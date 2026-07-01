Guvernul ia în calcul o nouă intervenție pe piața carburanților. Bolojan și Nazare au discutat cu marii distribuitori

Guvernul ia în calcul o nouă intervenție pe piața carburanților, după ce măsurile de sprijin pentru motorină au expirat, iar primele scumpiri s-au văzut deja la pompă. Premierul Ilie Bolojan și ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, au avut miercuri, la Palatul Victoria, consultări cu operatorii majori de pe piața carburanților pentru a analiza evoluțiile recente și impactul asupra consumatorilor și economiei.

„Consultările au ca obiectiv evaluarea situației curente a pieței, identificarea potențialelor riscuri de aprovizionare și de preț, precum și analiza oportunității unor măsuri suplimentare de protecție a populației și economiei. În acest context, s-a discutat despre posibilitatea unei noi intervenții legislative, în funcție de evoluția prețului carburanților în următoarele săptămâni”, a transmis Guvernul.

Executivul a precizat că discuțiile cu reprezentanții marilor companii petroliere vor continua „în vederea analizei permanente a evoluțiilor și a potențialelor riscuri de pe piața carburanților, astfel încât răspunsul instituțional să fie adaptat la situația pieței”.

Primele scumpiri au apărut chiar din prima zi după expirarea măsurilor de sprijin

Consultările de la Palatul Victoria au avut loc după ce măsurile de sprijin adoptate în primăvară pe piața carburanților au expirat oficial la miezul nopții.

Executivul a decis atunci reducerea accizei la motorină cu 36 de bani pe litru, măsură care, alături de plafonarea temporară a prețurilor, a avut ca scop limitarea creșterii costurilor pentru populație și pentru transportatori. Cum aceste măsuri nu au mai fost prelungite după data de 30 iunie, primele majorări de preț s-au reflectat deja la pompă în dimineața zilei de miercuri, 1 iulie, în marile rețele de benzinării.

Marți, deputatul PSD Augustin Hagiu a anunțat că plafonarea prețului la motorină nu va fi prelungită, după ce proiectul legislativ care ar fi permis extinderea măsurii de sprijin până la 30 noiembrie nu a mai ajuns la votul final al Camerei Deputaților.

Social-democratul a susținut că proiectul s-a blocat în Comisia pentru buget-finanțe și a acuzat PNL de „cinism politic”: „Suntem în situația în care astăzi ar fi trebuit să avem în plen un vot final pe acest proiect. Am reușit să rezolvăm cu adoptare la trei comisii acest proiect, din păcate ne-am împotmolit la Comisia de buget-finanțe”.

În replică, liderul deputaților PNL, Gabriel Andronache, a respins acuzațiile și a afirmat că măsura nu mai putea fi adoptată în timp util, deoarece procedura legislativă ar fi trebuit începută cu cel puțin o lună înainte.

„O astfel de propunere trebuia să fie discutată acum o lună de zile. Un astfel de mecanism nu poate să fie aprobat de Parlament pentru că nu mai avea la ce să se raporteze. Plafonarea încetează astăzi. De aceea ar fi necesar un mecanism separat, un proiect de lege separat”, a precizat liderul deputaților PNL.

Editor : A.D.