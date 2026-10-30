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Guvernul a aprobat un set de măsuri pentru finanțarea localităților, deblocarea plăților și continuarea investițiilor publice

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Ședința de guvern din 30 octombrie 2026
Ședința de guvern din 30 octombrie 2026. Sursa foto: Guvernul României
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Din articol
Împrumuturi de 300 de milioane de lei pentru asigurarea încălzirii Fondurile neutilizate din „Anghel Saligny”, direcționate către facturile restante Termenul pentru verificarea și plata cererilor din PNRR, prelungit Investițiile spitalicești eliminate din PNRR vor putea continua prin Programul Sănătate Taxa logistică pentru coletele extracomunitare, eliminată de la 1 noiembrie Sancțiunile pentru bonurile fiscale fără cod QR, amânate până în 2027 Peste 52.000 de angajați din educație nu au primit primele de carieră didactică Instituțiile publice nu vor mai putea asuma cheltuieli neesențiale până la sfârșitul anului

Guvernul a aprobat vineri un pachet de măsuri pentru finanțarea sistemelor locale de termoficare în sezonul rece, plata facturilor restante din programul „Anghel Saligny” și finalizarea proiectelor din PNRR. Ordonanța elimină de la 1 noiembrie taxa logistică pentru coletele extracomunitare și limitează, până la sfârșitul anului, asumarea unor cheltuieli și investiții noi de către instituțiile publice.

Măsurile au fost propuse de Ministerul Finanțelor într-un context marcat de obligațiile de plată acumulate, presiunile asupra bugetelor locale și necesitatea continuării investițiilor, fără modificarea țintei de deficit de 6,2% din PIB pentru 2026.

Pachetul include soluții de finanțare pentru localitățile care întâmpină dificultăți în asigurarea agentului termic, redistribuirea unor fonduri neutilizate din programul „Anghel Saligny”, prelungirea termenelor pentru plățile din PNRR și preluarea unor investiții spitalicești în Programul Sănătate 2021-2027.

„Această ordonanță răspunde la trei urgențe concrete. Prima: nicio localitate nu trebuie să intre în iarnă fără soluții de finanțare pentru energia termică — deschidem accesul la împrumuturi bancare garantate de autoritățile locale, iar pentru cele fără acces la credit, la împrumuturi rambursabile din veniturile din privatizare, fără subvenții noi de la buget. A doua: închiderea PNRR nu trebuie să blocheze plățile — prelungim termenele de verificare și plată a cererilor de transfer și evidențiem distinct, în buget, sumele necesare finalizării proiectelor, astfel încât facturile pentru lucrările executate să fie plătite la timp, iar obligațiile rămase să fie cunoscute și programate corect. A treia: eliminăm, de la 1 noiembrie, taxa logistică pentru colete — odată cu intrarea în vigoare a noilor taxe europene, menținerea unei taxe naționale paralele ar fi însemnat o dublă impunere pe aceleași fluxuri, iar sumele încasate după această dată se restituie integral. Gestionăm cu rigoare fiecare leu, dar rigoarea înseamnă și ca banii să ajungă la timp acolo unde statul îi datorează”, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

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Împrumuturi de 300 de milioane de lei pentru asigurarea încălzirii

Autoritățile locale vor putea garanta, până la 31 martie 2027, împrumuturile bancare contractate de operatorii de termoficare din subordine pentru cumpărarea combustibilului. Localitățile care operează direct serviciul vor putea contracta împrumuturi până la 31 decembrie 2026.

Separat, Ministerul Finanțelor va putea acorda, prin Trezoreria Statului, împrumuturi din veniturile obținute din privatizare, în limita unui plafon total de 300 de milioane de lei. Solicitările vor putea fi depuse până la 31 decembrie 2026, iar împrumuturile vor putea fi contractate în 2026 și 2027.

Banii vor putea fi folosiți pentru producerea, transportul, distribuția și furnizarea agentului termic, inclusiv pentru plata facturilor restante și acoperirea pierderilor induse.

Împrumuturile vor avea scadențe cuprinse între un an și zece ani, cu posibilitatea unei perioade de grație de 12 luni pentru rambursarea principalului. Dobânda va fi fixă pe întreaga perioadă și va fi calculată pornind de la ROBOR la trei luni, la care se va adăuga o marjă de unu, 1,5 sau două puncte procentuale, în funcție de durata finanțării.

O unitate administrativ-teritorială va putea împrumuta cel mult 75 de milioane de lei dacă sistemul de termoficare deservește minimum 80.001 locuințe. Pentru sistemele care deservesc cel mult 80.000 de locuințe, plafonul va fi de 25 de milioane de lei.

Finanțările sunt rambursabile și nu reprezintă noi subvenții acordate de la bugetul de stat. Pentru accesarea banilor din veniturile obținute din privatizare va fi necesar avizul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, iar solicitantul nu trebuie să înregistreze restanțe la împrumuturile contractate anterior din aceeași sursă.

Fondurile neutilizate din „Anghel Saligny”, direcționate către facturile restante

Guvernul modifică și modul de utilizare a sumelor alocate Programului național de investiții „Anghel Saligny”, în condițiile în care unele fonduri sunt rezervate, dar nu sunt solicitate în ritmul estimat, în timp ce alte facturi transmise de beneficiari așteaptă să fie plătite.

Începând din noiembrie, Ministerul Dezvoltării va putea diminua sumele rezervate beneficiarilor care și-au asumat o cofinanțare de 20%, în funcție de solicitările depuse în primele zece luni ale anului și de media lunară a cererilor de transfer.

Banii disponibilizați vor fi folosiți pentru plata parțială și proporțională a solicitărilor înregistrate de alți beneficiari în platforma digitală. În acest caz nu vor fi aplicate criteriile de prioritizare. Sumele rezervate care nu sunt diminuate vor putea fi solicitate cel târziu până la 10 decembrie 2026.

Măsura nu majorează bugetul programului, ci permite redistribuirea fondurilor deja aprobate către facturile care așteaptă plata.

Termenul pentru verificarea și plata cererilor din PNRR, prelungit

Termenul până la care coordonatorii de reforme și investiții pot verifica, autoriza și plăti cererile de transfer din PNRR va fi prelungit de la 30 octombrie la 30 noiembrie 2026. Măsura se aplică și operațiunilor din etapa de lichidare, dar nu sumelor stabilite în urma admiterii contestațiilor depuse de beneficiari.

Plățile efectuate până la 30 octombrie vor fi raportate până la 15 noiembrie, iar cele realizate până la 30 noiembrie vor fi raportate până la 10 decembrie.

În buget vor fi evidențiate separat sumele necesare finalizării proiectelor rămase în PNRR, precum și cele aferente proiectelor eliminate din Plan. O evidență distinctă va fi utilizată și pentru investițiile finalizate care au contribuit la îndeplinirea țintelor, dar pentru care serviciile de mentenanță sau alte activități continuă după 31 decembrie 2026.

Coordonatorii trebuie să clasifice investițiile până la 10 noiembrie, iar listele urmează să fie aprobate prin ordin, cu avizul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, până la 20 noiembrie.

Obligațiile contractuale asumate și neachitate vor fi transferate în noile poziții bugetare. Sumele eliberate din vechile poziții nu vor putea fi folosite pentru asumarea unor cheltuieli noi.

Investițiile spitalicești eliminate din PNRR vor putea continua prin Programul Sănătate

Proiectele de infrastructură spitalicească publică eliminate din PNRR vor putea fi preluate în Programul Sănătate 2021-2027, dacă respectă regulile de eligibilitate și se încadrează în bugetul disponibil.

Cheltuielile eligibile efectuate înainte de preluarea proiectelor vor fi incluse în noile contracte de finanțare și vor putea fi decontate prin program. Sumele plătite inițial de la bugetul de stat și acceptate la rambursare vor reveni la buget, fără efectuarea unei a doua plăți către beneficiari.

Cheltuielile care nu sunt eligibile vor rămâne în sarcina bugetelor din care au fost suportate și nu vor fi recuperate de la beneficiari, cu excepția sumelor afectate de nereguli.

Ministerul Sănătății trebuie să raporteze situația investițiilor eliminate din componenta nerambursabilă a PNRR în termen de zece zile de la intrarea în vigoare a ordonanței. Pentru ceilalți coordonatori, termenul este de 30 de zile, dar nu mai târziu de 30 noiembrie.

Taxa logistică pentru coletele extracomunitare, eliminată de la 1 noiembrie

Taxa logistică aplicată coletelor cu o valoare declarată mai mică de 150 de euro și expediate din afara Uniunii Europene va fi eliminată începând cu 1 noiembrie 2026. Ministerul Finanțelor a explicat măsura prin intrarea în vigoare a noilor mecanisme europene aplicabile acelorași fluxuri: o taxă vamală de trei euro pentru fiecare articol și o taxă de procesare de doi euro pentru fiecare articol. Menținerea taxei naționale ar fi dus, potrivit instituției, la suprapunerea obligațiilor fiscale.

Pentru coletele predate destinatarilor până la 31 octombrie inclusiv, taxa logistică va fi datorată în continuare. În cazul coletelor predate începând cu 1 noiembrie, taxa nu va mai fi datorată, iar sumele încasate de furnizorii de servicii poștale vor trebui restituite plătitorilor în termen de 30 de zile de la predarea coletului.

Sancțiunile pentru bonurile fiscale fără cod QR, amânate până în 2027

Guvernul a prelungit până la 31 octombrie 2027 suspendarea sancțiunilor aplicabile operatorilor care emit bonuri fiscale fără anumite elemente obligatorii, inclusiv datele înscrise sub forma unui cod QR.

Amânarea este justificată prin faptul că nu au fost finalizate toate etapele tehnice și administrative necesare. Procesul presupune modificarea legislației secundare, dezvoltarea și testarea soluțiilor software, avizarea echipamentelor și instalarea actualizărilor la aproximativ un milion de aparate de marcat electronice fiscale.

Obligația de adaptare rămâne în vigoare, însă firmele nu vor fi sancționate până la noul termen pentru întârzierile legate de implementarea tehnică.

Peste 52.000 de angajați din educație nu au primit primele de carieră didactică

Ordonanța permite alimentarea, în noiembrie și decembrie 2026, a cardurilor pentru primele de carieră didactică destinate angajaților validați sau identificați în anul școlar ori universitar 2025–2026 și care rămân în activitate în 2026-2027.

Sunt vizate persoanele ale căror carduri au fost emise, dar nu au fost încărcate, precum și cele pentru care cardurile nu au putut fi emise din cauza unor erori sau neconcordanțe.

Din totalul celor 255.783 de beneficiari validați, 52.260 nu au primit banii pe carduri. Ministerul Educației trebuie să clarifice erorile în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a ordonanței, iar beneficiarii vor putea activa măsura de sprijin până la 14 decembrie 2026.

Prima va putea fi utilizată până la 31 august 2027 pentru anul școlar și până la 30 septembrie 2027 pentru anul universitar. Măsura nu extinde numărul beneficiarilor și nu majorează bugetul deja alocat.

Instituțiile publice nu vor mai putea asuma cheltuieli neesențiale până la sfârșitul anului

Până la finalul lui 2026, instituțiile și autoritățile publice centrale și locale nu vor mai putea încheia noi angajamente pentru o serie de cheltuieli considerate neesențiale. Sunt vizate, printre altele, furniturile de birou, reparațiile curente, obiectele de inventar, cărțile și publicațiile, consultanța, expertiza, pregătirea profesională, studiile și unele transferuri către asociații și fundații.

Vor fi exceptate cheltuielile din sănătate, educație, pensii și asistență socială, hrana din penitenciare și unitățile sociale, intervențiile de urgență, apărarea, ordinea publică, securitatea națională, deszăpezirea, activitățile culturale și administrarea datoriei publice.

Excepțiile se aplică și obligațiilor stabilite prin lege sau hotărâri judecătorești, precum și proiectelor finanțate prin programe naționale, fonduri europene sau împrumuturi contractate de autoritățile locale. Pentru cheltuielile care nu pot fi amânate după 1 ianuarie 2027, ordonatorii vor putea utiliza mecanismele de derogare prevăzute de ordonanță.

Instituțiile nu vor putea asuma nici investiții noi până la sfârșitul anului, cu excepția achizițiilor ajunse în etapa comunicării rezultatului, a proiectelor finanțate din fonduri externe, prin Fondul pentru modernizare sau Instrumentul SAFE și a lucrărilor urgente aprobate în condițiile actului normativ.

Restricțiile nu reduc bugetele deja aprobate și nu opresc proiectele aflate în derulare, ci urmăresc să împiedice acumularea unor noi obligații de plată care nu au acoperire bugetară.

Printre celelalte măsuri aprobate se numără extinderea mecanismului lucrărilor executate în regie proprie pentru proiectele din programele Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă 2021–2027, precum și alocarea a 167,67 milioane de lei, fără TVA, din Fondul pentru mediu pentru proiectele locale de infrastructură destinate managementului integrat al deșeurilor.

Editor : A.D.

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