Guvernul a reintrodus pe ordinea de zi OUG privind investiţiile din apărare după avizul negativ al Consiliului Legislativ

Guvernul interimar a repus pe ordinea de zi a ședinței de vineri o ordonanță de urgență adoptată deja în ședința din 4 mai, cu doar câteva ore înainte ca Executivul să fie demis prin moțiune de cenzură. Potrivit explicațiilor transmise de Secretariatul General al Guvernului, măsura nu înseamnă o nouă adoptare a actului normativ, ci doar îndeplinirea unei proceduri formale legate de avizul emis ulterior de Consiliul Legislativ.

Potrivit unui comunicat transmis de Guvern, repunerea proiectului pe ordinea de zi a fost făcută pentru ca Executivul să ia act de avizul negativ emis de Consiliul Legislativ asupra modificărilor introduse în timpul ședinței din 4 mai.

„Repunerea pe ordinea de zi a fost conform articolului 43 alineatul 1 din HG 561/2009 coroborat cu articolul 10 din Legea nr. 24/2000 și nu are în vedere o adoptare/readoptare a actului normativ aprobat în data de 4 mai”, transmite Executivul.

Ordonanța a fost adoptată înainte de căderea Guvernului

Potrivit Executivului, ordonanța are ca principal obiectiv adaptarea rapidă a cadrului legal pentru realizarea unor investiții din industria de apărare, în contextul oportunităților de finanțare create prin programul european SAFE.

Actul normativ include însă și o serie de alte modificări considerate urgente pentru funcționarea mai multor domenii de activitate. Printre acestea se numără:

soluționarea numărului mare de documente necesare persoanelor persecutate politic;

clarificări privind compensarea prețurilor la energie;

modificări privind normele de securitate la incendiu pentru articolele pirotehnice;

posibilitatea utilizării excedentului bugetar din anii anteriori pentru proiecte publice;

clarificări privind autorizarea antrepozitelor fiscale și rambursările de TVA;

modificări pentru proiectele de investiții din rețelele de transport și distribuție a gazelor naturale;

măsuri pentru asigurarea resursei umane necesare implementării proiectelor finanțate prin PNRR.

Guvernul susține că introducerea acestor completări înainte de adoptarea moțiunii de cenzură a fost justificată de urgența reglementărilor și de faptul că un Executiv interimar nu mai poate emite ordonanțe de urgență.

„Completările aduse în ședința de Guvern ordonanței de urgență au fost motivate de importanța și urgența reglementărilor, coroborate cu posibilitatea ca, în ipoteza votării moțiunii de cenzură împotriva Executivului, acesta să nu mai poată emite ordonanțe de urgență pe perioada interimatului”, se arată în comunicatul Guvernului.

După adoptarea moțiunii de cenzură, Cabinetul condus interimar de Ilie Bolojan are atribuții limitate și nu mai poate adopta ordonanțe de urgență, iniția proiecte de lege sau promova politici publice noi.

