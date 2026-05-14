Guvernul obligă RA-APPS să publice lista vilelor de protocol și a beneficiarilor. Dan Reșitnec: „Statul nu este moșia nimănui”

Guvernul României, sala Muntenia din Palatul Victoria, Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Demersurile USR privind desecretizarea contractelor RA-APPS Ce prevede proiectul de Hotărâre de Guvern

Guvernul a pus în transparență un proiect de Hotărâre prin care Regia Autonomă ”Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” (RA-APPS) va fi obligată să publice lista completă a imobilelor pe care le administrează și informații despre beneficiarii acestora. Potrivit proiectului, românii vor putea afla cine folosește vilele și apartamentele de protocol ale statului, în baza cărui tip de contract, pe ce perioadă, cât plătește și dacă imobilele au fost atribuite direct sau prin licitație.

Proiectul de Hotărâre de Guvern a fost inițiat de Secretariatul General al Guvernului și obligă Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” (RA-APPS) să publice informații detaliate despre patrimoniul administrat.

Concret, pe site-ul instituției vor trebui publicate lista completă a imobilelor, modul în care sunt folosite, tipul contractelor prin care au fost atribuite, dacă acestea au fost acordate direct sau prin licitație, valoarea contractelor și durata lor.

„Am promis că facem lumină. Ani la rând, patrimoniul RA-APPS a fost tratat ca un secret de stat pentru privilegiați. Vile, apartamente, spații de protocol și terenuri aflate în proprietatea statului au fost oferite prin tot felul de contracte și aranjamente despre care românii au aflat prea puțin sau deloc”, a declarat Dan Reșitnec, secretarul general al Guvernului.

Acesta a susținut că nu există motive pentru ca informațiile privind folosirea patrimoniului public să rămână ascunse.

„Dacă folosirea patrimoniului public este corectă și legală, atunci nu ar trebui să existe nicio problemă ca aceste informații să fie publice. Iar dacă există persoane care s-au obișnuit cu privilegii ascunse și contracte ținute departe de ochii cetățenilor, atunci exact de aceea această transparență este necesară. USR la guvernare înseamnă transparență. Statul nu este moșia nimănui”, a mai spus acesta. 

Demersurile USR privind desecretizarea contractelor RA-APPS

Anunțul Guvernului vine după mai multe acțiuni publice și juridice inițiate de reprezentanți USR în legătură cu patrimoniul RA-APPS.

Potrivit comunicatului, deputatul USR și fostul ministru al Apărării, Ionuț Moșteanu, s-a deplasat personal la sediul RA-APPS pentru a cere desecretizarea contractului privind renovările de milioane de euro de la vila din Aviatorilor 86.

De asemenea, acesta a depus o solicitare oficială pentru publicarea listei persoanelor care locuiesc în vilele administrate de instituție.

Totodată, deputata USR și ministra Mediului, Diana Buzoianu, a deschis acțiune în instanță împotriva RA-APPS pentru publicarea aceleiași liste și a câștigat procesul în primă instanță. Decizia a fost atacată cu recurs de RA-APPS.

„Ce nu s-a putut obține prin acțiuni individuale ani la rând, din opoziție, se obține astăzi prin decizia Guvernului”, a declarat Reșitnec.

Potrivit Executivului, Hotărârea de Guvern va intra în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial. Ulterior, RA-APPS va avea obligația să publice listele complete pe pagina oficială a instituției, într-un format accesibil publicului și în termenele prevăzute de actul normativ.

Ce prevede proiectul de Hotărâre de Guvern

Proiectul pus în transparență de Guvern completează Hotărârea nr. 60/2005 privind organizarea și funcționarea RA-APPS și introduce obligația ca regia să publice periodic, pe site-ul propriu, lista completă a imobilelor aflate în administrare.

Potrivit documentului, RA-APPS va trebui să publice de două ori pe an, pe 31 mai și 30 noiembrie, informații despre toate imobilele aflate în proprietatea publică sau privată a statului și administrate de regie.

Lista va include:

  • adresa imobilului și suprafața acestuia; destinația clădirii (locuință, birouri sau altă utilizare);
  • tipul beneficiarului, în cazul persoanelor juridice sau fizice; tipul contractului (închiriere, folosință gratuită, asociere etc.);
  • modul în care a fost atribuit imobilul — direct sau prin licitație;
  • perioada contractului;
  • valoarea chiriei sau a contractului.

În cazul persoanelor fizice, proiectul prevede că vor fi publicate categoria funcției beneficiarului și tipul instituției în care acesta activează, fără a fi menționate explicit numele persoanei sau instituției.

