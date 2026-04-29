Guvernul discută azi legea privind cumulul pensie-salariu la stat. Cei care rămân angajați pierd 85% din pensie

Cât plătești lunar dacă vrei să cumperi vechime pentru pensie în 2025.
Limită de vârstă și excepții Aviz împărțit și critici privind constituționalitatea

Guvernul condus de Ilie Bolojan discută, în ședința de miercuri, programată pentru 18:30, proiectul de lege care vizează limitarea cumulului pensiei cu salariul în sectorul public, potrivit unor surse guvernamentale citate de Digi24. Proiectul, care așteaptă de mai multe luni aprobarea Executivului, ar urma să afecteze aproximativ 10.000 de bugetari.

Actul normativ prevede că persoanele care încasează atât pensie, cât și salariu de la stat vor fi obligate să aleagă: fie renunță la locul de muncă, fie rămân în sistem și pierd cea mai mare parte din pensie.

Potrivit informațiilor Digi24, cei care vor să continue să lucreze în sectorul public și beneficiază de pensii speciale sau pensii militare vor fi nevoiți să renunțe la 85% din pensie, urmând să păstreze salariul și doar 15% din pensie.

Prevederea este inclusă și în proiectul de lege, care stabilește că beneficiarii de pensii de serviciu „pot fi menținuți în activitate (...) cu condiția exprimării opțiunii (...) privind reducerea cuantumului pensiei cu 85%”.

Documentul justifică măsura prin necesitatea evitării situațiilor în care aceeași persoană încasează simultan două venituri integrale din fonduri publice, pensie și salariu.

Limită de vârstă și excepții

Proiectul prevede că angajații din sectorul public pot continua activitatea până la 70 de ani, cu acordul anual al angajatorului. În același timp, cumulul pensiei cu salariul este restricționat.

Există mai multe excepții: aleșii locali, persoanele cu mandate prevăzute de Constituție și cadrele didactice implicate în formarea magistraților sau în învățământul militar și juridic superior nu sunt vizate de aceste restricții.

Măsura se va aplica inclusiv în Educație, unde cumulul pensiei cu salariul mai rămâne permis doar până la finalul anului 2026. De asemenea, anumite categorii din sistemul militar și de ordine publică vor putea păstra pensia integrală.

Aviz împărțit și critici privind constituționalitatea

Consiliul Economic și Social a analizat proiectul în ședința de miercuri și a dat un aviz pe părți, însoțit de mai multe observații și critici.

Reprezentanții patronatelor au votat pentru avizare favorabilă, dar au cerut modificarea prevederilor privind cumulul pensiei cu salariul. Aceștia au semnalat existența unor necorelări majore și a unor posibile probleme de constituționalitate și proporționalitate.

Potrivit punctului de vedere transmis, legea creează un „paradox”: pe de o parte permite menținerea în activitate până la 70 de ani, ceea ce poate bloca ocuparea unor posturi în sistemul public, iar pe de altă parte impune beneficiarilor de pensii de serviciu o reducere severă a pensiei pentru a putea continua activitatea.

Patronatele mai atrag atenția că măsura afectează simultan dreptul la muncă și dreptul la pensie, iar reducerea cu 85% este considerată excesivă. De asemenea, este semnalată o posibilă discriminare între diferite categorii de pensionari, în funcție de tipul pensiei.

În plus, sunt invocate probleme de claritate legislativă și riscuri privind funcționarea instituțiilor publice, în condițiile în care măsura ar putea duce la plecarea unor angajați cu experiență.

Sindicatele și organizațiile societății civile au dat aviz nefavorabil, invocând riscul de neconstituționalitate și lipsa unei analize de impact. Acestea au avertizat că măsura ar putea determina plecarea unor specialiști din sistemul bugetar și ar putea afecta funcționarea unor instituții esențiale.

Vezi documentele aici și aici

