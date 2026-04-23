Guvernul a aprobat un proiect pentru o platformă digitală destinată pasagerilor. Ce informații vor putea accesa în aeroporturi

Hub național de informații și asistență în timp real

Guvernul a adoptat, joi, o hotărâre care prevede realizarea unei platforme digitale cu informații relevante pentru pasageri, referitoare la călătorii, serviciile disponibile în aeroporturi și procedurile de securitate. Proiectul, evaluat la 169 de milioane de lei, va fi finanțat din fonduri externe nerambursabile și de la bugetul de stat, prin bugetul Serviciului Român de Informații (SRI).

Executivul a aprobat nota de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea investiției, care are ca obiectiv dezvoltarea unei soluții informatice integrate pentru acces rapid la informații esențiale pentru pasageri.

Potrivit Guvernului, platforma va permite consultarea datelor despre călătorii, serviciile disponibile în aeroporturi, procedurile de securitate și modalitățile de optimizare a timpului petrecut în terminale.

Hub național de informații și asistență în timp real

Prin implementarea proiectului, autoritățile vor crea un hub național de informații, într-un format unitar, multilingv și ușor accesibil, care va conecta pasagerii cu aeroporturile civile din România.

Noua platformă va furniza informații actualizate în timp real și va permite oferirea de asistență personalizată, contribuind la îmbunătățirea experienței de călătorie.

Totodată, sistemul va facilita accesul rapid la informații relevante, într-un mod centralizat.

Proiectul vizează și uniformizarea și modernizarea măsurilor de securitate aplicabile în cele 17 aeroporturi civile implicate.

Potrivit autorităților, această modernizare va contribui la optimizarea fluxurilor de pasageri și non-pasageri și la creșterea nivelului general de siguranță în aeroporturi.

Accesul cetățenilor la informațiile disponibile prin intermediul platformei va fi facilitat și prin integrarea cu platforma ROeID, ceea ce va asigura un nivel sporit de accesibilitate și securitate în utilizarea serviciilor digitale.

