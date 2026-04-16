Guvernul a aprobat modernizarea ANOFM: servicii digitale și echipe mobile pentru integrarea pe piața muncii

Guvernul României a aprobat modificarea statutului Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), act normativ necesar pentru implementarea proiectului „SMART SPO”, finanțat din fonduri europene, în valoare de aproximativ 183 de milioane de euro. Proiectul vizează modernizarea serviciilor publice de ocupare și creșterea accesului la acestea, inclusiv prin introducerea unor echipe mobile în teren.

Proiectul „SMART SPO” este finanțat prin Fondul Social European+, în cadrul Programului Educație și Ocupare 2021-2027, și are o durată de implementare de 60 de luni.

Potrivit autorităților, acesta urmărește adaptarea serviciilor oferite de ANOFM la schimbările de pe piața muncii.

Un element nou este modelul de finanțare utilizat, finanțarea nelegată de costuri, prin care fondurile sunt acordate în funcție de rezultatele obținute, nu de cheltuielile raportate.

Implementarea proiectului se realizează cu sprijinul Banca Mondială, în baza unor analize privind eficiența actuală a serviciilor de ocupare.

Unul dintre principalele elemente ale reformei îl reprezintă introducerea echipelor mobile, care vor merge direct în comunități, în special în mediul rural și în zonele greu accesibile.

Acestea vor avea rolul de a identifica persoanele inactive, de a le oferi servicii de informare și consiliere și de a le sprijini în găsirea unui loc de muncă.

Măsura vizează în special categoriile vulnerabile, precum tinerii NEET, femeile, persoanele cu dizabilități sau beneficiarii de venit minim de incluziune.

Proiectul vine în contextul unor dificultăți persistente pe piața muncii din România. Rata de ocupare rămâne sub media Uniunii Europene, în special în rândul tinerilor, femeilor și persoanelor slab calificate.

În același timp, un număr semnificativ de persoane inactive nu sunt înregistrate în evidențele ANOFM și nu beneficiază de sprijin specializat.

Prin implementarea proiectului, autoritățile își propun creșterea gradului de ocupare, îmbunătățirea accesului la servicii și dezvoltarea unor soluții adaptate nevoilor fiecărui beneficiar.

Potrivit datelor oficiale, proiectul ar putea avea un impact pozitiv asupra bugetului general consolidat de aproximativ 88,4 milioane de lei.

Pe termen mediu, integrarea persoanelor inactive pe piața muncii ar putea genera venituri suplimentare de peste 2 miliarde de lei din taxe și contribuții sociale, în perioada 2026–2029.

Președintele ANOFM, Adrian Zvînca, a declarat că instituția își propune să identifice și să înregistreze aproximativ 275.000 de persoane inactive și să sprijine peste 21.000 de angajatori.

„Un element esențial al acestei reforme îl reprezintă echipele mobile, care vor schimba modul în care intervenim în teritoriu. Vom merge direct în comunități pentru a identifica persoanele care nu sunt integrate pe piața muncii și pentru a le oferi sprijin adaptat nevoilor lor”, a afirmat acesta.

traian basescu peter magyar
1
Traian Băsescu, despre Peter Magyar: Este o copie aproape fidelă a lui Viktor Orban, un...
donald trump
2
Prima declarație a lui Trump despre noul premier al Ungariei. Cum îl descrie liderul de...
peter magyar face declaratii
3
Peter Magyar, după o convorbire telefonică cu Ursula von der Leyen: Eliberarea fondurilor...
President of Ukraine and top Ukrainian officials held a press conference in Kyiv
4
Ucraina anunță că un tren internațional care o va lega de litoralul bulgar va avea oprire...
Election Rally With Meloni, Tajani And Salvini In Lamezia Terme, Catanzaro, Italy - 30 Sep 2025
5
Italia suspendă acordul de apărare cu Israelul după escaladarea tensiunilor în Orientul...
Te-ar putea interesa și:
EP-184287C_Plenary_5_EIB
Vicepreședintele Parlamentului European Nicu Ștefănuță, apel la Peter Magyar: Trebuie urgent să deblocheze fondurile UE
BUCURESTI - DEZBATERE - IMPACTUL SOCIAL AL NOILOR TEHNOLOGII - 19 IUN 2023
Victor Negrescu, despre alegerile din Ungaria: „Sunt o oportunitate pentru UE. Putem avea o Europă mai unită și decizii luate mai ușor”
comisia europeana
Serbia, pe cale să piardă circa 1,5 miliarde de euro din fonduri UE din cauza regreselor democratice și a legăturilor strânse cu Rusia
ANOFM
Guvernul a aprobat modernizarea ANOFM: 600 de posturi noi și servicii mai aproape de români, anunță ministrul Muncii
bani
ANOFM a început plata salariilor restante pentru angajații Liberty Galați, Damen Mangalia și Romaero. Banii ajung înainte de Paște
Recomandările redacţiei
nicusor dan inquam octav ganea
Pe cine vor românii premier și ce cred că ar trebui să facă Nicușor...
Claudiu Manda
Claudiu Manda anunță ce va face PSD: „Dacă Bolojan dorește să rămână...
coif de aur cotofenesti bratari dacice
Coiful de la Coţofeneşti va fi adus în ţară săptămâna viitoare...
Ciprian Ciucu și Ilie Bolojan.
Ciucu sare în apărarea premierului. Mesaj pentru PSD: „Veți da foc la...
