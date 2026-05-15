Guvernul a aprobat majorări salariale și angajări la 47 de companii publice locale. Impactul bugetar depășește 168 de milioane de lei

Guvernul a aprobat joi, prin memorandum, o serie de măsuri privind creșterea cheltuielilor salariale, ocuparea posturilor vacante și majorarea numărului de angajați pentru 47 de operatori economici aflați în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea administrațiilor publice locale din 22 de județe.

Potrivit unui comunicat al Executivului, companiile vizate își desfășoară activitatea în mai multe domenii de interes public, printre care apă-canal, salubritate și transport public.

Astfel, măsurile aprobate vizează 29 de companii din sectorul apă-canal, patru companii de salubritate și zece companii de transport. De asemenea, sunt incluse un parc industrial, aeroporturile din Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj și Aeroportul Internațional Iași, precum și Baza de tratament Ocna Mureș.

Executivul a precizat că măsurile au fost aprobate pentru a asigura personalul necesar continuării activității și furnizării serviciilor publice.

„Impactul măsurilor luate este de 168,7 milioane lei”, se arată în comunicatul Guvernului.

Din suma totală:

83,1 milioane de lei reprezintă majorări salariale în limita indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2026, măsură care vizează 43 de operatori economici;

66,4 milioane de lei sunt destinate ocupării a 1.241 de posturi vacante existente la finalul anului 2025, în cazul a 33 de operatori;

18,3 milioane de lei reprezintă cheltuieli aferente înființării a 376 de posturi noi.

Potrivit Executivului, cheltuielile rezultate din aceste măsuri vor fi incluse în bugetele de venituri și cheltuieli ale companiilor, cu respectarea regulilor privind disciplina financiară și guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

