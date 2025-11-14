Live TV

Guvernul a atras investiții de peste 207 milioane de euro la ediția curentă FIDELIS. Care au fost cele mai căutate emisiuni

Data publicării:
titluri fidelis
Sursă foto: Facebook / Ministerul Finanţelor
Din articol
Titlurile în lei: investitorii preferă scadențele scurte Interes stabil, dar sub recordurile anterioare

Cu o zi înaintea închiderii ofertei din cadrul programului Fidelis, în 13 noiembrie, Ministerul Finanțelor a atras investiții în valoare totală de 207,27 milioane de euro, în urma a peste 11.000 de ordine introduse în sistemul Bursei de Valori București. Datele arată o orientare clară a investitorilor către emisiunile denominate în euro.

Cele trei emisiuni în moneda europeană adună aproape două treimi din totalul subscrierilor, respectiv 64,65% din întregul volum investit.

Cea mai accesată este tranșa cu scadență în 2035, care oferă un randament anual de 6,30%, și care a cumulat plasamente în valoare de 51,50 milioane de euro.

Interes ridicat au atras și titlurile scadente în 2028, care propun o dobândă de 3,90%, însumând subscrieri de 44,30 milioane de euro.

Emisiunea cu maturitate în 2030 și cupon anual de 5,00% a strâns la rândul ei investiții de 34,50 milioane de euro.

Titlurile în lei: investitorii preferă scadențele scurte

Pe segmentul în lei, atenția investitorilor s-a concentrat pe maturitățile apropiate.

Titlurile cu scadență în noiembrie 2027, bonificate cu o dobândă de 6,95%, au cumulat aproape 2.500 de ordine, totalizând 191 milioane de lei, echivalentul a 37,53 milioane de euro.

Varianta specială destinată donatorilor de sânge, care oferă un cupon mai mare, de 7,95%, nu a atras același nivel de interes, înregistrând subscrieri de 66,90 milioane de lei, adică aproximativ 13,14 milioane de euro.

Pentru maturitățile medii și lungi, investițiile au fost mai reduse.

Titlurile cu scadență în 2029 și cupon de 7,35% au atras 27,90 milioane de lei, în timp ce emisiunea cu maturitate în 2031, remunerată cu o dobândă de 7,70%, a cumulat plasamente de 106 milioane de lei.

Interes stabil, dar sub recordurile anterioare

Deși subscrierile sunt consistente, ediția actuală nu atinge nivelul record din februarie, când au fost atrase nu mai puțin de 863 milioane de euro.

Totuși, volumul de peste 200 de milioane de euro indică faptul că programul Fidelis își păstrează atractivitatea, mai ales în rândul investitorilor interesați de venit fix și siguranță.

Titlurile de stat Fidelis continuă să fie una dintre opțiunile preferate de economisire pentru români. Randamentele competitive, garanția statului și accesul facil prin intermediul pieței de capital contribuie la menținerea unui nivel ridicat al participării.

Totodată, preferința puternică pentru emisiunile în euro arată preocuparea investitorilor pentru stabilitate într-un context economic marcat de volatilitate.

CITEȘTE ȘI: FIDELIS de noiembrie vine cu dobânzi neimpozabile de până la 7,95%. Poți investi în titlurile de stat începând de vineri, 7 noiembrie

Editor : Andreea Dobra

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
sorin grindeanu
1
Grindeanu, despre pensiile speciale: Nu doar Coaliţia trebuie să îşi dorească această...
misu la liceu
2
Motanul devenit vedetă într-un liceu din România. Mișu participă la cursuri și se bucură...
tata-fetita-cabinet stomatologic
3
Tatăl fetiței care a murit în cabinetul stomatologic, primele declarații: „Durerea e prea...
Mine antipersonal de tip „fluture” în Donbas
4
O suprafață similară cu a Muntenegrului nu poate fi locuită în Ucraina din cauza minelor...
vreme, iarna, decembrie
5
Prima prognoză a iernii, anunțul ANM. Cum va fi vremea la începutul lunii decembrie
Selecționerul Irlandei "rupe tăcerea": ce cuvinte i-a spus Cristiano Ronaldo, după ce a fost eliminat direct
Digi Sport
Selecționerul Irlandei "rupe tăcerea": ce cuvinte i-a spus Cristiano Ronaldo, după ce a fost eliminat direct
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - GUVERN - MASURI FISCALE - CONFERINTA - 3 IUL 2025
Ministrul Sănătății anunță controale la clinica stomatologică unde o...
pupitru psd
PSD condiționează sprijinul pentru reformele Guvernului de adoptarea...
vreme, iarna, toamna, meteo
Prognoza meteo până la jumătatea lunii decembrie. Cum va fi vremea în...
cabinet stomatologic
Reacția cabinetului stomatologic unde a murit fetița de 2 ani...
Ultimele știri
Rusia are „a doua cea mai puternică armată din lume”, susține presa de stat de la Kremlin care citează un clasament american
Peste 40% din magazine au case self-checkout. Concluziile unui raport făcut de Consiliul Concurenței
Măsura luată de Groenlanda după ce a observat interesul cetățenilor străini de a cumpăra proprietăți pe insulă
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
angajati care lucreaza la computer intr-un birou
Guvernul vrea să prelungească sprijinul pentru firmele afectate de crizele din ultimii ani
admin-ajax
Cum au ajuns primării mici din țară să aibă datorii de milioane la stat: „La rectificare ne dădeau bani” / „S-a mărit prețul gunoiului”
titluri fidelis
FIDELIS de noiembrie vine cu dobânzi neimpozabile de până la 7,95%. Poți investi în titlurile de stat începând de vineri, 7 noiembrie
camioane la protest
Cum sunt afectați transportatorii de creșterea accizelor. Economist: „Nu putem compensa prin taxe o colectare slabă”
titluri fidelis
A fost lansată o nouă ediție a titlurilor de stat FIDELIS, în lei și euro. Dobânzi neimpozabile de până la 7,70%
Partenerii noștri
Pe Roz
Prințul William, "pus la colț" de fiul său. Prințul George vrea telefon cu orice preț: „A devenit o problemă...
Cancan
O fetiță de aproape 2 ani a murit la o clinică stomatologică din Capitală. Ce s-a întâmplat cu ea
Fanatik.ro
Gigi Becali face calculele de play-off pentru FCSB: “Ăla e meciul decisiv! Am ajuns să întreb AI-ul”
editiadedimineata.ro
Vaccinurile anti-COVID ar putea ajuta la combaterea cancerului, arată un nou studiu
Fanatik.ro
Milionarul Dani Mocanu s-a ascuns într-un sat de meșteri olari și dormea cu 300 de lei pe noapte. Adevărul...
Adevărul
„Mi-e frică să spun că sunt judecător”. Discuție aprinsă după declarațiile lui Nicușor Dan despre justiție
Playtech
Impozitul pe moştenire. Cine îl plăteşte şi cât costă
Digi FM
O influenceriță care a mințit că are cancer își cere iertare printre lacrimi: "Eram pierdută, depresivă și nu...
Digi Sport
Adrian Ilie n-a stat pe gânduri! Cum l-a numit pe Mircea Lucescu, după ce Marian Iancu a criticat dur...
Pro FM
Kevin Federline dezvăluie că fiii lui încearcă să repare relația cu Britney Spears: "Își iubesc enorm mama...
Film Now
Adele își face debutul în actorie. Cântăreața va juca în filmul lui Tom Ford, „Cry to Heaven”
Adevarul
Povestea celui mai misterios deținut politic din Europa. Identitatea sa nu este cunoscută cu exactitate nici...
Newsweek
EXCLUSIV Casa de Pensii recunoaște că are 17.865 de procese cu pensionarii. Pentru ce se judecă?
Digi FM
Începe postul Crăciunului 2025. Ce se mănâncă și care sunt zilele cu dezlegare la pește
Digi World
Cum să dormi mai bine în sezonul rece fără să umfli factura la căldură. De la importanța lenjeriilor de pat...
Digi Animal World
Locuitorii din Florida, terifiați de iguanele care cad din copaci. Motivul pentru care rămân paralizate și...
Film Now
Lady Gaga, adevărul nespus despre perioada A Star Is Born: tratament psihiatric, dureri și neputință. "Sunt...
UTV
Theo Rose a făcut un moment plin de emoție alături de sora ei la Sala Palatului. „Unele prietenii se...