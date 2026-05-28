Guvernul modifică regulile pentru introducerea pe piață a mașinilor și echipamentelor din medii cu risc de explozie

Guvernul a aprobat, în ședința de joi, o hotărâre care modifică și completează condițiile de introducere pe piață a mașinilor, precum și regulile privind punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor și sistemelor de protecție destinate utilizării în atmosfere potențial explozive.

Actul normativ modifică Hotărârea Guvernului nr. 1029/2008 privind condițiile introducerii pe piață a mașinilor și Hotărârea Guvernului nr. 245/2016 privind stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor și sistemelor de protecție destinate utilizării în atmosfere potențial explozive.

Potrivit Executivului, noile prevederi au ca obiectiv stabilirea unor proceduri speciale care să poată fi aplicate în perioade de criză, pentru a permite un răspuns rapid în cazul în care anumite produse sunt desemnate drept bunuri relevante pentru gestionarea unor situații excepționale.

Proceduri speciale pentru bunurile considerate esențiale în situații de criză

Guvernul arată că actul normativ transpune în legislația națională prevederi din Directiva UE 2024/2749, respectiv articolele 2, 7 și 11 alineatul (2).

În acest context, au fost introduse definițiile pentru „bunurile relevante în situații de criză” și pentru „regimul de urgență pe piața internă”.

Noile proceduri vor putea fi activate doar în situațiile în care Comisia Europeană adoptă un act de punere în aplicare și exclusiv pentru produsele desemnate ca fiind relevante într-o situație de criză. Măsurile vor fi aplicabile doar pe durata regimului de urgență instituit la nivelul pieței interne europene.

De asemenea, organismele de evaluare a conformității vor fi obligate să acorde prioritate cererilor de evaluare pentru aceste produse, înaintea altor solicitări aflate în curs care vizează bunuri care nu au fost desemnate drept relevante în situații de criză.

Hotărârea aprobată de Guvern stabilește și condițiile în care Comisia Europeană poate extinde la nivelul întregii Uniuni Europene valabilitatea unor autorizații naționale emise într-un stat membru.

Totodată, Comisia Europeană va putea adopta acte de punere în aplicare prin care să stabilească standarde și specificații comune pentru produsele considerate esențiale în situații de criză.

Potrivit Executivului, aceste măsuri urmăresc să accelereze disponibilitatea unor produse considerate critice atunci când apar situații excepționale care afectează funcționarea pieței interne.

Inspecția Muncii va acorda prioritate supravegherii acestor produse

Noile reglementări prevăd și atribuții suplimentare pentru Inspecția Muncii, care va acorda prioritate activităților de supraveghere a pieței pentru produsele incluse în actele de punere în aplicare adoptate de Comisia Europeană. În plus, instituția va trebui să ofere sprijin autorităților de supraveghere a pieței din celelalte state membre ale Uniunii Europene pe perioada activării regimului de urgență.

Guvernul a transmis că modificările vor contribui la creșterea rapidă a ofertei de bunuri relevante în situații de criză și vor simplifica activitatea producătorilor, permițând introducerea pe piață a unor loturi sau serii inițiale de produse înainte de finalizarea tuturor procedurilor de evaluare a conformității.

Potrivit Executivului, termenul-limită pentru transpunerea directivei europene este 29 mai 2026, iar noile prevederi vor intra în vigoare începând cu 30 mai 2026.

