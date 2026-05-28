Live TV

Guvernul a aprobat un memorandum pentru trecerea ELCEN în administrarea Primăriei Capitalei

Data publicării:
elcen electrocentrale bucuresti
Din articol
Guvernul vrea să evite repetarea problemelor din relația RADET - ELCEN O altă companie din energie va fi absorbită de SAPE

Guvernul a aprobat, în ședința de joi, un memorandum care prevede inițierea procedurilor pentru transferul pachetului de acțiuni deținut de stat, prin Ministerul Energiei, la Electrocentrale București (ELCEN) către Municipiul București, în vederea organizării și administrării integrate a serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat.

Potrivit documentului aprobat de Executiv, transferul se va realiza printr-o tranzacție, iar valoarea acesteia va fi stabilită în urma unei evaluări de piață care urmează să fie realizată de Ministerul Energiei.

Decizia vine în urma solicitării formulate de Consiliul General al Municipiului București și reprezintă primul pas oficial pentru reunirea producției și distribuției energiei termice sub coordonarea aceleiași autorități locale.

În prezent, ELCEN, companie aflată în portofoliul Ministerului Energiei, asigură producția agentului termic pentru Capitală, în timp ce transportul, distribuția și furnizarea energiei termice sunt realizate de Compania Municipală Termoenergetica, aflată în subordinea Primăriei Capitalei.

Implementarea transferului va fi coordonată de șeful Cancelariei Prim-Ministrului, iar Guvernul va fi informat lunar cu privire la stadiul procedurilor. În cazul în care vor fi necesare modificări legislative sau alte măsuri guvernamentale, acestea vor fi analizate și aprobate cu celeritate, se arată în memorandum.

Guvernul vrea să evite repetarea problemelor din relația RADET - ELCEN

Memorandumul prevede și elaborarea unei analize privind modificarea cadrului legislativ și contractual care reglementează funcționarea sistemului centralizat de termoficare.

Astfel, Ministerul Energiei, Ministerul Dezvoltării, Ministerul Finanțelor, Municipiul București și Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) vor trebui să prezinte Guvernului propuneri pentru eficientizarea mecanismelor de plată și de garantare a obligațiilor financiare din sistem.

Analiza va viza inclusiv contractele dintre Termoenergetica și consumatori, contractul de delegare a gestiunii serviciului public, precum și contractul de vânzare a energiei termice.

Executivul urmărește evitarea acumulării de penalități și datorii similare celor care au existat ani la rând în relația dintre RADET și ELCEN și care au contribuit la dezechilibrele financiare din sistemul de termoficare al Capitalei.

O altă companie din energie va fi absorbită de SAPE

În aceeași ședință, Guvernul a aprobat și un memorandum privind reorganizarea unor operatori economici aflați în portofoliul Ministerului Energiei, în cadrul reformelor asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Documentul prevede fuziunea prin absorbție a Societății Electrocentrale Grup SA de către Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie (SAPE), ambele companii fiind deținute integral de stat prin Ministerul Energiei.

Potrivit Executivului, măsura urmărește eficientizarea activității celor două societăți prin reunirea unor activități complementare și eliminarea suprapunerilor administrative și decizionale.

Fuziunea va permite integrarea activelor, pasivelor și rezultatelor patrimoniale într-o singură structură, iar Electrocentrale Grup SA va fi radiată din Registrul Comerțului după finalizarea procesului.

Guvernul a transmis că societatea a înregistrat pierderi în 10 din cei 13 ani de la înființare, iar reorganizarea contribuie la reducerea numărului de companii aflate în portofoliul statului.

Măsura face parte din angajamentele asumate de România prin PNRR, Componenta C14 – Bună Guvernanță, care prevede restructurarea, listarea sau reorganizarea unor companii de stat din sectoarele energiei și transporturilor până la 31 august 2026.

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Alexander Lukashenko
1
Lukașenko se declară „îngrozit” de ideea ca Republica Moldova să se unească cu România...
lukasenko
2
Mesaj către Lukașenko de la comandantul dronelor ucrainene: „Nu vă puneți cu Ucraina. 500...
Dmitri Medvedev
3
Mesajul lui Dmitri Medvedev, după ce UE a ignorat avertismentul Rusiei cu atacuri în...
Nicusor Dan
4
Negocierile pentru formarea noului Guvern, blocate. De ce întârzie Nicușor Dan să...
min edu dimian
5
Elevă de clasa a V-a, discurs în lacrimi despre presiunea din școală, în timp ce...
Și-a înșelat soția după ”o viață” împreună și acum e tată de gemeni
Digi Sport
Și-a înșelat soția după ”o viață” împreună și acum e tată de gemeni
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Prim-ministrul Ilie Bolojan.
Ilie Bolojan anunță modificarea indicatorilor de performanţă pentru toate companiile din Energie care nu îşi realizează investiţiile
radu miruta
Radu Miruţă dă asigurări că proiectele PNRR de la Apărare vor fi încheiate, dar spune că la Transporturi există semne de întrebare
PNRR steag UE
Pîslaru: Încercăm să ne asigurăm că pe granturile PNRR avem tot ce ne trebuie ca să absorbim banii. Anumite investiţii vor fi diminuate
INSTANT_ALEXANDRU_NAZARE_007_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
„Nu ne permitem accidente în privința absorbției fondurilor europene”. Nazare, după publicarea execuției bugetare
alexandru nazare
Deficitul bugetar a scăzut la 1,17% din PIB după primele patru luni din 2026. Nazare: „Este o corecție de amploare”
Recomandările redacţiei
drone
Ministerul Apărării cumpără drone de 30,7 milioane de euro prin...
Polițiști în fața blocului unde au fost găsite persoanele decedate.
Noi date privind tripla crimă din Târgu Jiu. Femeia găsită moartă...
om cu umbrela in ploaie
Meteorologii au emis noi avertizări de ploi și vânt puternic. HARTA...
Castelul Banffy din Răscruci.
Un castel din România, printre câștigătorii Premiilor Europene pentru...
Ultimele știri
UE vrea să ceară Rusiei micșorarea armatei și scoaterea trupelor din Moldova și Georgia, anunță Kaja Kallas
Petrișor Peiu: Eugen Tomac e un om politic modest. AUR nu l-ar vota în Parlament. Ce spune despre varianta Călin Georgescu premier
Solidaritate fără frontiere - peste 700 de angajați din 4 țări, la prima ediție europeană „DIGI Donează Viață”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața devine mai ușoară pentru aceste trei zodii după 28 mai
Cancan
Nicoleta Luciu, în centrul dezvăluirilor făcute de Sile Cămătaru: ,,A fost doar o..''
Fanatik.ro
”Câți copii ai?” Valentina Pelinel a uimit. Ce anunț a făcut soția lui Cristi Borcea
editiadedimineata.ro
Papa Leon avertizează asupra imaginilor generate cu AI: „Un amplificator puternic al dezinformării”
Fanatik.ro
Frăție distrusă în fotbalul românesc după meciul din ultima etapă din SuperLiga
Adevărul
Cum ne transformă TikTok frica în voturi. De ce este România un caz aparte. Interviu cu Justin Poncet...
Playtech
Ce salariu are ministrul Educației, Mihai Dimian. A anunțat că își va dona leafa până la finalul mandatului...
Digi FM
Vacanță de coșmar în Egipt pentru o familie cu doi copii: "Totul era degradat, umed și mucegăit. Ne-am...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A urlat de durere și a părăsit ”scena” de la Roland Garros într-un scaun cu rotile: ”E absolut devastator”
Pro FM
Alina Crișan, fosta membră A.S.I.A., condamnată la închisoare cu suspendare. Ce acuzații i s-au adus
Film Now
Adam Sandler, criticat dur după apariția de la premiera filmului soției sale: „E lipsă de respect!” Imaginile...
Adevarul
Cum arătau verile austere din România anilor ’80. „Cumva, românii par să se adapteze. Nu știu cum. Nimeni nu...
Newsweek
5 vești rele la pensie. De ce pensionarii nu pot merge la tratament la mare? Pierd și o reducere de 1.400 lei
Digi FM
Caz impresionant la Timișoara, unde o femeie de 44 de ani a născut tripleți, după o sarcină naturală. Ea mai...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Meta lansează abonamente cu plată pentru Instagram, Facebook și WhatsApp. Cât costă noile funcții premium
Digi Animal World
Ce a făcut un câine imediat după ce stăpâna sa a alunecat și a căzut. Gestul patrupedului a emoționat-o: „A...
Film Now
Blonda care s-a iubit cu Sebastian Stan îl face tată pe proaspătul său soț, un actor celebru din Grey’s...
UTV
Theo Rose și Anghel Damian au postat imagini romantice de la Cannes. „Te iubesc, omule!”