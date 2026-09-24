Guvernul a publicat veniturile șefilor companiilor de stat și partidele cu care sunt asociați. Câți sunt afiliați PSD, PNL, USR și UDMR

Guvernul a publicat joi, pe noua platformă guvernanta.gov.ro, veniturile și apartenența politică a persoanelor din conducerea a 121 de companii de stat. Dintre cele 586 de persoane incluse în secțiunea dedicată afilierii politice, 46 sunt indicate ca afiliate PSD, 43 PNL, 17 USR și una UDMR, în timp ce 360 apar ca neafiliate, iar pentru 119 apartenența nu este precizată. Datele arată și că o persoană încasează lunar peste 100.000 de lei, 36 primesc între 50.000 și 100.000 de lei, alte 115 au venituri cuprinse între 25.000 și 50.000 de lei, iar 104 persoane cumulează cel puțin două funcții.

Platforma, lansată joi la inițiativa vicepremierului Oana Gheorghiu, centralizează informații despre membrii consiliilor de administrație și de supraveghere, precum și despre persoanele din directoratele companiilor aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea instituțiilor publice centrale.

„115 persoane din companiile de stat câștigă între 5.000 și 10.000 de euro. 36 de persoane încasează între 10.000 și 20.000 de euro. Peste 100 de persoane cumulează cel puțin două funcții în același timp. Acestea sunt doar câteva dintre datele agregate și prezentate public pe platforma guvernanta.gov.ro, pe care Guvernul o lansează oficial astăzi”, a scris Oana Gheorghiu pe Facebook.

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Vicepremierul a precizat că noul instrument oferă acces la indemnizațiile și contractele de mandat ale persoanelor din conducerea companiilor de stat, la afilierea politică și la CV-urile acestora.

„Pentru că toți cetățenii au dreptul să știe cine sunt și ce știu să facă oamenii din vârful companiilor statului român. Aceste date trebuie să rămână publice și accesibile tuturor”, a transmis aceasta.

Peste 1.350 de documente au fost publicate

Platforma oferă acces la peste 1.350 de documente publice în baza prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Dintre acestea, peste 650 sunt CV-uri ale persoanelor aflate în funcții de conducere, iar mai mult de 600 sunt contracte de mandat.

În forma consultată de Digi24.ro, platforma afișa 669 de CV-uri și 630 de indemnizații comunicate transparent.

Utilizatorii pot căuta o anumită persoană sau companie și pot vedea funcțiile ocupate, veniturile declarate, CV-urile disponibile și instituția publică sub autoritatea căreia se află compania. Rezultatele pot fi sortate inclusiv după valoarea veniturilor sau după numărul funcțiilor cumulate.

Datele prezentate de Guvern arată că peste 370 de persoane încasează lunar până la 25.000 de lei. Alte 115 au venituri cuprinse între 25.000 și 50.000 de lei, 36 primesc între 50.000 și 100.000 de lei, iar o persoană depășește pragul de 100.000 de lei.

În ceea ce privește cumulul, datele analizate de Digi24.ro arată că 104 persoane ocupă 217 funcții în 98 de companii. Platforma include atât cazuri în care o persoană deține două poziții în aceeași companie, cât și situații în care funcțiile sunt împărțite între mai multe societăți de stat.

Cum arată repartiția pe partide

Secțiunea privind apartenența politică include 586 de persoane. Cele mai multe, 360, sunt marcate drept neafiliate, reprezentând 61,4% din total. Pentru alte 119 persoane, adică 20,3%, afilierea politică apare ca fiind neprecizată.

Dintre persoanele pentru care este indicată o afiliere, 46 sunt asociate PSD, reprezentând 7,8% din total, iar 43 sunt asociate PNL, respectiv 7,3%. Alte 17 persoane sunt indicate ca afiliate USR, iar una UDMR.

Informațiile reprezintă categoriile afișate de platforma guvernamentală și nu o verificare independentă a apartenenței politice actuale a fiecărei persoane.

Guvernul susține că inițiativa face parte din procesul mai amplu de reformare a companiilor de stat și de transparentizare a competențelor, veniturilor și beneficiilor persoanelor numite în conducerea acestora.

„Transparentizarea și deschiderea ușilor spre ceea ce se întâmplă în interiorul companiilor de stat este calea prin care vom reuși să punem corect întrebarea: sunt sau nu utile? Pentru a pune un diagnostic corect unei companii, trebuie să vezi rezultatele acesteia, iar aceste rezultate depind în mare parte de oamenii care iau deciziile-cheie în aceste companii”, a declarat Oana Gheorghiu.

Editor : A.D.