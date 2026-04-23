Guvernul a aprobat programul „Fertilizare in Vitro" pentru 2026-2030. Cine poate beneficia de voucherele de 15.000 de lei

Declarațiile ministrului și contextul demografic

Guvernul a aprobat, joi, programul „Fertilizare in Vitro”, valabil în perioada 2026-2030, care prevede acordarea unui sprijin financiar de 15.000 de lei pentru cupluri infertile și femei singure, a anunțat purtătoarea de cuvânt a Executivului, Ioana Dogioiu. Beneficiarii sunt persoane cu vârste între 24 și 42 de ani, iar ajutorul este acordat sub formă de vouchere pentru medicamente și proceduri medicale.

Programul are ca obiectiv sprijinirea familiilor și a femeilor singure care se confruntă cu infertilitatea, o problemă medicală care afectează aproximativ 10-15% dintre cuplurile de vârstă reproductivă din România. Potrivit autorităților, beneficiarii, cupluri infertile, căsătorite sau nu, precum și femei singure, vor primi două vouchere digitale în valoare totală de 15.000 de lei: 5.000 de lei pentru medicamente specifice și 10.000 de lei pentru proceduri de fertilizare in vitro.

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a precizat că programul a fost aprobat prin hotărâre de Guvern și este valabil pentru perioada 2026-2030.

Sprijinul este neimpozabil și poate fi acordat de maximum trei ori aceluiași beneficiar, în limita fondurilor disponibile.

Numărul maxim de beneficiari este de 10.000 pe an, iar documentele vor fi depuse exclusiv online, printr-o platformă digitală dedicată. Cererile vor fi analizate și aprobate de minister în ordinea cronologică a depunerii, dacă dosarele sunt complete.

Ministrul Muncii, Petre-Florin Manole, a declarat că programul a fost prelungit pentru a sprijini persoanele care se confruntă cu infertilitatea: „Am propus prelungirea programului național pentru susținerea fertilizării in vitro până în 2030. Pentru că sunt oameni care așteaptă ani de zile. Care încearcă, care speră. Și, de multe ori, suferă în tăcere. Pentru ei, statul trebuie să fie un sprijin real”.

Reprezentanții ministerului au arătat că programul urmărește și combaterea declinului demografic, în condițiile în care România se confruntă, la fel ca alte state europene, cu o scădere a natalității.

Potrivit datelor Eurostat, rata medie a fertilității în Uniunea Europeană a fost de 1,38 copii pe femeie în 2023. România se situează la un nivel apropiat de Ungaria și Croația, dar sub state precum Franța sau Bulgaria, unde rata fertilității este mai ridicată.

Normele metodologice care stabilesc documentele necesare și modalitatea de acordare a sprijinului vor fi publicate în termen de 90 de zile de la apariția hotărârii de Guvern în Monitorul Oficial, potrivit purtătoarei de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu. 

