Guvernul a aprobat fundamentarea investiției de 133,8 milioane de lei în hubul digital al MApN pentru servicii online

Guvernul a aprobat vineri fundamentarea investiției în proiectul „HUB de servicii MApN – Digital HUB”, care urmărește modernizarea serviciilor oferite de Ministerul Apărării Naționale. Proiectul, lansat în august, va fi implementat în 36 de luni și are o valoare totală de aproximativ 133,8 milioane de lei, cu TVA inclus.

Investiția va fi finanțată prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027, cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională. Implementarea se va face în baza contractului de finanțare încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Proiectul prevede dezvoltarea unei platforme integrate de e-guvernare, prin care MApN va putea extinde și diversifica serviciile publice electronice și va facilita colaborarea cu alte instituții.

Serviciile digitalizate vor fi susținute de instrumente pentru semnarea electronică a documentelor, gestionarea acestora și a fluxurilor de lucru, securitate cibernetică și analiză de date. Proiectul include și soluții de învățare online cu suport de inteligență artificială.

„Acestea vor permite optimizarea infrastructurilor tehnologice și a fluxurilor interne, creșterea eficienței administrative și îmbunătățirea proceselor decizionale și educaționale, precum și a calității, disponibilității și transparenței serviciilor electronice”, precizează Guvernul.

Infrastructura informatică va fi găzduită în două centre de date modulare, amplasate în București și Sibiu. Acestea vor folosi o arhitectură de cloud privat, adică resurse informatice administrate pentru uzul instituției, precum și sisteme de securitate cibernetică, copii de siguranță și recuperare a datelor.

Editor : A.D.