Guvernul a aprobat un memorandum pentru trecerea ELCEN în administrarea Primăriei Capitalei

Guvernul a aprobat, în ședința de joi, un memorandum care prevede inițierea procedurilor pentru transferul pachetului de acțiuni deținut de stat, prin Ministerul Energiei, la Electrocentrale București (ELCEN) către Municipiul București, în vederea organizării și administrării integrate a serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat.

Potrivit documentului aprobat de Executiv, transferul se va realiza printr-o tranzacție, iar valoarea acesteia va fi stabilită în urma unei evaluări de piață care urmează să fie realizată de Ministerul Energiei.

Decizia vine în urma solicitării formulate de Consiliul General al Municipiului București și reprezintă primul pas oficial pentru reunirea producției și distribuției energiei termice sub coordonarea aceleiași autorități locale.

În prezent, ELCEN, companie aflată în portofoliul Ministerului Energiei, asigură producția agentului termic pentru Capitală, în timp ce transportul, distribuția și furnizarea energiei termice sunt realizate de Compania Municipală Termoenergetica, aflată în subordinea Primăriei Capitalei.

Implementarea transferului va fi coordonată de șeful Cancelariei Prim-Ministrului, iar Guvernul va fi informat lunar cu privire la stadiul procedurilor. În cazul în care vor fi necesare modificări legislative sau alte măsuri guvernamentale, acestea vor fi analizate și aprobate cu celeritate, se arată în memorandum.

Guvernul vrea să evite repetarea problemelor din relația RADET - ELCEN

Memorandumul prevede și elaborarea unei analize privind modificarea cadrului legislativ și contractual care reglementează funcționarea sistemului centralizat de termoficare.

Astfel, Ministerul Energiei, Ministerul Dezvoltării, Ministerul Finanțelor, Municipiul București și Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) vor trebui să prezinte Guvernului propuneri pentru eficientizarea mecanismelor de plată și de garantare a obligațiilor financiare din sistem.

Analiza va viza inclusiv contractele dintre Termoenergetica și consumatori, contractul de delegare a gestiunii serviciului public, precum și contractul de vânzare a energiei termice.

Executivul urmărește evitarea acumulării de penalități și datorii similare celor care au existat ani la rând în relația dintre RADET și ELCEN și care au contribuit la dezechilibrele financiare din sistemul de termoficare al Capitalei.

O altă companie din energie va fi absorbită de SAPE

În aceeași ședință, Guvernul a aprobat și un memorandum privind reorganizarea unor operatori economici aflați în portofoliul Ministerului Energiei, în cadrul reformelor asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Documentul prevede fuziunea prin absorbție a Societății Electrocentrale Grup SA de către Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie (SAPE), ambele companii fiind deținute integral de stat prin Ministerul Energiei.

Potrivit Executivului, măsura urmărește eficientizarea activității celor două societăți prin reunirea unor activități complementare și eliminarea suprapunerilor administrative și decizionale.

Fuziunea va permite integrarea activelor, pasivelor și rezultatelor patrimoniale într-o singură structură, iar Electrocentrale Grup SA va fi radiată din Registrul Comerțului după finalizarea procesului.

Guvernul a transmis că societatea a înregistrat pierderi în 10 din cei 13 ani de la înființare, iar reorganizarea contribuie la reducerea numărului de companii aflate în portofoliul statului.

Măsura face parte din angajamentele asumate de România prin PNRR, Componenta C14 – Bună Guvernanță, care prevede restructurarea, listarea sau reorganizarea unor companii de stat din sectoarele energiei și transporturilor până la 31 august 2026.

