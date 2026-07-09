Guvernul a aprobat noi ajutoare pentru familiile afectate de incendiul din Vrancea. Sprijinul poate acoperi până la 90% din pagube

Guvernul a aprobat joi un nou pachet de sprijin pentru familiile afectate de incendiul devastator produs în localitatea Rucăreni, comuna Soveja, județul Vrancea. Potrivit ministrului interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, ajutoarele de urgență vor fi acordate în funcție de valoarea pagubelor evaluate și pot acoperi până la 90% din valoarea locuințelor distruse, în funcție de situația juridică a construcțiilor.

În incendiul din Rucăreni au fost distruse 32 de case, 27 de familii au rămas fără locuințe, iar peste 300 de persoane au fost evacuate.

„Guvernul României a adoptat astăzi un sprijin important pentru familiile și persoanele afectate de incendiul devastator produs în localitatea Rucăreni, comuna Soveja din județul Vrancea. 32 de case au fost distruse, 27 de familii au rămas fără locuințe, iar peste 300 de persoane au fost evacuate. Vorbim despre oameni care, într-o singură zi, și-au văzut casele și bunurile de o viață mistuite de foc. Gândurile noastre se îndreaptă către fiecare dintre aceste familii. Niciun ajutor financiar nu poate șterge trauma prin care au trecut, dar avem datoria să fim alături de ele și să le oferim sprijin concret pentru a-și putea reconstrui viața”, a scris Dragoș Pîslaru pe Facebook.

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Ajutoarele vor acoperi până la 90% din valoarea pagubelor

Potrivit ministrului, cuantumul ajutoarelor va fi stabilit în funcție de evaluarea pagubelor produse de incendiu.

„Prin hotărârea adoptată astăzi, ajutoarele de urgență vor fi acordate în funcție de valoarea pagubelor evaluate: până la 90% din valoarea stabilită pentru construcțiile autorizate sau pentru cele pentru care nu era necesară autorizația de construire și 75% în cazul construcțiilor pentru care era necesară autorizația, dar aceasta nu există”, a precizat Pîslaru.

Ministrul interimar al Muncii a anunțat că noile ajutoare completează sprijinul financiar acordat anterior și că procedura de acordare a fost simplificată pentru ca banii să ajungă cât mai rapid la persoanele afectate.

„Aceste sume vin în completarea ajutoarelor deja acordate anterior celor 27 de familii și persoane singure afectate, în valoare totală de 800.000 de lei. Totodată, am simplificat procedura: beneficiarii nu trebuie să depună cereri și nu este necesară efectuarea unor anchete sociale, pentru ca sprijinul să ajungă mai ușor la cei care au nevoie de el. Statul trebuie să fie prezent, să acționeze rapid și să ofere oamenilor sprijinul de care au nevoie pentru a o lua de la capăt. Suntem alături de familiile din Rucăreni și le asigurăm că vom face tot ceea ce ține de noi pentru ca acest ajutor să ajungă la ele și să contribuie la refacerea gospodăriilor și a vieților afectate de această tragedie”, a transmis acesta.

Hotărârea adoptată de Guvern stabilește că ajutoarele de urgență vor fi acordate în funcție de valoarea pagubelor evaluate, iar obiectivul este ca familiile afectate de incendiu să poată începe cât mai repede reconstrucția locuințelor distruse.

Editor : A.D.