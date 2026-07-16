Guvernul a finalizat revizuirea PNRR și pregătește depunerea Cererii de plată nr. 5. Ce sumă poate încasa România

Guvernul a luat act, joi, de Nota privind revizuirea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), etapă care permite depunerea Cererii de plată nr. 5 către Comisia Europeană. Potrivit Executivului, România estimează că va încasa aproximativ 2 miliarde de euro prin această solicitare, care ar urma să fie transmisă la începutul lunii august, după finalizarea tuturor procedurilor.

ACTUALIZARE 14:25 Guvernul a anunțat că a finalizat procesul de revizuire a Planului Național de Redresare și Reziliență, iar Executivul a luat act de Nota privind depunerea Cererii de plată nr. 5.

Potrivit Guvernului, în urma celei de-a treia revizuiri, valoarea totală a PNRR este de 20,1 miliarde de euro, din care 13,6 miliarde de euro reprezintă granturi, iar 6,5 miliarde de euro împrumuturi. Revizuirea a urmărit adaptarea investițiilor și reformelor la stadiul real de implementare, maximizarea absorbției fondurilor europene și evitarea riscului unor penalizări financiare.

Noua structură a Cererii de plată nr. 5, agreată cu Comisia Europeană, include 75 de jaloane și ținte, dintre care 21 aferente reformelor și 54 investițiilor. Valoarea brută a cererii este de 2,66 miliarde de euro, din care 1,92 miliarde de euro granturi și 744 milioane de euro împrumuturi. Suma estimată care ar urma să fie încasată după evaluarea Comisiei Europene este de aproximativ 2 miliarde de euro.

Executivul precizează că, în perioada următoare, prioritatea este finalizarea documentelor justificative, a actelor normative și a procedurilor administrative și de audit necesare depunerii Cererii de plată nr. 5. Conform calendarului convenit cu Comisia Europeană, noua Decizie de punere în aplicare a Consiliului este estimată să fie aprobată la începutul lunii august, iar în aceeași zi România va transmite oficial Cererea de plată nr. 5. Cererea de plată nr. 6 este programată pentru sfârșitul lunii septembrie.

Știrea inițială

Revizuirea PNRR are ca obiectiv maximizarea absorbției fondurilor europene și adaptarea planului la stadiul real de implementare a investițiilor și reformelor, astfel încât România să evite penalizări financiare și să poată utiliza integral fondurile disponibile până la expirarea mecanismului european.

În urma celei de-a treia renegocieri cu Comisia Europeană, valoarea totală a PNRR este de peste 20,1 miliarde de euro, din care 13,56 miliarde de euro reprezintă granturi, iar 6,54 miliarde de euro împrumuturi. Autoritățile susțin că ajustarea indicatorilor și reformularea unor jaloane permit reflectarea progresului real al investițiilor și evitarea unor penalizări care ar fi putut ajunge la sute de milioane sau chiar miliarde de euro.

Față de forma inițială, Cererea de plată nr. 5 a fost reconfigurată împreună cu Comisia Europeană și va cuprinde 75 de jaloane și ținte, dintre care 21 aferente reformelor și 54 investițiilor. Patru jaloane au fost mutate în Cererea de plată nr. 6, întrucât nu puteau fi îndeplinite în termenul prevăzut de PNRR. În schimb, cererea a fost completată cu alte 53 de jaloane și ținte deja îndeplinite sau care au șanse ridicate să fie finalizate până la momentul depunerii.

Valoarea brută a Cererii de plată nr. 5 este estimată la 2,66 miliarde de euro, din care aproximativ 1,92 miliarde de euro granturi și 744 milioane de euro împrumuturi. Potrivit estimărilor Guvernului, suma care va fi încasată efectiv este de aproximativ 2 miliarde de euro, respectiv circa 1,6 miliarde de euro granturi și 400 de milioane de euro împrumuturi.

Cererea ar urma să fie transmisă la începutul lunii august

La începutul lunii, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, anunța că Executivul intenționează să transmită Cererea de plată nr. 5 către Comisia Europeană în jurul datei de 7 august, după finalizarea revizuirii PNRR și închiderea tuturor aspectelor tehnice convenite cu Bruxelles-ul.

„În această cerere de plată 5 avem deja toate lucrurile finalizate, astfel încât vom putea trage 2,66 miliarde de euro”, declara ministrul.

Calendarul stabilit de autorități prevede aprobarea noii Decizii de punere în aplicare a Consiliului în aceeași zi în care România va transmite oficial Cererea de plată nr. 5 către Comisia Europeană.

În prezent, sunt îndeplinite 33 dintre cele 75 de jaloane și ținte incluse în Cererea de plată nr. 5. Pentru restul, ministerele și instituțiile responsabile trebuie să finalizeze documentele justificative și toate procedurile necesare pentru depunerea solicitării.

Printre domeniile în care mai sunt necesare măsuri se numără mediul, energia, educația, agricultura, finanțele, cercetarea și dezvoltarea regională. Totodată, autoritățile trebuie să finalizeze verificările privind neregulile, dubla finanțare și recomandările formulate de Autoritatea de Audit.

Guvernul a stabilit ca toate documentele necesare depunerii Cererii de plată nr. 5 să fie finalizate până la 1 august.

România a primit undă verde pentru Cererea de plată nr. 4

Pregătirea Cererii de plată nr. 5 vine după ce România a obținut evaluarea favorabilă pentru Cererea de plată nr. 4, în valoare de 2,62 miliarde de euro. În luna iunie, Comitetul Economic și Financiar al Uniunii Europene a avizat pozitiv îndeplinirea tuturor celor 62 de jaloane și ținte aferente acesteia, fără suspendări, plata urmând să fie autorizată după parcurgerea ultimei etape procedurale.

După încasarea banilor aferenți cererii nr. 4, gradul de absorbție al PNRR va ajunge la aproximativ 61% din alocarea totală, iar România va mai avea de atras aproximativ 10 miliarde de euro prin cererile de plată nr. 5 și nr. 6.

Conform calendarului european, toate jaloanele și țintele asumate prin PNRR trebuie îndeplinite până la 31 august 2026, iar ultima cerere de plată trebuie transmisă Comisiei Europene până la 30 septembrie 2026. Cererile de plată nr. 5 și nr. 6 sunt considerate decisive pentru utilizarea integrală a fondurilor europene disponibile și finalizarea investițiilor și reformelor asumate de România.

Editor : A.D.