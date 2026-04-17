Guvernul majorează plafonul de împrumut pentru autoritățile locale la 3 miliarde lei în 2026. Ce impact are asupra investițiilor

Alexandru Nazare: „Răspunde unei necesități concrete” Ce prevede hotărârea de guvern

Guvernul a aprobat majorarea plafonului pentru finanțările rambursabile contractate de autoritățile administrației publice locale la 3 miliarde de lei în anul 2026, de la 2 miliarde de lei cât era stabilit anterior. Măsura vizează susținerea investițiilor publice și evitarea blocajelor financiare la nivel local, potrivit unui comunicat de presă. 

Decizia a fost luată la inițiativa Ministerului Finanțelor și permite unităților administrativ-teritoriale să contracteze credite pentru continuarea și demararea proiectelor de dezvoltare.

Potrivit autorităților, creșterea plafonului vine în contextul unui grad ridicat de utilizare a fondurilor deja aprobate.

Astfel, până în prezent au fost autorizate finanțări în valoare de aproximativ 1,96 miliarde de lei, ceea ce reduce semnificativ spațiul disponibil pentru noi proiecte în 2026.

În lipsa acestei majorări, există riscul ca limitele de tragere să fie epuizate încă de la începutul anului, ceea ce ar putea duce la blocaje în finanțarea investițiilor publice locale.

Alexandru Nazare: „Răspunde unei necesități concrete”

Ministrul Finanțelor a declarat că măsura este una necesară pentru a asigura continuitatea proiectelor și stabilitatea bugetară la nivel local.

„Majorarea plafonului pentru finanțările rambursabile ale autorităților locale în anul 2026 răspunde unei necesități concrete, evidențiate de analiza execuției bugetare și de solicitările administrației publice locale. Măsura are ca obiectiv prevenirea blocajelor în implementarea investițiilor, prin corelarea contractării finanțărilor cu disponibilitatea plafonului pentru trageri.”

Oficialul a subliniat că decizia este în linie cu obiectivele de consolidare fiscală: „În același timp, menținem o abordare prudentă, compatibilă cu obiectivele de consolidare fiscală și angajamentele europene, asigurând un cadru predictibil și sustenabil pentru dezvoltarea comunităților locale.”

Ce prevede hotărârea de guvern

Actul normativ stabilește majorarea plafonului atât pentru contractarea finanțărilor, cât și pentru tragerile efective, la 3 miliarde de lei în 2026.

Pentru anii 2027 și 2028, plafonul va rămâne la nivelul de 2 miliarde de lei anual, în concordanță cu cadrul fiscal-bugetar multianual.

Măsura urmărește:

  • asigurarea resurselor pentru proiectele de investiții locale;
  • evitarea disfuncționalităților între contractare și trageri;
  • creșterea predictibilității financiare pentru autoritățile locale;
  • susținerea dezvoltării infrastructurii și a serviciilor publice;
  • menținerea disciplinei fiscal-bugetare.

Totodată, autoritățile precizează că din aceste plafoane sunt excluse finanțările pentru proiectele cu fonduri europene și cele destinate refinanțării datoriei publice locale, conform legislației în vigoare.

