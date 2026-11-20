Guvernul nu a prezentat un calcul exact al economiilor pe care le-ar aduce comasarea voluntară a comunelor, deși măsura face parte din reforma administrației locale. Ministrul Dezvoltării, Marcel Alexandru Stoica, a declarat că prioritatea proiectului este îmbunătățirea serviciilor publice, nu reducerea cheltuielilor. Angajații primăriilor comasate vor fi preluați de noua administrație și își vor păstra posturile cel puțin un an, în timp ce programul de sprijin pregătit de Executiv are un buget de 4 miliarde de lei.

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Marcel Alexandru Stoica a fost întrebat, joi, la finalul ședinței de Guvern, dacă Ministerul Dezvoltării a calculat economiile bugetare care ar urma să rezulte din unirea voluntară a comunelor.

„Nu vreau să vorbim de economii, vreau să vorbim despre creșterea calității serviciilor publice în aceste localități. Exact cum am mai spus, ele nu se mai pot susține, 80% dintre ele. Deci nu vreau să mergem pe ideea că facem economii, că 429 de localități nu se mai susțin și nu știm ce facem cu ele. Noi trebuie să facem în așa fel încât toți oamenii din aceste localități să beneficieze de servicii publice mult mai bune”, a răspuns ministrul.

Proiectul pus în dezbatere publică acordă prioritate celor 429 de comune cu cel mult 1.500 de locuitori, în care trăiesc aproximativ 480.000 de persoane. Potrivit ministrului, aproximativ 80% dintre aceste administrații depind de finanțările acordate de Guvern.

Întrebat din nou dacă există o estimare a economiilor, Stoica a făcut referire la o sumă de „peste 200 și ceva de milioane de lei" în legătură cu funcționarii din primăriile care s-ar putea uni, fără să precizeze ce reprezintă exact această valoare, cum a fost calculată sau dacă este vorba despre o economie anuală.

„De economii nu putem să vorbim în momentul acesta, pentru că noi ne dorim să ridicăm calitatea serviciilor publice pentru oameni, pentru că aceste localități nu se mai dezvoltă, ele au rămas în urmă. Sunt 80% dintre ele, din cele 429 de localități, care depind de finanțările de la Guvern. De aceea vrem să intervenim, ca toți oamenii, aproximativ 500.000 de oameni, să poată să beneficieze de servicii publice de calitate, cum sunt și în alte localități mai mari”, a susținut ministrul.

La insistențele jurnaliștilor privind lipsa unor ținte de reducere a cheltuielilor, acesta a afirmat că eventualele economii vor putea fi evaluate pe parcursul procesului.

„Haideți să facem procesul și pe urmă să discutăm, să vedem pe parcurs cum se întâmplă lucrurile. Nu trebuie să tragem niște linii roșii și gata, trebuie să tăiem. Nu, facem procesul, că de aceea este voluntar”, a declarat acesta.

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Angajații primăriilor vor fi preluați de noua administrație

Proiectul prevede că personalul de specialitate al primăriilor comasate va fi preluat de drept de noua unitate administrativ-teritorială. Posturile ocupate nu vor putea fi reduse în perioada de tranziție, iar reorganizarea va începe după expirarea unui termen de un an și va trebui finalizată în cel mult șase luni.

Întrebat de jurnaliști ce se va întâmpla cu angajații, ministrul a explicat că aceștia sunt necesari pentru transferarea patrimoniului, documentelor și activităților către noua administrație.

„Ei vor fi preluați în primăria nouă (...) un an de zile, pentru a duce la desfășurarea transferului de patrimoniu al localității vechi. Nu putem să blocăm statul. Trebuie să avem și funcționari care, vă dați seama, o să fie din primăria care s-a desființat ca sediu, iar funcționarii din primăria veche știu cel mai bine cum trebuie să facă tot transferul acesta de patrimoniu. Este normal ca noi să putem să susținem cel puțin un an de zile aceste lucruri”, a declarat Stoica.

Ministrul a precizat că prevederea nu îi include pe consilierii personali ai primarilor care își vor pierde funcțiile după comasare.

„Nu, aici nu ne referim la consilieri personali. Vorbim de funcții publice din vechea primărie, care trebuie să fie preluate. Nu putem să avem acum nu știu câți consilieri”, a explicat acesta.

În perioada de tranziție, numărul maxim de posturi al noii administrații va rezulta din însumarea posturilor prevăzute pentru fostele primării, din care vor fi eliminate funcțiile de primar și viceprimar care dispar în urma unirii.

După perioada de un an, structura de personal ar urma să fie adaptată la numărul de locuitori ai noii unități administrativ-teritoriale.

„Ele vor reveni la organigramele normale, în funcție de numărul de locuitori, așa cum este și în prezent. Fiecare localitate are un număr de posturi aprobat”, a afirmat ministrul.

Întrebat când se va întâmpla concret reorganizarea și dacă reducerea numărului de posturi va fi obligatorie, Stoica a răspuns: „Din 2028. Va fi perioada aceasta de tranziție, un an de zile, și primarul va organiza în așa fel încât, după cum știți și dumneavoastră, se mai duc la pensie. Nici nu sunt foarte mulți angajați în comunele acestea mici. Eu zic că o să se încadreze într-un timp”.

Proiectul nu stabilește însă un număr concret de posturi care trebuie eliminate după perioada de tranziție, ci prevede revenirea la limitele de personal calculate în funcție de populația noii unități administrativ-teritoriale.

Un singur funcționar ar urma să rămână în sediul fostei primării

În fiecare localitate în care a funcționat sediul unei primării comasate va fi păstrat un punct local de lucru, pentru ca locuitorii să nu fie obligați să se deplaseze în localitatea unde va funcționa noua administrație.

„Dacă au nevoie de o adeverință, dacă au nevoie de o informație, să rămână un funcționar în vechea administrație, să poată să preia problemele fiecărui om din acea localitate și să le transmită mai departe către noua structură administrativă”, a explicat ministrul.

Întrebat de jurnaliști câți angajați vor lucra în fostul sediu administrativ, Stoica a răspuns: „Un funcționar. Singur. Unul singur, da”.

Proiectul pus în dezbatere nu fixează însă un număr exact de angajați pentru fiecare punct local de lucru. Documentul prevede că organizarea acestuia și repartizarea personalului vor fi stabilite prin hotărârea consiliului local al noii unități administrativ-teritoriale, în funcție de necesitatea furnizării serviciilor publice.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru, a susținut că etapa de tranziție este necesară pentru transferarea activității și a „memoriei instituționale” între administrațiile care se unesc. Acesta a afirmat că economiile vor apărea pe măsură ce aparatele administrative vor fi comasate, fără ca locuitorii să rămână fără servicii publice.

Ca exemplu, oficialul a invocat comuna Bătrâna, care are mai puțin de 100 de locuitori. Întrebat câți bani a primit această localitate de la bugetul de stat în 2025, ministrul Dezvoltării a spus că datele trebuie solicitate Ministerului Finanțelor.

Programul de sprijin va avea un buget de 4 miliarde de lei

Proiectul instituie programul multianual „START Reforma Administrativă", cu un buget total de 4 miliarde de lei pentru 2027 și 2028. Sunt prevăzute câte două miliarde de lei pentru fiecare dintre cei doi ani, iar fiecare beneficiar selectat ar urma să primească o alocare de cel puțin 4 milioane de lei.

Banii vor putea fi utilizați pentru infrastructură, drumuri, apă, canalizare, dispensare, școli, digitalizarea administrației, unificarea registrelor și alte cheltuieli necesare integrării administrative.

În același timp, persoanele fizice din localitățile comasate ar urma să beneficieze, timp de cinci ani, de o reducere cu 50% a impozitului pentru clădirile rezidențiale și terenurile intravilane. Veniturile pierdute de bugetele locale prin această facilitate vor fi compensate de la bugetul de stat.

Întrebat de jurnaliști cum vor fi acoperite pierderile înregistrate de primării după reducerea impozitelor, Marcel Alexandru Stoica a spus că banii vor proveni din fondurile pregătite pentru reformă.

„Din fondul pe care îl avem, 4 miliarde de lei, vom susține aceste diferențe de taxe pentru bugetele locale”, a declarat ministrul, precizând că diferențele vor fi acoperite de bugetul de stat.

Proiectul de ordonanță tratează însă separat cele două componente: programul de 4 miliarde de lei este destinat investițiilor și integrării administrative, iar pierderile provocate de reducerea impozitelor urmează să fie compensate integral de la bugetul de stat, printr-o anexă distinctă la legea bugetului.

Întrebat dacă cele 4 miliarde de lei vor fi cuprinse efectiv în bugetul pentru 2027 și de unde va lua Guvernul banii, ministrul nu a prezentat o sursă suplimentară de finanțare.

„Programul de guvernare, programul «START Reforma Administrativă», are un buget de 4 miliarde de lei. De aici va fi și bugetul pentru suplimentarea reducerilor de impozit de 50%. De aici se va acoperi, cu fondul acesta, și, bineînțeles, investițiile publice care se vor face în aceste localități, din bugetul de 4 miliarde de lei trecut în programul de guvernare și asumat”, a afirmat Stoica.

Întrebat din nou dacă banii vor exista în proiectul bugetului de stat pentru anul viitor, ministrul a făcut referire la creditele de angajament prevăzute din bugetul de stat, fără să explice ce cheltuieli vor fi reduse sau ce venituri vor finanța programul.

Din explicațiile oferite la briefing nu rezultă, în acest moment, o țintă concretă de economisire, un număr estimat de posturi care vor dispărea sau un termen la care costurile programului ar urma să fie recuperate prin reducerea cheltuielilor administrative.

Editor : A.D.