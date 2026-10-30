Guvernul discută vineri prima rectificare bugetară din acest an, care prevede fonduri suplimentare pentru sănătate, pensii, drepturile copiilor și ale persoanelor cu dizabilități, administrațiile locale și proiectele PNRR. Premierul Luca Niculescu a declarat, la începutul ședinței, că măsurile vor acoperi cheltuielile urgente până la sfârșitul anului, în condițiile în care ministerele au solicitat aproximativ 60 de miliarde de lei în plus.

Niculescu: Rectificarea va asigura plata pensiilor și finanțarea sistemului medical

ACTUALIZARE 12:40 Premierul Luca Niculescu a declarat, la începutul ședinței de Guvern, că rectificarea bugetară va asigura fondurile necesare pentru sănătate, plata pensiilor, drepturile copiilor și ale persoanelor cu dizabilități, dar și pentru administrațiile locale, agricultură și proiectele finanțate prin PNRR.

„Vom rezolva în ședința de Guvern de azi problemele urgente de finanțare din sănătate, pentru că finanțarea sistemului medical este vitală. Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate vor primi azi, prin această primă rectificare bugetară, sume prin care asigurăm medicamente, materiale sanitare, servicii medicale pacienților, inclusiv celor înscriși în Programele Naționale de Sănătate. Prin reașezarea pe care o vom decide azi în buget, asigurăm resursele pentru plata tuturor pensiilor până la sfârșitul anului, a drepturilor copiilor și persoanelor cu dizabilități. Vom transfera, de asemenea, banii necesari pentru comunități locale, investiții în agricultură și finalizarea proiectelor finanțate prin PNRR”, a declarat acesta.

Premierul Luca Niculescu a mai anunțat:

- Până la sfârșitul anului, Guvernul va prezenta o a doua reașezare a bugetului, pentru a asigura continuitatea serviciilor publice din sănătate, educație și securitate națională. Între timp, ministrul Finanțelor va prezenta un raport privind situația finanțelor țării.

- Miniștrii trebuie să transmită Comisiei Europene, în termenele stabilite, clarificările solicitate privind problemele restante din PNRR. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Mihai Ghigiu, a revenit de la Bruxelles, unde a discutat despre fondurile pe care România le mai poate încasa prin plan.

- Guvernul va monitoriza necesarul de energie pentru iarnă, nivelul gazelor din depozite și funcționarea sistemului energetic. Totodată, perioada de aplicare a măsurilor pentru limitarea majorărilor prețului motorinei ar urma să fie prelungită cu încă trei luni.

- La 11 ani de la incendiul din Colectiv, premierul a cerut ca în 2027 să înceapă demersurile concrete pentru construirea unui centru destinat tratării adulților cu arsuri grave în București. Niculescu a spus că centrele pentru mari arși de la Timișoara și Târgu Mureș se află în etapa finală de pregătire, iar cel pentru copii de la Spitalul „Grigore Alexandrescu” este într-un stadiu avansat.

- Măsurile de protejare a infrastructurii critice vor fi intensificate după sabotajul de la Carfil Brașov. Premierul a precizat că a discutat cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, despre deteriorarea situației de securitate din regiunea Mării Negre și despre intensificarea amenințărilor hibride pe flancul estic al Alianței.

Știrea inițială

Documentul, publicat joi de Ministerul Finanțelor în transparență decizională, urmărește acoperirea cheltuielilor urgente până la sfârșitul anului, în special pentru medicamente, servicii medicale, pensii, salarii și plata datoriilor administrațiilor locale. În același timp, sunt reduse alocările despre care autoritățile estimează că nu vor mai putea fi utilizate în 2026.

Rectificarea vine în contextul în care ministerele au solicitat suplimentări de aproximativ 60 de miliarde de lei, o sumă pe care ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a calificat-o joi drept „un pic exagerată”.

„E o rectificare importantă, care își propune să acopere nevoile esențiale primare din acest moment, care sunt în special în zona de Sănătate: Ministerul Sănătății, Casa de Sănătate, Ministerul Agriculturii, dar să păstreze de asemenea un echilibru foarte important în perspectiva finalizării anului 2026 și a încadrării României în ținta de deficit pentru anul 2026”, a declarat Alexandru Nazare.

Sănătatea și pensiile primesc cele mai importante suplimentări

Cele mai mari alocări sunt prevăzute pentru sistemul sanitar. Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate crește cu 3,22 miliarde de lei, bani destinați medicamentelor compensate, materialelor sanitare și decontării serviciilor medicale, inclusiv a celor oferite în spitale.

Separat, Casa Națională de Asigurări de Sănătate va putea utiliza aproximativ 3,9 miliarde de lei din fondurile deja aprobate la începutul anului, dar care au fost reținute până acum.

Ministerul Sănătății primește, la rândul său, 774 de milioane de lei pentru plata salariilor personalului din serviciile de ambulanță, funcționarea unităților de primiri urgențe și a serviciilor SMURD, precum și pentru programele de sănătate derulate în spitale.

Fonduri suplimentare sunt prevăzute și pentru plata pensiilor până la sfârșitul anului. Bugetul asigurărilor sociale de stat este majorat cu 3,47 miliarde de lei, iar bugetul Ministerului Muncii crește, per sold, cu aproximativ 3,3 miliarde de lei. Ministerul Afacerilor Interne beneficiază, de asemenea, de alocări suplimentare de aproximativ 631 de milioane de lei, inclusiv pentru plata pensiilor.

Administrațiile locale primesc peste 2,8 miliarde de lei, bani destinați achitării datoriilor restante și finanțării unor servicii publice esențiale. Din această sumă, două miliarde de lei sunt alocate pentru stingerea plăților restante ale primăriilor și ale instituțiilor din subordine, inclusiv spitale.

Restul fondurilor vor susține serviciile de asistență socială, protecția copilului, îngrijirea persoanelor vârstnice și cheltuielile unor unități de învățământ.

În plus, Ministerul Agriculturii beneficiază de 1,47 miliarde de lei pentru proiectele finanțate din fonduri europene, iar bugetul destinat investițiilor este majorat cu 900 de milioane de lei, până la 170,1 miliarde de lei.

Deficitul bugetar crește cu 3,5 miliarde de lei

În urma rectificării, veniturile bugetului general consolidat sunt revizuite în scădere cu 4,7 miliarde de lei, în timp ce cheltuielile se reduc cu 1,2 miliarde de lei.

Astfel, deficitul bugetar crește în valoare nominală cu 3,5 miliarde de lei, ajungând la 130,3 miliarde de lei. Cu toate acestea, Guvernul menține ținta de deficit cash la 6,2% din PIB, în condițiile în care valoarea estimată a produsului intern brut nominal a fost actualizată la 2.086,3 miliarde de lei.

Proiectul are la bază execuția bugetară din primele nouă luni ale anului, perioadă încheiată cu un deficit de 3,81% din PIB, comparativ cu 5,31% din PIB în aceeași perioadă din 2025.

Pentru a asigura finanțarea cheltuielilor urgente, Ministerul Finanțelor a analizat execuția bugetară a fiecărei instituții și a redus alocările pentru proiectele care nu mai pot fi realizate până la finalul anului.

Ministrul Finanțelor a explicat că solicitările urgente și fundamentate au fost incluse în proiect, în timp ce alte cheltuieli ar putea fi analizate ulterior, în funcție de resursele disponibile.

„Alocările merg către nevoile urgente ale finalului de an și către investițiile care trebuie duse la capăt, iar fiecare alocare este susținută de o evaluare realistă a veniturilor și a obligațiilor de plată. Ținta de deficit cash de 6,2% din PIB rămâne neschimbată”, a transmis Alexandru Nazare, joi seară.

Guvernul pregătește și o a doua rectificare bugetară, estimată pentru jumătatea lunii noiembrie, când ar urma să fie analizate alte solicitări de finanțare ale ministerelor și instituțiilor publice.

Editor : A.D.