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Guvernul anunță că face demersuri pentru încasarea integrală a celor 770 de milioane de euro din PNRR. Ce spune despre legea ANI

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guvern sedinta
Foto: gov.ro
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Din articol
Bolojan și Țoiu au cerut urgentarea verificărilor Guvernul neagă că România ar pierde fonduri din cauza legii ANI

Guvernul face demersuri pentru ca România să încaseze integral cele 770 de milioane de euro aferente jalonului din PNRR privind actualizarea legislației de integritate pentru funcția publică. Executivul cere urgentarea verificării conformității noii legi ANI cu principiile dreptului european, pe fondul suspiciunilor apărute atât la nivel european, cât și în societatea românească.

Procedural, verificarea îndeplinirii Jalonului 431 – „Actualizarea cadrului juridic de integritate pentru funcția publică” – urmează să fie făcută după depunerea celei de-a șasea cereri de plată din PNRR, care include acest jalon. Cererea este programată pentru luna octombrie, spune Executivul, într-o precizare de presă.

Guvernul susține însă că analiza trebuie finalizată cât mai repede, pentru ca eventualele neconformități ale legislației românești cu dreptul european să poată fi corectate înainte de evaluarea finală.

„Guvernul consideră însă că verificarea trebuie finalizată cât mai repede cu putință, astfel încât, dacă vor fi identificate neconcordanțe ale legii cu dreptul european, modificările în vederea alinierii la dreptul european să poată fi realizate în timp util”, explică în precizarea transmisă de Executiv.

Potrivit Guvernului, o verificare rapidă ar permite, dacă va fi necesar, modificarea legislației astfel încât să fie protejate atât fondurile europene aferente jalonului, cât și efectele juridice ale legii.

„O verificare finalizată în timp util ar permite, dacă va fi cazul, adoptarea eventualelor modificări necesare, astfel încât să fie protejate atât interesele financiare ale României în ceea ce privește fondurile aferente Jalonului 431, cât și efectele juridice ale legii”, transmite Executivul.

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Bolojan și Țoiu au cerut urgentarea verificărilor

Premierul Ilie Bolojan și ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, au solicitat urgentarea verificării conformității legii ANI cu principiile dreptului european.

Solicitarea a fost făcută în cadrul unei întâlniri tehnice, în format hibrid, cu comisarul european pentru justiție, Michael McGrath, și cu directori de specialitate.

Discuțiile au loc în contextul în care noua legislație privind integritatea a generat controverse și suspiciuni privind compatibilitatea sa cu normele europene.

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Guvernul neagă că România ar pierde fonduri din cauza legii ANI

Executivul respinge informațiile potrivit cărora la nivel european ar fi fost solicitată sau sugerată tăierea fondurilor europene pentru România.

„Guvernul infirmă categoric orice informație din spațiul public privind solicitări sau sugestii de tăiere a fondurilor europene”, se arată în precizarea de presă.

Guvernul afirmă că prioritatea sa este absorbția integrală a fondurilor disponibile prin PNRR și că tocmai eventualele neconformități legislative reprezintă un risc pentru banii europeni.

„Dimpotrivă, tocmai absorbția acestor fonduri și valorificarea integrală a resurselor disponibile pentru România reprezintă prioritatea Guvernului”, transmite Executivul.

Potrivit Guvernului, orice neconformitate cu dreptul european care nu este identificată și corectată rapid „poate genera riscuri importante” atât pentru fondurile aferente jalonului, cât și pentru aplicarea legislației în domeniul integrității.

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Editor : Ana Petrescu

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