Live TV

Guvernul modifică regulile fiscale și introduce măsuri de digitalizare la ANAF. Nazare: „Aducem mai multă claritate în sistem”

Data publicării:
INSTANT_ALEXANDRU_NAZARE_006_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Din articol
Reguli mai stricte pentru transferul firmelor cu datorii la stat Mai puțină birocrație în relația cu ANAF Schimbări pentru firmele care produc sau depozitează produse accizabile

Guvernul a adoptat joi o Ordonanță de urgență propusă de Ministerul Finanțelor care modifică unele reguli fiscale pentru firme și contribuabili. Printre principalele măsuri se numără reguli mai stricte pentru transferul părților sociale ale firmelor cu datorii la stat, eliminarea unor proceduri birocratice din relația cu ANAF și măsuri de digitalizare a administrației fiscale.

Potrivit Ministerului Finanțelor, scopul ordonanței este îmbunătățirea colectării veniturilor la buget și simplificarea relației dintre contribuabili și autoritățile fiscale.

„Urmărim, prin acest set de măsuri, să aducem mai multă claritate și eficiență în sistemul fiscal. Este un pas spre un sistem fiscal mai transparent, în beneficiul parteneriatului dintre stat și mediul de afaceri”, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Acesta a precizat că măsurile urmăresc atât respectarea obligațiilor fiscale, cât și crearea unor reguli corecte pentru toți actorii din economie.

Reguli mai stricte pentru transferul firmelor cu datorii la stat

Una dintre cele mai importante modificări vizează transferul părților sociale din firmele care au datorii fiscale.

În prezent, unele firme își schimbă asociații sau proprietarii pentru a evita plata obligațiilor către stat. Noua ordonanță introduce reguli mai stricte pentru a preveni aceste situații.

Concret, transferul părților sociale dintr-o societate cu răspundere limitată nu va mai putea fi realizat fără informarea autorităților fiscale. Obligația de notificare va exista pentru orice asociat care transferă părți sociale, nu doar pentru cei care dețin controlul asupra firmei.

Autoritățile spun că această măsură va împiedica situațiile în care asociații ies formal dintr-o firmă cu datorii pentru a evita plata obligațiilor la bugetul de stat.

Mai puțină birocrație în relația cu ANAF

Ordonanța elimină și unele proceduri considerate inutile după introducerea noilor sisteme informatice.

Astfel, este eliminată notificarea numită „RO e-TVA”, prin care contribuabilii erau informați despre diferențe în declarațiile de TVA. Ministerul Finanțelor spune că această notificare nu mai este necesară deoarece contribuabilii primesc deja decontul de TVA precompletat.

Prin eliminarea acestei proceduri, autoritățile spun că se reduce volumul de corespondență dintre contribuabili și administrația fiscală.

O altă măsură prevede suspendarea, până la 31 decembrie 2026, a obligației ANAF de a comunica clasa de risc fiscal la cererea scrisă a contribuabililor.

Ministerul Finanțelor explică faptul că această măsură este necesară pentru finalizarea procesului de digitalizare, astfel încât contribuabilii să poată vedea direct aceste informații în Spațiul Privat Virtual (SPV), fără să mai depună cereri.

Citește și: Guvernul vrea să suspende până la finalul lui 2026 dreptul de a solicita de la ANAF comunicarea clasei de risc fiscal. Ce motive invocă

Schimbări pentru firmele care produc sau depozitează produse accizabile

Ordonanța aduce modificări și pentru procedura de autorizare a antrepozitelor fiscale, adică locurile unde sunt produse sau depozitate produse accizabile, precum alcoolul, tutunul sau combustibilii.

Noile reguli vizează ajustarea garanțiilor financiare și a criteriilor de risc, astfel încât operatorii economici să își poată menține capitalul de lucru disponibil.

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Strait of Hormuz
1
Donald Trump, după ce Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz: „Dacă va fi necesar, Marina va...
European Union leaders' summit in Brussels
2
Volodimir Zelenski: Dacă alegerile vor avea loc după încheierea războiului, nu sunt sigur...
sanchez
3
Prima reacție a Spaniei după ce Donald Trump a amenințat Madridul cu ruperea relațiilor...
F-35I Israel
4
„Este prima dată în istorie”. Israelul anunță că a doborât un avion iranian folosind un...
avion militar al SUA pe un portavion
5
Demonstrația de forță din Iran a expus o slăbiciune mare a armatei SUA. Cum poate China...
Diana Șucu a răbufnit la adresa românilor reveniți în țară din Orientul Mijlociu, nemulțumiți că și-au plătit singuri biletele
Digi Sport
Diana Șucu a răbufnit la adresa românilor reveniți în țară din Orientul Mijlociu, nemulțumiți că și-au plătit singuri biletele
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
cloud_guvernamental
Cea mai amplă infrastructură digitală dezvoltată în România – Cloudul Privat Guvernamental – intră în etapa operațională
alexandru nazare 1
Ministrul Nazare: „Nu e o criză, ci o schimbare de paradigmă”. România trece de la consum la competitivitate
fara hartie guvern digitalizare debirocratizare
Guvernul lansează platforma „Fără hârtie”: Cetățenii pot semnala online birocrația și procedurile greoaie
alexandru nazare face declaratii
Ministrul Finanțelor se declară optimist că bugetul va fi adoptat: „Este un buget de dezvoltare accelerată”
sigla pnl
Liberalii, în BPN, despre buget: PSD n-a oferit soluții de finanțare pentru măsurile sociale. Ce au vorbit despre bugetele locale SURSE
Recomandările redacţiei
Nicușor Dan și Emmanuel Macron
Răspunsul lui Nicușor Dan la oferta lui Emmanuel Macron privind...
ilie bolojan face declaratii
Guvernul menține prețurile la gaz pentru populație până în aprilie...
Gen Ben Hodges
Fostul comandant al Armatei SUA în Europa, generalul Ben Hodges...
srSXXw-39o14eEbl-ezgif.com-optimize
Un român a fost condamnat la 15 ani de închisoare în Rusia. FSB îl...
Ultimele știri
Ce arată controlul Ministerului Culturii la Muzeul „George Enescu”. Primele concluzii ale verificărilor
Spania a trimis de urgență cea mai avansată navă de război pentru a apăra Ciprul
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 6. Ofensiva ar putea dura 8 săptămâni, potrivit SUA. Iranul amenință instalațiile nucleare israeliene
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii trec printr-o perioadă dificilă. Astrologii spun că este ultimul test înainte de abundență
Cancan
Criminalii lui Adrian Kreiner rup TĂCEREA! Dezvăluiri incredibile din noaptea jafului: 'El a strigat după...
Fanatik.ro
Soția lui Călin Georgescu și-a radiat PFA-ul care a luat 40.000 lei de la o firmă implicată în exportul de...
editiadedimineata.ro
AI alimentează dezinformarea cu privire la atacurile SUA-Israel asupra Iranului
Fanatik.ro
Ultimele informaţii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: „Am discutat acum câteva zile!” Când revine...
Adevărul
Cine plătește pentru turiștii blocați în zone de conflict - Dilema românească: Ajutor de la stat sau pomană...
Playtech
Cât pierzi la salariu dacă stai o săptămână în concediu medical: calcul simplu
Digi FM
Dan Negru, reacție fermă despre Eurovision: „Un circ ieftin!” Ce a spus despre Alexandra Căpitănescu, care va...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Răsturnare de situație în cazul lui Mario Iorgulescu: decizia ÎCCJ
Pro FM
Alexandra Căpitănescu, înainte de Eurovision: lacrimi, rock și multă muncă
Film Now
Cine este frumoasa Sarah Pidgeon, actrița care a cucerit o lume întreagă în rolul Carolyn Bessette din „Love...
Adevarul
Cum se pregătește Europa după ce Iran a amenințat cu atacuri
Newsweek
Pensionar obține o triplă victorie: pensie crescută cu 50%, vârstă pensionare redusă, stagiu cotizare schimbat
Digi FM
Mark Zuckerberg și-a cumpărat o vilă în "Buncărul Miliardarilor". Cât a plătit pe a doua cea mai scumpă...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Adevărul despre grepfrut. Care sunt beneficiile fructului, de unde vine gustul amărui și cine ar trebui să-l...
Digi Animal World
Motivul pentru care câinii își înclină capul când vorbești cu ei. Explicația oferită de un medic veterinar
Film Now
Emma Watson, surprinsă în timp ce se săruta cu noul iubit. Cine e miliardarul cu care a fost pozată în...
UTV
Megan Fox revine pe Instagram cu imagini provocatoare. Machine Gun Kelly a reacționat imediat în comentarii