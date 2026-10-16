Guvernul a aprobat actualizarea amenzilor contravenționale aplicate de Consiliul Național al Audiovizualului pentru încălcarea Legii audiovizualului. Noile limite sunt raportate la inflația cumulată de la ultima actualizare, din 2009, și pot ajunge la 440.000 de lei, a anunțat vineri purtătorul de cuvânt al Executivului, Ioana Dogioiu.

Pentru faptele prevăzute la articolul 90, alineatul 2, amenzile vor crește de la 10.000-200.000 de lei la 22.000-440.000 de lei. Printre contravențiile vizate se numără difuzarea serviciilor media audiovizuale cu încălcarea legii, folosirea tehnicilor subliminale în comunicările comerciale, publicitatea mascată, nerespectarea dreptului la replică, retransmisia neautorizată și furnizarea serviciilor media fără licență audiovizuală.

„Este o hotărâre care actualizează cuantumul amenzilor contravenționale aplicate pentru nerespectarea unor prevederi ale Legii audiovizualului în funcție de evoluția indicelui inflației. Este vorba despre raportarea la inflația cumulată de la ultima stabilire a cuantumului acestor amenzi, în anul 2009”, a declarat Ioana Dogioiu, la Palatul Victoria.

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Pentru faptele prevăzute la articolul 91, alineatul 3, amenzile vor crește de la 5.000-100.000 de lei la 11.000-220.000 de lei, potrivit notei de fundamentare a hotărârii. Aceste sancțiuni vizează nerespectarea de către furnizorii sau distribuitorii de servicii media a unor dispoziții ale legii și a deciziilor cu caracter normativ emise de CNA. În anumite situații, legea prevede transmiterea unei somații, cu stabilirea condițiilor și a termenelor pentru intrarea în legalitate.

Actualizarea se bazează pe articolul 92 din Legea audiovizualului, care permite Guvernului să modifice limitele amenzilor în funcție de evoluția inflației.

Potrivit notei de fundamentare, indicele total al prețurilor de consum pentru perioada august 2009-august 2026 a fost de 220,17%. Aplicat plafonului actual de 200.000 de lei pentru sancțiunile de la articolul 90, acesta conduce la un cuantum actualizat de 440.340 de lei, rotunjit în hotărâre la 440.000 de lei.

Editor : A.D.