. Ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, spune însă că aprobarea memorandumului nu rezolvă problema deficitului de personal din sistemul sanitar.

ACTUALIZARE 14:00 „Aprobarea celor 22 de posturi pentru Spitalul „M.S. Curie” era absolut necesară și mă bucur că acest demers a fost aprobat. Este unul dintre cele mai importante spitale pediatrice din România. Dar nu putem considera că problema resursei umane din sănătate s-a rezolvat. Nu putem abandona celelalte spitale din România, care se confruntă cu aceleași dificultăți. În multe unități sanitare, lipsa personalului afectează direct accesul pacienților la servicii medicale și pune o presiune uriașă asupra cadrelor medicale. Ministerul Sănătății nu renunță la demersurile pentru deblocarea posturilor vacante din sistemul sanitar. Pacienții din România au nevoie de personal medical suficient în toate spitalele, nu doar în câteva unități”, a declarat ministrul.

Ministerul Sănătății a precizat că proiectul privind deblocarea posturilor vacante la nivelul întregului sistem sanitar a obținut deja 10 avize favorabile și își continuă parcursul de avizare.

Știrea inițială

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că a avizat memorandumul Ministerului Sănătății pentru deblocarea a 22 de posturi la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Marie Curie”, document care urmează să fie discutat în ședința de Guvern de joi. Decizia vine după ce medicii au avertizat că lipsa personalului a dus la închiderea unor paturi ATI, iar bebeluși în stare gravă ajung să aștepte un loc la terapie intensivă.

„Am avizat în această dimineață memorandumul MS pentru deblocarea celor 22 de posturi necesare într-o situație care impunea intervenție urgentă. Documentul va fi discutat în ședința de Guvern de azi. Am transmis încă de ieri că, atunci când ne confruntăm cu o situație critică care afectează direct îngrijirea copiilor aflați în stare gravă, care au nevoie de asistență medicală complexă, Ministerul Finanțelor va sprijini de urgență soluțiile necesare. Am reușit astfel, în strânsă colaborare cu Ministerul Sănătății, să identificăm cadrul administrativ necesar pentru deblocarea acestei situații”, a transmis ministrul Finanțelor, într-o postare pe Facebook.

Decizia vine în contextul în care conducerea spitalului a avertizat că lipsa personalului a dus la închiderea a cinci paturi ATI, iar memorandumul privind cele 22 de posturi urmează să fie discutat de Guvern.

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Nazare: Deblocarea posturilor de la „Marie Curie” este o excepție

Ministrul Finanțelor a precizat că aprobarea celor 22 de posturi nu schimbă poziția Guvernului în privința deblocării posturilor vacante din întregul sistem public.

„Trebuie să facem o distincție clară între astfel de intervenții punctuale, justificate de o situație absolut critică, și solicitările generale de deblocare a mii de posturi în sistemul public. Situațiile care privesc direct siguranța oamenilor și funcționarea unor servicii medicale esențiale trebuie soluționate cu prioritate, în timp ce deciziile cu impact bugetar amplu trebuie analizate riguros și fundamentate responsabil în actualul context economic al României”, a scris Nazare.

Săptămâna trecută, Ministerul Finanțelor nu a avizat memorandumul Ministerului Sănătății care prevedea deblocarea a 7.600 de posturi vacante din spitalele din întreaga țară, invocând impactul bugetar al măsurii.

Potrivit informațiilor prezentate de Digi24, cele 22 de posturi aprobate pentru Spitalul „Marie Curie” ar permite redeschiderea celor cinci paturi ATI închise din lipsă de personal. Conducerea spitalului solicitase însă deblocarea a 178 de posturi, în timp ce, la nivel național, spitalele au cerut deblocarea a aproximativ 7.600 de posturi vacante. Ministerul Finanțelor estimează că o astfel de măsură ar avea un impact bugetar de aproximativ 1,2 miliarde de lei pe an.

Editor : A.D.