Guvernul a aprobat extinderea Companiei Naționale de Investiții Rutiere: 75 de persoane vor fi angajate pentru proiectele de autostrăzi

Guvernul a aprobat joi un memorandum care permite Companiei Naționale de Investiții Rutiere (CNIR) să își extindă schema de personal, să majoreze salariile angajaților și să crească cheltuielile salariale în 2026. Executivul a argumentat că măsurile sunt necesare pentru consolidarea capacității administrative și tehnice a companiei, în contextul preluării și implementării unor proiecte majore de infrastructură rutieră și al obligațiilor asumate prin PNRR.

Memorandumul aprobat de Guvern permite aplicarea unor excepții prevăzute de legislația privind controlul cheltuielilor publice și are ca obiectiv întărirea capacității operaționale a Companiei Naționale de Investiții Rutiere, societatea aflată în subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

Documentul prevede trei măsuri principale: majorarea salariilor actualilor angajați cu indicele mediu al inflației prognozat pentru anul 2026, respectiv 6,5%, ocuparea celor nouă posturi vacante existente la sfârșitul anului 2025 și suplimentarea schemei de personal cu alte 66 de posturi.

În total, compania va putea încadra încă 75 de persoane pentru susținerea activităților de implementare a proiectelor de investiții și pentru dezvoltarea capacității administrative și tehnice.

Cost suplimentar de aproape 8 milioane de lei

Potrivit memorandumului, impactul financiar estimat pentru anul 2026 este de aproximativ 7,82 milioane de lei. Din această sumă, 437.460 de lei reprezintă costul indexării salariilor personalului existent în a doua jumătate a anului 2026, 1,51 milioane de lei sunt necesari pentru ocuparea celor nouă posturi vacante, iar 5,87 milioane de lei sunt alocați pentru cele 66 de posturi nou-create.

Autoritățile susțin că aceste costuri sunt necesare pentru asigurarea resurselor umane care să permită companiei să gestioneze volumul tot mai mare de proiecte de infrastructură rutieră.

În document se arată că actuala structură de personal nu este suficientă pentru a susține extinderea activității companiei și preluarea unor noi proiecte.

„Fără personal nu putem prelua proiecte, respectiv nu putem dezvolta activitatea companiei, iar scopul companiei nu poate fi atins și prin urmare nici jalonul PNRR nu va fi considerat îndeplinit”, se precizează în memorandum.

Guvernul a argumentat că întărirea capacității administrative a CNIR este esențială pentru accelerarea implementării investițiilor și pentru respectarea angajamentelor asumate de România în domeniul infrastructurii de transport.

CNIR preia un rol tot mai important în dezvoltarea infrastructurii

Compania Națională de Investiții Rutiere a fost înființată pentru a deveni principalul dezvoltator de proiecte majore de infrastructură rutieră, urmând să preia treptat atribuții și proiecte gestionate până acum de CNAIR.

Printre proiectele aflate în portofoliul companiei se numără Autostrada Târgu Mureș – Târgu Neamț, Autostrada Târgu Neamț – Iași – Ungheni, Autostrada Bacău – Brașov, Autostrada Ploiești – Brașov, Drumul Expres Arad – Oradea și proiectul celui de-al doilea pod peste Dunăre dintre Giurgiu și Ruse.

Potrivit memorandumului, măsurile aprobate de Guvern urmăresc susținerea activităților de implementare a proiectelor de investiții și asigurarea resurselor necesare pentru desfășurarea eficientă a activității companiei în contextul obiectivelor de dezvoltare a infrastructurii rutiere la nivel național.

CNIR estimează pentru anul 2026 venituri totale de peste 75 milioane de lei, în creștere față de nivelul înregistrat în 2025, și susține că extinderea schemei de personal este necesară pentru a face față volumului de investiții aflat în creștere.

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Editor : A.D.