Guvernul discută miercuri creșterea salariului minim pentru 2026. BNS: „Înghețarea ar adânci sărăcia și ar încălca legea europeană”

guvern sedinta
Foto: gov.ro
„Trebuie să discutăm cinstit dacă e posibilă o creștere a salariului minim” „Riscăm infrigement dacă nu creștem salariul minim” „Înghețarea salariului minim încalcă legea și lovește cei mai vulnerabili angajați” „Forțarea unui salariu minim prea mare ar face ca mii de români să-și piardă locurile de muncă” Miza reuniunii de miercuri

Guvernul se reunește miercuri, 29 octombrie, în cadrul Consiliului Național Tripartit pentru a discuta oportunitatea creșterii salariului minim pe economie în 2026. Subiectul a generat tensiuni între sindicate și patronate, dar și în interiorul coaliției de guvernare, unde premierul Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu, liderul interimar al PSD, au poziții diametral opuse.

BNS a transmis că înghețarea salariului minim ar încălca obligațiile legale asumate de România prin transparența Directivei Europene privind salariile minime adecvate și ar duce la o scădere dramatică a puterii de cumpărare pentru peste 1,8 milioane de salariați.

Trebuie să discutăm cinstit dacă e posibilă o creștere a salariului minim”

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că majorarea salariului minim ar avea un impact în lanț asupra veniturilor din sectorul public, întrucât multe grile de salarizare se raportează la salariul minim.

Anul viitor, în România, salariile în sectorul public sunt plafonate. În condițiile în care anumite salarii în sectorul public sau privat sunt calculate pe baza salariului minim, orice modificare are niște efecte care se bat cap în cap cu plafonarea”, a declarat premierul la Antena 3 CNN.

Companiile au spații mai mici de mișcare și orice presiune suplimentară prin creșterea salariului minim care nu se bazează pe competivitate creează anumite probleme unor tipuri de afaceri, în anumite zone. În construcții sau IT nu are niciun efect. Dar la o fabrică de pantofi într-un județ mic, unde de acel cost depinde viabilitatea acelei afaceri, o majorare închide acea fabrică. Avem zeci de exemple”, a continuat Ilie Bolojan.

Premierul a atras atenția că o eventuală creștere a salariului minim trebuie atent cântărită, pentru a nu afecta competitivitatea unor companii.

Eu nu zic că salariul minim în România e de natură a asigura un confort deosebit. Dar el are niște efecte. Am discutat în Coaliție și de comun acord, subliniez, am căzut cu toții de acord să încercăm să ținem salariul minim la același nivel, dacă salariile sunt plafonate”, mai adaugă Bolojan. Detalii aici.

„Riscăm infrigement dacă nu creștem salariul minim”

De cealaltă parte, social-democrații au respins ideea înghețării salariului minim. Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a declarat că România riscă să intre într-o procedură de infrigement dacă nu respectă angajamentele europene privind actualizarea salariului minim.

Luni, 27 octombrie, Sorin Grindeanu a anunțat că a purtat o discuție cu premierul Bolojan și „au intervenit câteva modificări”.

„Doamna comisar Roxana Mînzatu ne-a informat că e posibil să intrăm într-o zonă de infringement, dacă nu facem această majorare ”, a anunțat Grindeanu.

Grindeanu a spus că a cerut, iar prim-ministrul a fost de acord, să se vină cu un calcul de la Ministerul Muncii şi de la Ministerul Finanţelor legat de impactul pe care l-ar avea asupra bugetului, dacă există un asemenea impact şi care ar fi efectul nemăririi salariului minim şi care ar fi efectul unui infringement.

Claudiu Năsui, deputat USR, a declarat, la Digi24, că „înghețarea salariului minim este o măsură bună în acest moment” și că „pentru a-i ajuta pe oameni ar trebui redusă taxarea pe salariul minim, nu crescut salariul în sine.”

„Înghețarea salariului minim încalcă legea și lovește cei mai vulnerabili angajați”

Blocul Național Sindical (BNS) a reacționat dur, luni, după declarațiile publice ale liderilor politici ai coaliției care sunt împotriva majorării salariului minim pe economie.

Organjzația a transmis că înghețarea salariului minim ar încălca obligațiile legale asumate de România prin transparența Directivei Europene privind salariile minime adecvate și ar duce la o scădere dramatică a puterii de cumpărare pentru peste 1,8 milioane de salariați.

Potrivit BNS, în condițiile în care inflația anuală este estimată la 10%, iar salariul minim a crescut cu doar 9,45% la începutul anului, o înghețare a nivelului actual ar echivala cu o pierdere reală de venit pentru angajații cu cele mai mici salarii.

„Politicienii nu se mai pot juca după bunul plac cu valoarea salariului minim. Dacă Guvernul va decide înghețarea lui, România riscă infrigement și o adâncire a crizei sociale”, au transmis liderii sindicali.

Potrivit formulei de calcul adoptată prin HG 35/2025, salariul minim ar trebui să ajungă în 2026 la 4.325 de lei brut, creștere aliniată cu evoluția reală a productivității muncii și cu creșterea ratei medii anuale a inflației din 2026, au anunțat sindicaliștii.

„Forțarea unui salariu minim prea mare ar face ca mii de români să-și piardă locurile de muncă”

Președintele Nicușor Dan a anunțat faptul că deși toți își doresc mai mulți bani, este posibil ca „forțând un salariu minim prea mare, anumite activități ar putea să devină necompetitive în România”.

Iar asta presupune ca „niște sute mii de oameni să-și piardă locurile de muncă”, a menționat președintele.

Miza reuniunii de miercuri

Întâlnirea de miercuri a Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social îi va aduce la aceeași masă pe premierul Ilie Bolojan, reprezentanții sindicatelor și ai patronatelor, precum și miniștrii implicați în gestionarea politicilor salariale și fiscale.

Pe agenda discuțiilor se află nivelul salariului minim pentru anul viitor, impactul bugetar al unei eventuale majorări și planurile de reformă administrativă cerute de premier pentru reducerea cheltuielilor publice.
Guvernul ar urma să ia o decizie finală până la finalul lunii noiembrie. Asta dacă partenerii de coaliție, sindicatele și mediul de afaceri cad de acord.

