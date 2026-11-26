Guvernul a adoptat joi ordonanța prin care prelungește cu șase luni plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază și cu un an mecanismul de licențiere a exporturilor de cereale, a anunțat ministrul Agriculturii, Florin Barbu, după ședința Executivului.

„Am aprobat trei acte normative foarte importante pentru fermierii români, dar și un act extrem de important pentru protejarea României, prin prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază. Primul act normativ este ordonanța prin care am prelungit cu șase luni plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază și cu un an mecanismul de licențiere pentru exportul de cereale de pe teritoriul României”, a declarat Florin Barbu.

Ministrul a precizat că mecanismul de licențiere a fost instituit în 2023, astfel încât cerealele vizate să tranziteze România, fără să rămână pe teritoriul țării.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Lista alimentelor cu adaos plafonat rămâne neschimbată

Întrebat dacă lista produselor alimentare vizate de plafonare a fost modificată, Barbu a răspuns că măsura a fost prelungită în forma actuală. Ministerul Agriculturii urmează însă să analizeze împreună cu Consiliul Concurenței adaosurile aplicate produselor românești și celor importate.

„Nu, deocamdată este prelungit termenul pentru produsele alimentare de bază. V-am spus, o să avem o întâlnire cu Consiliul Concurenței. Vrem să eliminăm practicile comerciale neloiale din piață, nu vrem să afectăm comerțul, nu intervenim în piața liberă, în piața comerțului, dar ne dorim ca românii, și procesatorii, și fermierii români, să obțină un preț corect, iar cumpărătorii și consumatorul final să aibă produse de calitate și la un preț corect”, a afirmat ministrul.

Întâlnirea cu președintele și echipa tehnică a Consiliului Concurenței ar urma să aibă loc săptămâna viitoare. Barbu a susținut că unele produse românești ar ajunge la raft cu adaosuri comerciale de 100%, în timp ce pentru produsele importate s-ar practica adaosuri de 18% sau 20%.

„Sunt practici comerciale neloiale. Nu putem și nu vrem să intervenim în piață. Sunt de acord cu comerțul intracomunitar. Nu obligăm pe nimeni să achiziționeze produse din România sau din alte state din Uniunea Europeană, dar nu ne dorim ca, atunci când se realizează prețul la raft, produsele românești să aibă adaos comercial de 100%, iar cele care vin din import doar 18% sau 20%. Vom face o analiză împreună cu Consiliul Concurenței și sunt convins că în Guvernul României se va prezenta o notă clară dacă aceste practici comerciale sunt realizate pe teritoriul României”, a declarat Florin Barbu.

Ministrul Agriculturii a invocat și date ale Institutului Național de Statistică potrivit cărora, înaintea introducerii plafonării, în iunie 2023, inflația generală era de 10%, iar inflația la produsele agroalimentare ajunsese la 17%.

Barbu a susținut că plafonul de 20% se aplică după includerea cheltuielilor directe și indirecte ale procesatorilor și retailerilor și a cerut Ministerului Finanțelor să analizeze profiturile companiilor din retail.

„Ne-am uitat cu toții și știm, pe datele de la Finanțe, vedem anumite magazine de retail din România care declară o marjă de profit net de 0,3%, 2% sau minus 2%. Atunci când statul român îți acordă un adaos comercial net, un profit net de 20%, și nu ești mulțumit, eu cred că, în momentul de față, sunt anumite practici care sunt realizate de aceste magazine de retail. Lucrul acesta trebuie să îl ia în calcul Ministerul Finanțelor și să facă o analiză pe tot ceea ce înseamnă profitul realizat de aceste companii”, a mai spus acesta.

Aproape 60 de milioane de euro pentru costurile fermierilor cu îngrășămintele

Guvernul a aprobat și un act normativ privind sprijinirea fermierilor afectați de creșterea costurilor cu îngrășămintele. Potrivit ministrului, România a obținut 29,9 milioane de euro de la Comisia Europeană, sumă care va fi completată cu încă 29,9 milioane de euro de la bugetul de stat.

„Un alt act important vizează sprijinirea fermierilor. În urma negocierilor pe care le-am purtat la nivelul Comisiei Europene, am reușit să obținem suma de 29,9 milioane de euro. În completare, am alocat aceeași sumă de la bugetul de stat, pentru a le plăti fermierilor o parte din sumele pe care le-au achitat pentru îngrășăminte”, a declarat Barbu.

Editor : A.D.