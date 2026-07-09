Live TV

Guvernul a aprobat noi ajutoare pentru familiile afectate de incendiul din Vrancea. Sprijinul poate acoperi până la 90% din pagube

Data actualizării: Data publicării:
742903729_1022406460495198_1434797008209230998_n
Sursa foto: Facebook/ Dragoș Pîslaru
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Ajutoarele vor acoperi până la 90% din valoarea pagubelor

Guvernul a aprobat joi un nou pachet de sprijin pentru familiile afectate de incendiul devastator produs în localitatea Rucăreni, comuna Soveja, județul Vrancea. Potrivit ministrului interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, ajutoarele de urgență vor fi acordate în funcție de valoarea pagubelor evaluate și pot acoperi până la 90% din valoarea locuințelor distruse, în funcție de situația juridică a construcțiilor.

În incendiul din Rucăreni au fost distruse 32 de case, 27 de familii au rămas fără locuințe, iar peste 300 de persoane au fost evacuate.

„Guvernul României a adoptat astăzi un sprijin important pentru familiile și persoanele afectate de incendiul devastator produs în localitatea Rucăreni, comuna Soveja din județul Vrancea. 32 de case au fost distruse, 27 de familii au rămas fără locuințe, iar peste 300 de persoane au fost evacuate. Vorbim despre oameni care, într-o singură zi, și-au văzut casele și bunurile de o viață mistuite de foc. Gândurile noastre se îndreaptă către fiecare dintre aceste familii. Niciun ajutor financiar nu poate șterge trauma prin care au trecut, dar avem datoria să fim alături de ele și să le oferim sprijin concret pentru a-și putea reconstrui viața”, a scris Dragoș Pîslaru pe Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Ajutoarele vor acoperi până la 90% din valoarea pagubelor

Potrivit ministrului, cuantumul ajutoarelor va fi stabilit în funcție de evaluarea pagubelor produse de incendiu.

„Prin hotărârea adoptată astăzi, ajutoarele de urgență vor fi acordate în funcție de valoarea pagubelor evaluate: până la 90% din valoarea stabilită pentru construcțiile autorizate sau pentru cele pentru care nu era necesară autorizația de construire și 75% în cazul construcțiilor pentru care era necesară autorizația, dar aceasta nu există”, a precizat Pîslaru.

Ministrul interimar al Muncii a anunțat că noile ajutoare completează sprijinul financiar acordat anterior și că procedura de acordare a fost simplificată pentru ca banii să ajungă cât mai rapid la persoanele afectate.

„Aceste sume vin în completarea ajutoarelor deja acordate anterior celor 27 de familii și persoane singure afectate, în valoare totală de 800.000 de lei. Totodată, am simplificat procedura: beneficiarii nu trebuie să depună cereri și nu este necesară efectuarea unor anchete sociale, pentru ca sprijinul să ajungă mai ușor la cei care au nevoie de el. Statul trebuie să fie prezent, să acționeze rapid și să ofere oamenilor sprijinul de care au nevoie pentru a o lua de la capăt. Suntem alături de familiile din Rucăreni și le asigurăm că vom face tot ceea ce ține de noi pentru ca acest ajutor să ajungă la ele și să contribuie la refacerea gospodăriilor și a vieților afectate de această tragedie”, a transmis acesta.

Hotărârea adoptată de Guvern stabilește că ajutoarele de urgență vor fi acordate în funcție de valoarea pagubelor evaluate, iar obiectivul este ca familiile afectate de incendiu să poată începe cât mai repede reconstrucția locuințelor distruse.

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Donald Trump dă mâna cu Recep Tayyip Erdogan în timpul summitului NATO de la Ankara
2
Capcana în care Erdogan a prins Europa și SUA la Ankara: De ce liderul turc va ieși...
alegeri parlamentare 2020
3
Pe cine ar vota românii dacă ar fi alegeri. Cum a evoluat intenția de vot după două luni...
Recepție organizată de ambasada Statelor Unite ale Americii în România cu ocazia ZIlei Independenței, la sediul ambasadei din București, 24 iunie 2026
4
Primul sondaj după căderea Guvernului Bolojan. Cine e liderul politic în care românii au...
iran-teheran - 3 martie 2026
5
Armata SUA a lansat noi atacuri asupra Iranului. Trump: „Vom riposta și mai puternic”...
”Cred că nu mai pot”. Ultimele cuvinte ale lui Gabi Mureșan. Părintele Dumitru: ”Stai pe aici” / ”L-au găsit după 3 ore”
Digi Sport
”Cred că nu mai pot”. Ultimele cuvinte ale lui Gabi Mureșan. Părintele Dumitru: ”Stai pe aici” / ”L-au găsit după 3 ore”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Șoferii care nu achită amenzile în 90 de zile pot rămâne temporar fără permis. Cum se calculează perioada de suspendare
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila.
Cseke Attila, despre negocierile pentru Guvern: „Să luăm modelul alegerii Papei. Oamenii se închid până când găsesc o soluţie”
Alexandra Zară
Reacția Alexandrei Zară, revocată din funcţie de ministrul Dragoş Pîslaru: „Dacă l-aş fi informat, aş fi săvârşit o infracţiune”
INSTANT_LEGEA_SALARIZARII_07_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ministrul Dragoș Pîslaru a demis-o pe Alexandra Zară, după intervenția DIICOT de la azilele ilegale din Bihor. Ce motiv ar fi invocat
dragos pislaru face declaratii
Ministerul Muncii explică amenda de un milion de lei dată de ITM asociaţiei fondate de Viorel Paşca
Recomandările redacţiei
INSTANT_CONSULTARI_3PNL_63_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Cu ce propunere merg liberalii la discuțiile de luni cu președintele...
BUCURESTI - GUVERN - PRIM-MINISTRU - DECLARATII DE PRESA - 30 DE
Guvernul a alocat bani pentru căminele unde au fost transferate...
ilie bolojan alaturi de logo pnl
Ședință de urgență la PNL, după ce instanța a suspendat hotărârile...
nato nicusor dan 2
Nicușor Dan anunță ce va face cu pistolul primit cadou de la Erdogan...
Ultimele știri
Listele cu specializările pentru liceu în 2026: Locurile disponibile și ultimele medii de admitere din fiecare județ
CM 2026. Șeful comisiei de arbitraj a Cupei Mondiale răspunde criticilor: „Nu suntem influențați de nimeni”
Situație umilitoare pentru Putin. Dictatorul rus a crescut de 20 de ori importurile de benzină de la cel mai vechi dictator din Europa
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Dată afară din supermarket din cauza ținutei purtate pe caniculă: "Am fost șocată". Explicația agentului de...
Cancan
DOLIU în lumea muzicii! A murit Bonnie Tyler
Fanatik.ro
Când revine, de fapt, Dan Petrescu în fotbal! Ce super vedetă din Premier League îl ajută pe Super Dan la o...
editiadedimineata.ro
Reformă media fără precedent în Ungaria: posturilor publice, suspendate după era Orban
Fanatik.ro
Momentul care i-a schimbat cursul vieții lui Gabi Mureșan, încă de când era fotbalist. Ce i-a promis soției...
Adevărul
Răceala lui Trump față de Giorgia Meloni, surprins la summitul NATO, alimentează tensiunile dintre cei doi...
Playtech
Obiectul comun purtat de Mirabela Grădinaru a atras toată atenţia la summit. Mesajul despre lumea virtuală şi...
Digi FM
Cine este Alex Stamate? Fenomenul viral care a răvășit TikTok-ul, dezbătut la matinalul Digi FM
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Nu le-a venit să creadă ce a putut să spună ÎN DIRECT: o prezentatoare a făcut înconjurul lumii! ”Total...
Pro FM
Cum a slăbit Sore 30 de kilograme în doar 9 luni. Ce a scos din alimentație și regula pe care o respectă de...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Foști soți, prieteni și după divorț. Cinci cupluri de la Hollywood care au rămas în relații civilizate după...
Adevarul
Un fost polițist bolnav de cancer dă în judecată MAI. O operație care a costat 75.000 de lei, refuzată la...
Newsweek
Mesaj de la Casa de Pensii pentru toți pensionarii: „Banii, transferați!” Când ajunge pensia din iulie pe card
Digi FM
"Părinte, cred că nu mai pot". Ultimele clipe din viața lui Gabi Mureșan, povestite de preotul care era...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Stomacul meu se mănâncă singur". Bryan Johnson, milionarul care vrea să trăiască până la 160 de ani, a...
Digi Animal World
Bursuc surprins în cotețul găinilor, în Bacău. Reacția neașteptată a animalului când s-a trezit înconjurat de...
Film Now
Jennifer Grey, în doliu. Mama actriței a murit la o săptămână după diagnosticul de cancer: „A înfruntat boala...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...