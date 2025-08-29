Guvernul, pentru unii mumă, pentru alții ciumă. Ordonanță de urgență care scutește anumite companii de impozitul pe cifra de afaceri

În plină campanie de austeritate, cu pachete de legi care măresc nenumărate taxe și impozite, unele categorii sunt mai norocoase și scapă de anumite costuri. Un document obținut de Digi24 indică faptul că la Guvern s-ar pregăti o ordonanță de urgență care scutește anumite companii de impozitul pe cifra de afaceri. Este vorba despre companiile care comercializează gaze sau produse petroliere și doar tranzitează România.

Proiectul de Ordonanță de Urgență creează astfel o discriminare între cei care vând în țară astfel de produse și cei care se opresc în port sau în vamă. Măsura fusese introdusă la începutul acestui an pentru a atrage mai mulți bani la buget, ea a fost însă criticată de specialiștii din domeniu, fiind considerată o povară pusă inclusiv pe cei care duc combustibili în Ucraina sau Moldova.

„Nu există o motivare reală a introducerii acestui gen de facilități!”

Consultantul fiscal Cristian Rădulescu consideră că statul ar comite o eroare cu un astfel de proiect.

„Nu are cum să fie oportună introducerea unei noi scutiri în tot ansamblul ăsta al majorărilor de taxe și al introducerii unor alte taxe, precum și al eliminării, în general, a tuturor facilităților care au existat în codul fiscal și introduse de-a lungul vremii. Este în mod evident inoportună introducerea unor astfel de facilități la momentul ăsta. Mai mult decât atât, nu există o motivare reală a introducerii acestui gen de facilități. (...)

Dacă mergem la expunerea de motive şi nota de fundamentare, regăsim faptul că motivația introducerii acestui impozit era legată de folosirea, deopotrivă, fie de către societățile românești, fie de cele nerezidente, a infrastructurii din România. Și aici mă refer la infrastructura portuară, la cea feroviară, rutieră și așa mai departe. (...)

Mai mult decât atât, la un an de zile distanță — acum suntem în 2025 — iar Ministerul Finanțelor și ANAF au, cu siguranță, statistica exactă a încasărilor realizate. Pot spune cu siguranţă că este vorba despre sume semnificative, extrem de importante care s-au încasat, motiv pentru care nu se renunță la acest impozit”, a declarat Cristian Rădulescu la Digi24.

Editor : A.D.V.