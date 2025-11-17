Live TV

Guvernul analizează prima tranșă a ajutorului de stat pentru fabrica Nokian: 6 milioane de anvelope pe an, zero emisii CO₂

Data actualizării: Data publicării:
nokian tyres bolojan paolo pompei
Foto: gov.ro

Ilie Bolojan a discutat, luni la Palatul Victoria cu reprezentanții Nokian Tyres despre stadiul investiției realizate la Oradea, cadrul de implementare a ajutorului de stat aprobat de Comisia Europeană, precum și potențialul pentru extinderi viitoare ale capacității de producție în România, informează Guvernul. 

Delegația Nokian Tyres a fost condusă de Paolo Pompei, președinte și CEO al companiei.

Au mai fost analizate detaliile tehnice și administrative privind cererea de plată aferentă primei tranșe din ajutorul de stat, parte a schemei în valoare totală de 99,5 milioane de euro, prin care Guvernul României sprijină dezvoltarea primei fabrici de anvelope cu zero emisii de CO₂ din lume.

Fabrica are o capacitate anuală planificată de 6 milioane de anvelope, cu posibilitatea creșterii producției în funcție de evoluția cererii pe piața europeană, mai arată comunicatul de presă al Executivului. 

„Această investiție confirmă capacitatea României de a atrage proiecte industriale majore și de a fi un partener de încredere pentru companiile care inovează și creează valoare adăugată. Ajutorul de stat pe care îl acordăm este un instrument prin care susținem dezvoltarea economică reală: venituri suplimentare la bugetul de stat, locuri de muncă stabile pentru români și resurse noi pentru comunitățile locale. Ne dorim ca această colaborare să genereze rezultate solide și durabile pentru economia națională”, a declarat premierul Bolojan, potrivit sursei citate.

„Suntem bucuroși să dezvoltăm această investiție în România și apreciem colaborarea strânsă cu autoritățile guvernamentale și locale. Sprijinul acordat de statul român a contribuit decisiv la finalizarea rapidă a fabricii din Oradea. Am creat deja aproximativ 500 de locuri de muncă și am început exporturile către piețele din Europa Centrală și de Sud. România devine un pol strategic pentru operațiunile noastre din Europa, prin poziționarea sa și prin calitatea resursei umane”, a spus la rândul său Paolo Pompei.

Discuțiile au vizat și posibilitatea ca România să susțină, la nivel european, măsuri de simplificare a reglementărilor aplicabile industriei de profil, în condițiile în care producătorii europeni resimt presiunea costurilor ridicate ale energiei și a normelor birocratice excesive.

La întâlnirea de luni a participat și șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
campul magnetic al pamantului
1
Anomalia din câmpul magnetic al Pământului se comportă tot mai ciudat. Cercetătorii...
Timisoara, Romania
2
Topul celor mai bune orașe în care să trăiești în România. Criteriile după care a fost...
ludovic orban
3
Ludovic Orban: Poziţia magistraţilor este nerezonabilă. Dacă nu acceptă condiţiile, să...
Grigori Perelman, matematician rus
4
Povestea cercetătorului rus care a refuzat un premiu de 1 milion de dolari, după ce a...
daniel baluta ciprian ciucu catalin drula
5
SONDAJ Candidatul aflat pe primul loc înaintea alegerilor pentru Primăria Capitalei...
Mircea Lucescu a apelat la UEFA și a primit răspunsul pe loc: ”L-au suspendat”
Digi Sport
Mircea Lucescu a apelat la UEFA și a primit răspunsul pe loc: ”L-au suspendat”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Nordis
Schemele folosite în cazul Nordis. Ce a descoperit administratorul...
raed arafat
Raed Arafat: Dacă nava cu GPL care arde pe malul ucrainean al Dunării...
photo-collage.png - 2025-11-17T154638.775
Scandal cu poliție la petrecerea Dianei Șoșoacă. Europarlamentara a...
gif nava
Oamenii din Plauru și Ceatalchioi, evacuați din cauza unei nave cu...
Ultimele știri
Raid al agenților federali în Charlotte: 81 de persoane arestate în doar cinci ore, la protestele masive din Carolina de Nord
UE finanțează trei proiecte în România pentru decarbonizarea transporturilor. Cum vor fi folosite fondurile pentru infrastructura verde
Unul dintre cei mai periculoși traficanți de droguri brazilieni a fost capturat în Portugalia. Ce operațiuni conducea „Hulk”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
spor de hemoroizi
Guvernul blochează detașările și transferurile între instituții până în decembrie 2026. Ce alte modificări sunt în discuție DOCUMENT
ilie bolojan face declaratii
Ilie Bolojan anunță că va întârzia bugetul pentru anul 2026. Premierul vrea un deficit de 6,5% din PIB anul viitor
taxe-getty-1536x1352
Constantin Toma: Taxele locale vor crește în 2026 cu peste 75%. Primăriile vor încasa mai puțin
ID310036_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Coaliția intră din nou în ședință pentru a stabili pensiile magistraților. Ultima discuție, la Cotroceni, s-a încheiat fără rezultat
nicusor dan sorin grindeanu
Răspunsul lui Nicușor Dan, întrebat cum este relația sa cu PSD. Ce îi reproșează șeful statului lui Ilie Bolojan
Partenerii noștri
Pe Roz
Dezvăluiri despre tensiunile din familia regală. De ce regele Charles nu a înțeles-o pe Meghan, iar Camilla o...
Cancan
Un alt copilaș de 4 ani a murit într-un cabinet stomatologic! Medicul ar fi refuzat de 3 ori să cheme...
Fanatik.ro
Câți bani face Anca Alexandrescu din afaceri. Averea, datoriile și firmele cadidatei suveraniste la alegerile...
editiadedimineata.ro
Vaccinurile anti-COVID ar putea ajuta la combaterea cancerului, arată un nou studiu
Fanatik.ro
Marea umilință trăită de tricolori la Zenica: „Jenant! Ne-a bătut unul de 40 de ani”. De ce l-a titularizat...
Adevărul
Cum poate fi învinsă Rusia „pe cale inteligentă”
Playtech
Cât trebuie să aeriseşti zilnic pentru a scăpa de umezeala din casă. Funcţionează şi când e ceaţă afară
Digi FM
Fiica unei actrițe și a unui regizor, în comă de 12 ani: "Viața merge înainte cum poate. Vom lupta până la...
Digi Sport
Bosniacii, revoltați! Cum ne-au numit după ce au aflat că România face plângere la FIFA
Pro FM
Sophie Grégoire rupe tăcerea despre noua relație dintre Justin Trudeau și Katy Perry: „Sunt om. E normal să...
Film Now
Actrițele care au strălucit la Governors Awards. Jennifer Lawrence și Jennifer Lopez, îndrăznețe și admirate...
Adevarul
Cum a ajuns România la mâna lui Hitler. Ce opțiuni avea Antonescu în afara alianței cu Germania Nazistă
Newsweek
Legea pensiilor, modificată. Ce pensionari rămân cu 15% din pensie? Alții care muncesc, concediați în 15 zile
Digi FM
Problema de matematică care le-a dat bătăi de cap utilizatorilor de internet. Tu poți găsi răspunsul corect...
Digi World
Un tip anume de cafea poate crește semnificativ riscul apariției unei boli de ochi. Formele avansate ale...
Digi Animal World
Cel mai popular nume de câine din 2025. A fost considerat „învechit”, dar a revenit în top rapid
Film Now
Tom Cruise, spectacol pe ringul de dans. Actorul a făcut furori alături de Debbie Allen înainte de gala...
UTV
Cum arată apartamentul în care a locuit Horia Moculescu. Locuința boemă se află lângă Parcul Cișmigiu