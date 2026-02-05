Guvernul acordă sprijin financiar de urgență pomicultorilor afectați de înghețul târziu din primăvara lui 2025

Guvernul a aprobat, în ședința de joi, o hotărâre care instituie sprijin financiar de urgență pentru producătorii din sectorul pomicol afectați de înghețul târziu din primăvara anului 2025.

Actul normativ prevede acordarea de granturi directe pentru plantațiile pomicole pe rod, cu grad de afectare între 30% și 100%, pentru speciile: prun, măr, păr, piersic și nectarin, cireș și vișin, cais și zarzăr, nuc, alun și migdal. Beneficiarii schemei sunt producătorii agricoli care au depus cereri de plată pe suprafață pentru anul 2025 la APIA, precizează comunicatului de presă al Ministerului Agriculturii.

„După ce am solicitat oficial acest sprijin în Consiliul AgriFish încă din luna iunie a anului trecut, Comisia Europeană a confirmat importanța demersului României, alocându-ne 11,5 milioane de euro — a doua cea mai mare sumă din pachetul de urgență destinat celor șase state afectate. Prin Hotărârea de Guvern adoptată astăzi, transformăm acest demers în sprijin direct pentru pomicultori, oferind granturi de până la 2.000 euro/ha. Este datoria noastră să asigurăm fermierii că nu sunt singuri în fața capriciilor climatice și că au resursele necesare pentru a continua să producă pentru România”, a declarat ministrul Florin-Ionuț Barbu, conform sursei citate.

Cuantumul sprijinului financiar este de maximum 10.180,6 lei/ha (echivalentul a 2.000 euro/ha), acordat proporțional cu gradul de afectare. Cererile pentru acordarea grantului se depun la centrele județene sau locale APIA, respectiv la centrul din București, în termen de 20 de zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a hotărârii. Plățile către beneficiari vor fi efectuate până la 30 aprilie 2026.

Schema beneficiază de un buget total de 58.538.450 lei (echivalentul a 11,5 milioane euro), asigurat din Fondul European de Garantare Agricolă, sub formă de finanțare externă nerambursabilă.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale subliniază că va continua să sprijine fermierii și să adopte măsuri concrete pentru reducerea impactului fenomenelor climatice extreme asupra producției agricole.

Editor : Ștefania Vîlcu | Ana Petrescu