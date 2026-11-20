Guvernul a aprobat, vineri, invitarea a cel mult 600 de persoane din detașamentele armatelor statelor membre NATO și partenere la parada militară organizată pe 1 Decembrie 2026, în București. Cheltuielile vor fi acoperite din bugetul Ministerului Apărării Naționale.

„Guvernul pregătește ceremoniile de Ziua Națională a României, la care vor participa, alături de militarii români, parteneri din detașamentele armatelor statelor membre NATO și din Republica Moldova. Sunt aprobate cheltuieli pentru parada militară, la care vor fi invitați să participe cel mult 600 de militari din țările NATO și partenere. Cheltuielile se regăsesc în bugetul Ministerului Apărării”, a declarat purtătorul de cuvânt al Executivului după ședința de Guvern.

Pentru membrii detașamentelor străine au fost stabilite plafoane de 105 lei de persoană pe zi pentru masă și 20 de lei de persoană pe zi pentru cheltuielile de protocol. Alți 135 de lei de persoană vor putea fi cheltuiți pentru vizitarea unor obiective turistice din București, realizarea fotografiilor oficiale și alte activități similare.

Plafoanele de 20 și 135 de lei se vor aplica și personalului român care însoțește detașamentele străine.

Ministerul Apărării Naționale va asigura, cu mijloace proprii, cazarea, asistența medicală de urgență și transportul personalului străin.

La parada militară organizată în București, pe 1 Decembrie, alături de efectivele românești vor defila detașamente ale statelor membre NATO și din Republica Moldova. Activități militare dedicate Zilei Naționale vor fi organizate și în alte localități din țară.

Editor : A.D.