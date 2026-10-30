Live TV

Video Guvernul discută astăzi prima rectificare bugetară din 2026. Proiectul prevede bani în plus pentru sănătate, pensii și primării

Data publicării:
BUCURESTI - SEDINTA DE GUVERN - 23 OCT 2026
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Sănătatea și pensiile primesc cele mai importante suplimentări Deficitul bugetar crește cu 3,5 miliarde de lei

Guvernul discută vineri, de la ora 12:00, prima rectificare bugetară din acest an. Proiectul prevede fonduri suplimentare pentru sănătate, pensii și administrațiile locale, în condițiile în care ministerele au solicitat aproximativ 60 de miliarde de lei în plus.

Documentul, publicat joi de Ministerul Finanțelor în transparență decizională, urmărește acoperirea cheltuielilor urgente până la sfârșitul anului, în special pentru medicamente, servicii medicale, pensii, salarii și plata datoriilor administrațiilor locale. În același timp, sunt reduse alocările despre care autoritățile estimează că nu vor mai putea fi utilizate în 2026.

Rectificarea vine în contextul în care ministerele au solicitat suplimentări de aproximativ 60 de miliarde de lei, o sumă pe care ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a calificat-o joi drept „un pic exagerată”.

„E o rectificare importantă, care își propune să acopere nevoile esențiale primare din acest moment, care sunt în special în zona de Sănătate: Ministerul Sănătății, Casa de Sănătate, Ministerul Agriculturii, dar să păstreze de asemenea un echilibru foarte important în perspectiva finalizării anului 2026 și a încadrării României în ținta de deficit pentru anul 2026”, a declarat Alexandru Nazare.

Sănătatea și pensiile primesc cele mai importante suplimentări

Cele mai mari alocări sunt prevăzute pentru sistemul sanitar. Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate crește cu 3,22 miliarde de lei, bani destinați medicamentelor compensate, materialelor sanitare și decontării serviciilor medicale, inclusiv a celor oferite în spitale.

Separat, Casa Națională de Asigurări de Sănătate va putea utiliza aproximativ 3,9 miliarde de lei din fondurile deja aprobate la începutul anului, dar care au fost reținute până acum.

Ministerul Sănătății primește, la rândul său, 774 de milioane de lei pentru plata salariilor personalului din serviciile de ambulanță, funcționarea unităților de primiri urgențe și a serviciilor SMURD, precum și pentru programele de sănătate derulate în spitale.

Fonduri suplimentare sunt prevăzute și pentru plata pensiilor până la sfârșitul anului. Bugetul asigurărilor sociale de stat este majorat cu 3,47 miliarde de lei, iar bugetul Ministerului Muncii crește, per sold, cu aproximativ 3,3 miliarde de lei. Ministerul Afacerilor Interne beneficiază, de asemenea, de alocări suplimentare de aproximativ 631 de milioane de lei, inclusiv pentru plata pensiilor.

Administrațiile locale primesc peste 2,8 miliarde de lei, bani destinați achitării datoriilor restante și finanțării unor servicii publice esențiale. Din această sumă, două miliarde de lei sunt alocate pentru stingerea plăților restante ale primăriilor și ale instituțiilor din subordine, inclusiv spitale.

Restul fondurilor vor susține serviciile de asistență socială, protecția copilului, îngrijirea persoanelor vârstnice și cheltuielile unor unități de învățământ.

În plus, Ministerul Agriculturii beneficiază de 1,47 miliarde de lei pentru proiectele finanțate din fonduri europene, iar bugetul destinat investițiilor este majorat cu 900 de milioane de lei, până la 170,1 miliarde de lei.

Deficitul bugetar crește cu 3,5 miliarde de lei

În urma rectificării, veniturile bugetului general consolidat sunt revizuite în scădere cu 4,7 miliarde de lei, în timp ce cheltuielile se reduc cu 1,2 miliarde de lei.

Astfel, deficitul bugetar crește în valoare nominală cu 3,5 miliarde de lei, ajungând la 130,3 miliarde de lei. Cu toate acestea, Guvernul menține ținta de deficit cash la 6,2% din PIB, în condițiile în care valoarea estimată a produsului intern brut nominal a fost actualizată la 2.086,3 miliarde de lei.

Proiectul are la bază execuția bugetară din primele nouă luni ale anului, perioadă încheiată cu un deficit de 3,81% din PIB, comparativ cu 5,31% din PIB în aceeași perioadă din 2025.

Pentru a asigura finanțarea cheltuielilor urgente, Ministerul Finanțelor a analizat execuția bugetară a fiecărei instituții și a redus alocările pentru proiectele care nu mai pot fi realizate până la finalul anului.

Ministrul Finanțelor a explicat că solicitările urgente și fundamentate au fost incluse în proiect, în timp ce alte cheltuieli ar putea fi analizate ulterior, în funcție de resursele disponibile.

„Alocările merg către nevoile urgente ale finalului de an și către investițiile care trebuie duse la capăt, iar fiecare alocare este susținută de o evaluare realistă a veniturilor și a obligațiilor de plată. Ținta de deficit cash de 6,2% din PIB rămâne neschimbată”, a transmis Alexandru Nazare, joi seară.

Guvernul pregătește și o a doua rectificare bugetară, estimată pentru jumătatea lunii noiembrie, când ar urma să fie analizate alte solicitări de finanțare ale ministerelor și instituțiilor publice.

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Volodimir Zelenski
1
Zelenski, schimbare radicală de poziție în negocierile de pace. Anunțul liderului de la...
482191782_1036873758300630_938301279193905301_n
2
Sondaj realizat de un institut al lui Marius Lulea: AUR ar avea 10,8% din intenția de...
2017 Dubai International Film Festival - Portraits
3
Patrick Stewart a murit. Actorul faimos pentru rolul căpitanului Jean Luc Picard din...
Călin Georgescu este escortat de către polițiști în afara sediului DIICOT după ce a fost reținut pentru 24 de ore, în București, 21 septembrie 2026.
4
Arestarea preventivă a lui Călin Georgescu: Unde s-au pus de acord toți judecătorii care...
Two trains collide at Urda station (Toledo)
5
Catastrofă feroviară în Spania: 68 de morți după ciocnirea a două trenuri de mare viteză...
Câți bani avea, de fapt, MM Stoica în geaca aruncată pe stadion și prinsă de un fan
Digi Sport
Câți bani avea, de fapt, MM Stoica în geaca aruncată pe stadion și prinsă de un fan
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Luca Niculescu
Luca Niculescu, chemat de AUR la „Ora prim-ministrului”. Conducerea Camerei a aprobat solicitarea și așteaptă răspunsul premierului
cosmin marinescu
Cosmin Marinescu, viceguvernator BNR: „România este pe cale să înregistreze un record european de menținere a dobânzii-cheie”
bani, grafice, deficti bugetar
Deficit bugetar mai mic și investiții mai mari. Ce arată execuția bugetară după primele nouă luni ale lui 2026
sediul s&p
România scapă de „junk”: S&P păstrează ratingul BBB-, dar perspectiva este negativă. Scenariile pesimist și optimist ale evaluatorilor
1788861913original_govr2369
Bolojan, discuții cu investitori străini: Și-au exprimat preocuparea că schimbările guvernamentale vor afecta reformele şi cheltuielile
Recomandările redacţiei
un om cu umbrela si o femeie in ploaie
Noi alerte de vreme rea: ANM anunță ploi, vânt puternic și ninsori la...
lumanari comemorare colectiv
11 ani de la tragedia Colectiv. ISU încearcă să recupereze...
pnrr
Ultimele două cereri de plată din PNRR, în impas. România trebuie să...
BRAȘOV - TÂRG DE LOCURI DE MUNCĂ 1.JOBSCHOOL - somaj tineri
INS: Şomajul a ajuns la 6,3% în septembrie. Aproape unul din trei...
Ultimele știri
Ce pedeapsă a primit un rus care a încercat să obțină acte de identitate românești folosind documente false
Pentagonul le-a cerut oficialilor europeni să nu mai „provoace” Rusia (surse)
Sindicaliştii feroviari critică rectificarea bugetară şi îi invită pe guvernanţi în trenul Bucureşti-Satu Mare: „Vedeţi condiţiile”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Singurătatea devine amintire pentru aceste 3 zodii din 30 octombrie. Vindecare, iubire, emoție
Cancan
MESAJUL transmis de Mihaela Rădulescu, după ce fiica lui Cosmin Cernat a fost agresată de soțul Monicăi Iagăr
Fanatik.ro
Primul jucător care vrea să plece de la FCSB după eșecul rușinos din Cupă cu Gloria Bistrița. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Problema deșeurilor electronice generate de centrele de date AI devine tot mai gravă
Fanatik.ro
Ministerul Apărării mută decisiv la Steaua! El e omul de care depinde promovarea în SuperLiga
Adevărul
Putin spune că Rusia este pregătită de război cu Europa. Amenințarea liderului de la Kremlin: „Nimeni să nu...
Digieconomic
Programul Rabla Auto 2026 se redeschide pe 3 noiembrie. Bugetul disponibil și valoarea ecotichetelor
Digi FM
Melania Trump dezvăluie "anti-dieta" care o ajută să se mențină în formă la 56 de ani. Ce mănâncă în fiecare...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cornel Dinu, declarații tulburătoare: "Sunt la pământ! Nu pot să trăiesc din banii ăștia!"
Pro FM
Piesa în care Eminem a rostit 225 de cuvinte în numai 31 de secunde. Deține recordul pentru cel mai rapid rap
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Judi Dench, mărturisire emoționantă despre Robin Williams, la 12 ani de la moartea actorului. Gestul pe care...
Adevarul
Accident în lanț lângă Iași. Momentul impactului, surprins de o cameră de bord. Șase persoane sunt rănite
Newsweek
Pensionarii, îmbătați cu apă rece. S-au alocat 3 miliarde lei la „pensii”. De ce banii nu merg la indexări?
Digi FM
Un român a fost martor la accidentul feroviar din Spania. Cum s-a petrecut tragedia: "A fost o explozie ca o...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Greșeala pe care o poți face când bei ceai. Un studiu amplu a analizat legătura cu bolile de inimă
Digi Animal World
Reacția hilară a unui câine când stăpâna sa se pregătește să-l spele pe dinți: „Nu sunt sigură dacă îi place...
Film Now
Ian McKellen, devastat de moartea lui Patrick Stewart: "Un om pe care te puteai baza, pe care îl admirai și...
UTV
Robert Tudor și-a renovat terasa de la vila de un milion de euro. „Așa eleganță și stil n-am mai văzut în...