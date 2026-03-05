Guvernul modifică regulile fiscale și introduce măsuri de digitalizare la ANAF. Nazare: „Aducem mai multă claritate în sistem”

Guvernul a adoptat joi o Ordonanță de urgență propusă de Ministerul Finanțelor care modifică unele reguli fiscale pentru firme și contribuabili. Printre principalele măsuri se numără reguli mai stricte pentru transferul părților sociale ale firmelor cu datorii la stat, eliminarea unor proceduri birocratice din relația cu ANAF și măsuri de digitalizare a administrației fiscale.

Potrivit Ministerului Finanțelor, scopul ordonanței este îmbunătățirea colectării veniturilor la buget și simplificarea relației dintre contribuabili și autoritățile fiscale.

„Urmărim, prin acest set de măsuri, să aducem mai multă claritate și eficiență în sistemul fiscal. Este un pas spre un sistem fiscal mai transparent, în beneficiul parteneriatului dintre stat și mediul de afaceri”, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Acesta a precizat că măsurile urmăresc atât respectarea obligațiilor fiscale, cât și crearea unor reguli corecte pentru toți actorii din economie.

Reguli mai stricte pentru transferul firmelor cu datorii la stat

Una dintre cele mai importante modificări vizează transferul părților sociale din firmele care au datorii fiscale.

În prezent, unele firme își schimbă asociații sau proprietarii pentru a evita plata obligațiilor către stat. Noua ordonanță introduce reguli mai stricte pentru a preveni aceste situații.

Concret, transferul părților sociale dintr-o societate cu răspundere limitată nu va mai putea fi realizat fără informarea autorităților fiscale. Obligația de notificare va exista pentru orice asociat care transferă părți sociale, nu doar pentru cei care dețin controlul asupra firmei.

Autoritățile spun că această măsură va împiedica situațiile în care asociații ies formal dintr-o firmă cu datorii pentru a evita plata obligațiilor la bugetul de stat.

Mai puțină birocrație în relația cu ANAF

Ordonanța elimină și unele proceduri considerate inutile după introducerea noilor sisteme informatice.

Astfel, este eliminată notificarea numită „RO e-TVA”, prin care contribuabilii erau informați despre diferențe în declarațiile de TVA. Ministerul Finanțelor spune că această notificare nu mai este necesară deoarece contribuabilii primesc deja decontul de TVA precompletat.

Prin eliminarea acestei proceduri, autoritățile spun că se reduce volumul de corespondență dintre contribuabili și administrația fiscală.

O altă măsură prevede suspendarea, până la 31 decembrie 2026, a obligației ANAF de a comunica clasa de risc fiscal la cererea scrisă a contribuabililor.

Ministerul Finanțelor explică faptul că această măsură este necesară pentru finalizarea procesului de digitalizare, astfel încât contribuabilii să poată vedea direct aceste informații în Spațiul Privat Virtual (SPV), fără să mai depună cereri.

Citește și: Guvernul vrea să suspende până la finalul lui 2026 dreptul de a solicita de la ANAF comunicarea clasei de risc fiscal. Ce motive invocă

Schimbări pentru firmele care produc sau depozitează produse accizabile

Ordonanța aduce modificări și pentru procedura de autorizare a antrepozitelor fiscale, adică locurile unde sunt produse sau depozitate produse accizabile, precum alcoolul, tutunul sau combustibilii.

Noile reguli vizează ajustarea garanțiilor financiare și a criteriilor de risc, astfel încât operatorii economici să își poată menține capitalul de lucru disponibil.

Editor : A.D.