Guvernul a atras investiții de peste 207 milioane de euro la ediția curentă FIDELIS. Care au fost cele mai căutate emisiuni

Cu o zi înaintea închiderii ofertei din cadrul programului Fidelis, în 13 noiembrie, Ministerul Finanțelor a atras investiții în valoare totală de 207,27 milioane de euro, în urma a peste 11.000 de ordine introduse în sistemul Bursei de Valori București. Datele arată o orientare clară a investitorilor către emisiunile denominate în euro.

Cele trei emisiuni în moneda europeană adună aproape două treimi din totalul subscrierilor, respectiv 64,65% din întregul volum investit.

Cea mai accesată este tranșa cu scadență în 2035, care oferă un randament anual de 6,30%, și care a cumulat plasamente în valoare de 51,50 milioane de euro.

Interes ridicat au atras și titlurile scadente în 2028, care propun o dobândă de 3,90%, însumând subscrieri de 44,30 milioane de euro.

Emisiunea cu maturitate în 2030 și cupon anual de 5,00% a strâns la rândul ei investiții de 34,50 milioane de euro.

Titlurile în lei: investitorii preferă scadențele scurte

Pe segmentul în lei, atenția investitorilor s-a concentrat pe maturitățile apropiate.

Titlurile cu scadență în noiembrie 2027, bonificate cu o dobândă de 6,95%, au cumulat aproape 2.500 de ordine, totalizând 191 milioane de lei, echivalentul a 37,53 milioane de euro.

Varianta specială destinată donatorilor de sânge, care oferă un cupon mai mare, de 7,95%, nu a atras același nivel de interes, înregistrând subscrieri de 66,90 milioane de lei, adică aproximativ 13,14 milioane de euro.

Pentru maturitățile medii și lungi, investițiile au fost mai reduse.

Titlurile cu scadență în 2029 și cupon de 7,35% au atras 27,90 milioane de lei, în timp ce emisiunea cu maturitate în 2031, remunerată cu o dobândă de 7,70%, a cumulat plasamente de 106 milioane de lei.

Interes stabil, dar sub recordurile anterioare

Deși subscrierile sunt consistente, ediția actuală nu atinge nivelul record din februarie, când au fost atrase nu mai puțin de 863 milioane de euro.

Totuși, volumul de peste 200 de milioane de euro indică faptul că programul Fidelis își păstrează atractivitatea, mai ales în rândul investitorilor interesați de venit fix și siguranță.

Titlurile de stat Fidelis continuă să fie una dintre opțiunile preferate de economisire pentru români. Randamentele competitive, garanția statului și accesul facil prin intermediul pieței de capital contribuie la menținerea unui nivel ridicat al participării.

Totodată, preferința puternică pentru emisiunile în euro arată preocuparea investitorilor pentru stabilitate într-un context economic marcat de volatilitate.

Editor : Andreea Dobra