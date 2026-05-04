Guvernul ar putea adopta marţi proiectul privind primele didactice, anunță Pîslaru. „E așteptat avizul Consiliului Legislativ”

Lipsa avizului Consiliului Legislativ blochează adoptarea a două proiecte importante ale Guvernului – acordarea primelor didactice și ordonanța privind terenurile agricole, jalon în PNRR. a declarat Dragoș Pîslaru. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene a explicat că Executivul așteaptă ca avizele să fie emise până marți dimineață, la ora 8.30, pentru a putea fi convocată o ședință extraordinară de Guvern, ca să fie aprobate proiectele de acte normative.

Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan va fi dezbătură și votată, marți de la ora 11.00, în plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului. Dacă ea va fi votată de 233 de parlamentari, Executivul va fi demis.

„O să vă rog să îmi permiteți să îmi exprim speranța că, până mâine dimineață, ora 8.30, Consiliul Legislativ ne va da avizarea necesară, care nu a fost dată astăzi ca să putem adopta acest proiect. Este un proiect la care lucrăm de foarte mult timp. Ca să fie foarte clar despre ce este vorba, este vorba despre a modifica ordonanța 58 pentru a putea oferi primele respective din bani europeni. Avem modificare de program, avem banii puși deoparte, avem tot ce ne trebuie ca să putem da profesorilor cei 1.500 lei”, a declarat Pîslaru, la finalul ședinței de luni a Guvernului.

Ministrul a precizat că singurul document care lipsește în acest moment este avizul Consiliului Legislativ.

„Ce ne lipsește în acest moment este avizul Consiliului Legislativ. Mâine dimineață la 8.30 sperăm să îl avem, ca să putem adopta, într-o ședință de Guvern extraordinară, acest lucru”, a adăugat ministrul.

Întrebat dacă ședința ar putea avea loc chiar joi dimineață, Dragoș Pîslaru a răspuns: „Dacă avem avizul, da, absolut”.

Chestionat când a fost solicitat avizul, ministrul a explicat: „A fost solicitat după ce a fost obținut avizul de la CES”.

„Asta este procedura. Astăzi, la ora 15.00 și ceva a fost transmisă către Consiliul Legislativ rugămintea de urgență. Era timp mai mult decât suficient, dar înțelegem că dumnealor n-au putut să îl ofere în timpul respectiv și sperăm ca, până mâine dimineață la ora 8.30 să îl avem”, a completat el.

Ministrul a atras atenția că o situație similară vizează și o altă reformă importantă din PNRR.

„De altfel, mai există o lege crucială, o ordonanță de urgență care e jalon pe PNRR, legat de terenurile agricole. Una din acele reforme esențiale care este în aceeași situație. Are toate avizele, CES, tot și nu are Consiliul Legislativ și asta era o chestie minunată să vedeți cum Guvernul Bolojan are responsabilitatea de a scoate de pe masă încă o reformă critică din PNRR, cu noul ministru interimar al Agriculturii care s-a dat peste cap zilele acestea, e vorba de domnul vicepremier Tanczos Barna care a făcut minuni că să putem să avem proiectul acest adoptat. Are toate avizele, în afară de Consiliul Legislativ. Sperăm în înțelepciunea și sprijinul colegilor de la Consiliul Legislativ să ne poată acorda aceste două avize până mâine dimineață, la 8.30”, a conchis Pîslaru.

