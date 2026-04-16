Guvernul a aprobat modernizarea ANOFM: servicii digitale și echipe mobile pentru integrarea pe piața muncii

Guvernul României a aprobat modificarea statutului Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), act normativ necesar pentru implementarea proiectului „SMART SPO”, finanțat din fonduri europene, în valoare de aproximativ 183 de milioane de euro. Proiectul vizează modernizarea serviciilor publice de ocupare și creșterea accesului la acestea, inclusiv prin introducerea unor echipe mobile în teren.

Proiectul „SMART SPO” este finanțat prin Fondul Social European+, în cadrul Programului Educație și Ocupare 2021-2027, și are o durată de implementare de 60 de luni.

Potrivit autorităților, acesta urmărește adaptarea serviciilor oferite de ANOFM la schimbările de pe piața muncii.

Un element nou este modelul de finanțare utilizat, finanțarea nelegată de costuri, prin care fondurile sunt acordate în funcție de rezultatele obținute, nu de cheltuielile raportate.

Implementarea proiectului se realizează cu sprijinul Banca Mondială, în baza unor analize privind eficiența actuală a serviciilor de ocupare.

Echipe mobile pentru zonele greu accesibile

Unul dintre principalele elemente ale reformei îl reprezintă introducerea echipelor mobile, care vor merge direct în comunități, în special în mediul rural și în zonele greu accesibile.

Acestea vor avea rolul de a identifica persoanele inactive, de a le oferi servicii de informare și consiliere și de a le sprijini în găsirea unui loc de muncă.

Măsura vizează în special categoriile vulnerabile, precum tinerii NEET, femeile, persoanele cu dizabilități sau beneficiarii de venit minim de incluziune.

Proiectul vine în contextul unor dificultăți persistente pe piața muncii din România. Rata de ocupare rămâne sub media Uniunii Europene, în special în rândul tinerilor, femeilor și persoanelor slab calificate.

În același timp, un număr semnificativ de persoane inactive nu sunt înregistrate în evidențele ANOFM și nu beneficiază de sprijin specializat.

Prin implementarea proiectului, autoritățile își propun creșterea gradului de ocupare, îmbunătățirea accesului la servicii și dezvoltarea unor soluții adaptate nevoilor fiecărui beneficiar.

Impact bugetar estimat

Potrivit datelor oficiale, proiectul ar putea avea un impact pozitiv asupra bugetului general consolidat de aproximativ 88,4 milioane de lei.

Pe termen mediu, integrarea persoanelor inactive pe piața muncii ar putea genera venituri suplimentare de peste 2 miliarde de lei din taxe și contribuții sociale, în perioada 2026–2029.

Președintele ANOFM, Adrian Zvînca, a declarat că instituția își propune să identifice și să înregistreze aproximativ 275.000 de persoane inactive și să sprijine peste 21.000 de angajatori.

„Un element esențial al acestei reforme îl reprezintă echipele mobile, care vor schimba modul în care intervenim în teritoriu. Vom merge direct în comunități pentru a identifica persoanele care nu sunt integrate pe piața muncii și pentru a le oferi sprijin adaptat nevoilor lor”, a afirmat acesta.

Editor : A.D.