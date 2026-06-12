Guvernul a aprobat majorări salariale în 36 de societăți de stat locale. Lista companiilor și condițiile pentru creșterea salariilor

Guvernul a aprobat vineri un memorandum care permite creșterea cheltuielilor salariale, ocuparea posturilor vacante și majorarea numărului de angajați pentru 36 de operatori economici aflați în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea administrațiilor publice locale. Măsurile vizează companii din 22 de județe, care asigură servicii publice considerate esențiale, precum alimentare cu apă și canalizare, transport public local, termoficare, administrarea domeniului public, administrarea piețelor, gospodărire urbană, servicii comunale, administrarea zonelor libere și administrarea aeroporturilor.

Potrivit documentului consultat de Digi24.ro, valoarea totală a măsurilor aprobate este de 85,57 milioane de lei. Din această sumă, 31,36 milioane de lei reprezintă cheltuieli aferente majorării salariilor cu indicele mediu de creștere a prețurilor, 34,56 milioane de lei sunt destinate ocupării a 699 de posturi vacante, iar 19,64 milioane de lei reprezintă cheltuieli pentru ocuparea a 384 de posturi nou-înființate.

Majorările salariale se pot acorda începând cu luna următoare aprobării memorandumului și nu pot depăși lunar indicele mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru 2026, respectiv 6,5%.

Ce condiții trebuie să îndeplinească societățile

Memorandumul are la bază prevederile OUG nr. 89/2025, care permite operatorilor economici să majoreze cheltuielile salariale, să ocupe posturi vacante sau să crească numărul de personal doar după aprobarea Guvernului.

Potrivit documentului, pot beneficia de aceste măsuri operatorii economici care nu au înregistrat pierderi și plăți restante la 31 decembrie 2025 și care nu prevăd pierderi sau plăți restante în 2026.

În cazul companiilor care au avut pierderi sau plăți restante la finalul anului trecut, acestea pot solicita aprobarea Guvernului doar dacă prevăd reducerea pierderilor cu cel puțin dublul sumelor programate pentru majorarea cheltuielilor salariale și reducerea plăților restante cu cel puțin 20%.

De asemenea, operatorii economici care au beneficiat de subvenții sau transferuri pentru activitatea operațională trebuie să suporte creșterile salariale din venituri proprii.

Guvernul a justificat măsurile prin caracterul esențial al activităților desfășurate de aceste societăți și prin nevoia de a asigura personalul necesar pentru prestarea serviciilor publice, respectarea obligațiilor contractuale și derularea activităților delegate de autoritățile locale.

Lista celor 36 de societăți vizate

1. SC ACET SA Suceava

Pentru operatorul regional de apă și canalizare ACET SA Suceava, Guvernul a aprobat cheltuieli salariale suplimentare de 5,08 milioane de lei.

Din această sumă, 2,65 milioane de lei reprezintă majorări salariale acordate în limita indicelui mediu de creștere a prețurilor, iar 2,42 milioane de lei sunt destinate ocupării a 36 de posturi vacante. Societatea nu are prevăzute posturi nou-înființate prin acest memorandum.

Compania deservește peste 261.000 de locuitori și implementează proiecte europene importante în domeniul infrastructurii de apă și canalizare.

2. S.C. Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani SRL

Societatea din județul Prahova va beneficia de o majorare a cheltuielilor salariale de 19.177 lei, calculată în limita indicelui mediu de creștere a prețurilor.

Nu sunt prevăzute posturi vacante sau posturi nou-înființate pentru această companie. Totalul cheltuielilor aprobate este de 19.177 lei.

3. HYDROKOV SA Covasna

Pentru HYDROKOV SA, operator aflat sub autoritatea ADI AQUACOV, Guvernul a aprobat cheltuieli totale de 2,65 milioane de lei.

Suma include majorări salariale de 996.000 lei, ocuparea a 25 de posturi vacante, cu un cost de 1,13 milioane lei, și ocuparea a 11 posturi nou-înființate, pentru care sunt prevăzute cheltuieli de 524.815 lei.

4. Compania Județeană APA SERV SA Neamț

Compania Județeană APA SERV SA Neamț nu are prevăzute majorări salariale prin indicele de creștere a prețurilor, însă va putea ocupa 12 posturi vacante.

Cheltuielile aprobate pentru ocuparea acestor posturi sunt de 535.489 lei. Totalul măsurilor aprobate pentru companie este de 535.489 lei.

5. Transport Public Local SA Suceava

Transport Public Local SA Suceava va beneficia de cheltuieli totale de 3,44 milioane de lei. Din această sumă, 726.417 lei reprezintă majorări salariale, iar 2,71 milioane de lei sunt destinate ocupării a 65 de posturi vacante. Nu sunt prevăzute posturi nou-înființate.

Societatea a invocat dificultăți de recrutare, în condițiile în care mai multe posturi aprobate anterior au rămas neocupate din cauza salariilor considerate neatractive.

6. Regia Autonomă „Administrația Zonei Libere Galați”

Regia Autonomă „Administrația Zonei Libere Galați” va beneficia de majorări salariale în valoare de 90.602 lei. Nu sunt prevăzute posturi vacante sau posturi nou-înființate. Totalul aprobat pentru această regie este de 90.602 lei.

7. Thermoenergy Group SA Bacău

Pentru Thermoenergy Group SA Bacău, Guvernul a aprobat ocuparea a 10 posturi vacante, cu un impact financiar de 640.415 lei.

Societatea nu are prevăzute majorări salariale prin indicele de creștere a prețurilor și nu are posturi nou-înființate. Totalul cheltuielilor aprobate este de 640.415 lei.

8. Hidro Prahova SA

Hidro Prahova SA va beneficia de cheltuieli totale de 6,18 milioane de lei. Din această sumă, 2,06 milioane de lei reprezintă majorări salariale, iar 4,11 milioane de lei sunt destinate ocupării a 58 de posturi vacante. Nu sunt prevăzute posturi nou-înființate.

9. AQUABIS SA Bistrița-Năsăud

Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare AQUABIS SA Bistrița va beneficia de cheltuieli totale de 2,51 milioane de lei. Guvernul a aprobat majorări salariale de 1,42 milioane de lei, ocuparea a 16 posturi vacante, cu un cost de 714.000 lei, și ocuparea a 14 posturi nou-înființate, pentru care sunt prevăzute 377.000 lei.

10. Administrația Domeniului Public SA Oradea

Pentru S.C. Administrația Domeniului Public SA Oradea, Guvernul a aprobat cheltuieli totale de 1,8 milioane de lei. Suma include majorări salariale de 587.000 lei și ocuparea a 36 de posturi vacante, cu un cost de 1,21 milioane lei. Nu sunt prevăzute posturi nou-înființate.

11. Horticultura SA Timișoara

Horticultura SA, aflată sub autoritatea Consiliului Local Timișoara, va beneficia de cheltuieli totale de 1,79 milioane de lei. Suma include majorări salariale de 431.466 lei, ocuparea a 14 posturi vacante, cu un cost de 489.000 lei, și ocuparea a 24 de posturi nou-înființate, pentru care sunt prevăzute 876.000 lei.

12. SC Apa Canal Nord-Vest SA

SC Apa Canal Nord-Vest SA, din județul Bihor, va beneficia de cheltuieli totale de 872.242 lei. Guvernul a aprobat majorări salariale de 175.217 lei și ocuparea a 12 posturi nou-înființate, cu un cost de 697.025 lei. Nu sunt prevăzute posturi vacante.

13. ADI de Transport Public Arad

ADI de Transport Public Arad va beneficia de cheltuieli totale de 2,46 milioane de lei. Suma include majorări salariale de 1,38 milioane de lei, ocuparea a 22 de posturi vacante, cu un cost de 883.724 lei, și ocuparea a 4 posturi nou-înființate, pentru care sunt prevăzute 198.497 lei.

14. Compania de Utilități Publice Focșani

Compania de Utilități Publice Focșani, aflată sub autoritatea ADI VRANCEAQUA, va beneficia de cheltuieli totale de 3,77 milioane de lei.

Guvernul a aprobat majorări salariale de 1,95 milioane de lei și ocuparea a 31 de posturi vacante, cu un cost de 1,81 milioane de lei. Nu sunt prevăzute posturi nou-înființate.

15. Compania de Apă Someș

Compania de Apă Someș, din județul Cluj, are cea mai mare sumă aprobată prin memorandum: 13,17 milioane de lei. Din această sumă, 7,01 milioane de lei reprezintă majorări salariale, iar 6,16 milioane de lei sunt destinate ocupării a 100 de posturi nou-înființate. Nu sunt prevăzute posturi vacante.

16. Tursib

Pentru Tursib, operatorul de transport public din Sibiu, Guvernul a aprobat cheltuieli totale de 8,39 milioane de lei. Suma include majorări salariale de 742.958 lei, ocuparea a 9 posturi vacante, cu un cost de 653.953 lei, și ocuparea a 89 de posturi nou-înființate, pentru care sunt prevăzute 6,99 milioane de lei.

17. Compania de Apă Oltenia

Compania de Apă Oltenia, din județul Dolj, va beneficia de cheltuieli totale de 6,85 milioane de lei. Din această sumă, 3,43 milioane de lei reprezintă majorări salariale, 1,78 milioane de lei sunt destinate ocupării a 40 de posturi vacante, iar 1,63 milioane de lei sunt prevăzute pentru ocuparea a 48 de posturi nou-înființate.

18. Administrator Imobile și Piețe SRL Târgu Mureș

Administrator Imobile și Piețe SRL, aflată sub autoritatea Consiliului Local Municipal Târgu Mureș, va beneficia de majorări salariale de 172.478 lei. Nu sunt prevăzute posturi vacante sau posturi nou-înființate. Totalul aprobat este de 172.478 lei.

19. AQUACEPTURA

Pentru AQUACEPTURA, societate aflată sub autoritatea Consiliului Local al comunei Ceptura, Guvernul a aprobat ocuparea a 8 posturi nou-înființate, cu un cost de 315.300 lei. Nu sunt prevăzute majorări salariale sau posturi vacante. Totalul aprobat este de 315.300 lei.

20. Compania de Apă Arieș

Compania de Apă Arieș va beneficia de cheltuieli totale de 2,75 milioane de lei. Suma include majorări salariale de 826.297 lei și ocuparea a 32 de posturi vacante, cu un cost de 1,92 milioane de lei. Nu sunt prevăzute posturi nou-înființate.

21. Gospodărire Urbană SRL Galați

Societatea Gospodărire Urbană SRL, aflată sub autoritatea Consiliului Local Galați, va beneficia de cheltuieli totale de 1,33 milioane de lei.

Guvernul a aprobat majorări salariale de 794.240 lei și ocuparea a 13 posturi vacante, cu un cost de 536.506 lei.

22. Piețe Servicii Comunitare Muscel SRL

SC Piețe Servicii Comunitare Muscel SRL, aflată sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Câmpulung, va beneficia de majorări salariale de 26.433 lei. Nu sunt prevăzute posturi vacante sau posturi nou-înființate. Totalul aprobat este de 26.433 lei.

23. Locativ SA Târgu Mureș

S.C. Locativ SA, aflată sub autoritatea municipiului Târgu Mureș, va beneficia de majorări salariale de 58.821 lei. Nu sunt prevăzute posturi vacante sau posturi nou-înființate. Totalul aprobat este de 58.821 lei.

24. Nova Apaserv SA Botoșani

Nova Apaserv SA, aflată sub autoritatea Consiliului Județean Botoșani, va beneficia de cheltuieli totale de 2,11 milioane de lei. Suma include majorări salariale de 1,62 milioane de lei și ocuparea a 10 posturi vacante, cu un cost de 491.871 lei.

25. Edilitara Târgu-Jiu

Edilitara Târgu-Jiu va putea ocupa 11 posturi vacante, cu un cost estimat de 417.303 lei. Nu sunt prevăzute majorări salariale prin indicele de creștere a prețurilor și nici posturi nou-înființate. Totalul aprobat este de 417.303 lei.

26. Eco-Csik

Eco-Csik, societate aflată sub autoritatea Primăriei Municipiului Miercurea-Ciuc, va beneficia de cheltuieli totale de 1,24 milioane de lei. Suma include majorări salariale de 320.111 lei și ocuparea a 47 de posturi nou-înființate, cu un cost de 925.770 lei. Nu sunt prevăzute posturi vacante.

27. Intertrans Caransebeș SRL

S.C. Intertrans Caransebeș SRL va putea ocupa 3 posturi nou-înființate, cu un cost de 113.100 lei. Nu sunt prevăzute majorări salariale sau posturi vacante. Totalul aprobat este de 113.100 lei.

28. Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila

Compania de Utilități Publice Dunărea, din Brăila, va beneficia de cheltuieli totale de 7,25 milioane de lei. Suma include majorări salariale de 2,4 milioane de lei și ocuparea a 117 posturi vacante, cu un cost de 4,85 milioane de lei. Nu sunt prevăzute posturi nou-înființate.

29. Aeroportul Târgu Mureș

Aeroportul Târgu Mureș va beneficia de cheltuieli totale de 1,69 milioane de lei. Suma include majorări salariale de 224.440 lei, ocuparea a 32 de posturi vacante, cu un cost de 1,38 milioane de lei, și ocuparea a 3 posturi nou-înființate, pentru care sunt prevăzute 84.680 lei.

30. RECONS SA Arad

RECONS SA, aflată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad, va putea ocupa 17 posturi vacante, cu un cost de 363.767 lei. Nu sunt prevăzute majorări salariale sau posturi nou-înființate. Totalul aprobat este de 363.767 lei.

31. Servicii Comunitare Nicorești SRL

S.C. Servicii Comunitare Nicorești SRL, din județul Galați, va beneficia de cheltuieli totale de 998.298 lei. Suma include majorări salariale de 58.263 lei, ocuparea a 9 posturi vacante, cu un cost de 663.958 lei, și ocuparea a 9 posturi nou-înființate, pentru care sunt prevăzute 276.077 lei.

32. Compania Energetică Servicii București

Compania Energetică Servicii, aflată sub autoritatea Consiliului General al Municipiului București, va beneficia de cheltuieli totale de 2,98 milioane de lei. Suma include majorări salariale de 765.850 lei și ocuparea a 35 de posturi vacante, cu un cost de 2,21 milioane de lei. Nu sunt prevăzute posturi nou-înființate.

33. Servicii de Gospodărire Comunală Ariceștii Rahtivani SRL

SC Servicii de Gospodărire Comunală Ariceștii Rahtivani SRL va beneficia de cheltuieli totale de 557.048 lei. Suma include majorări salariale de 28.204 lei, ocuparea a 9 posturi vacante, cu un cost de 252.767 lei, și ocuparea a 9 posturi nou-înființate, pentru care sunt prevăzute 276.077 lei.

34. Transport Local Câmpia Turzii SRL

SC Transport Local Câmpia Turzii SRL va beneficia de cheltuieli totale de 596.500 lei. Guvernul a aprobat ocuparea a 7 posturi vacante, cu un cost de 409.100 lei, și ocuparea a 3 posturi nou-înființate, pentru care sunt prevăzute 187.400 lei. Nu sunt prevăzute majorări salariale prin indicele de creștere a prețurilor.

35. Regia Autonomă „Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav”

Regia Autonomă „Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav” va beneficia de cheltuieli totale de 2,24 milioane de lei. Suma include majorări salariale de 325.246 lei și ocuparea a 33 de posturi vacante, cu un cost de 1,91 milioane de lei. Nu sunt prevăzute posturi nou-înființate.

36. SC Solceta SA

SC Solceta SA, din orașul Ștei, județul Bihor, va beneficia de majorări salariale de 34.035 lei. Nu sunt prevăzute posturi vacante sau posturi nou-înființate. Totalul aprobat este de 34.035 lei.

Companiile invocă lipsa personalului și salarii necompetitive

În document, mai multe societăți justifică solicitările prin deficitul de personal, dificultățile de recrutare și nevoia de a asigura continuitatea serviciilor publice.

În cazul ACET SA Suceava, compania a transmis că aproape 46% dintre angajați au ajuns remunerați la nivelul salariului minim pe economie, după majorările succesive ale salariului minim și înghețarea grilelor salariale. Societatea susține că acest lucru a dus la dezechilibre în salarizare și a făcut dificilă atragerea personalului calificat.

De asemenea, Transport Public Local SA Suceava arată, potrivit documentului, că nu a reușit să ocupe toate posturile aprobate anterior, deși a făcut recrutări prin presă, radio, televiziuni locale, site propriu și anunțuri în mijloacele de transport în comun, din cauza salariilor considerate neatractive.

În alte cazuri, companiile au invocat extinderea activității, preluarea unor noi servicii, nevoia de personal pentru proiecte europene, mentenanță, operarea rețelelor de apă și canalizare, transport public, termoficare sau administrarea unor infrastructuri locale.

Guvernul a precizat că toate aceste cheltuieli trebuie reflectate în bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici, cu respectarea regulilor privind disciplina financiară și guvernanța corporativă aplicabile întreprinderilor publice.

Vezi memorandumul aici.