Guvernul permite prelungirea mandatelor provizorii la conducerea BID. În ce condiții pot ajunge la 28 de luni

Mandatele provizorii din conducerea Băncii de Investiții și Dezvoltare (BID) vor putea fi prelungite dacă procedurile de selecție și aprobarea noilor membri nu sunt finalizate la timp, potrivit unei hotărâri adoptate joi de Guvern. Pentru Consiliul de supraveghere, durata totală poate ajunge la 20 de luni, iar pentru membrii Directoratului, în situații distincte și succesive, la cel mult 28 de luni.

În prezent, membrii numiți provizoriu primesc un mandat inițial de cel mult șase luni de la declanșarea procedurii de selecție, care poate fi prelungit o singură dată cu maximum șase luni. Durata maximă a provizoratului este, astfel, de 12 luni.

Hotărârea adoptată de Executiv completează cadrul de funcționare a Băncii de Investiții și Dezvoltare și introduce noi posibilități de prelungire atunci când selecția, numirea și evaluarea prudențială a viitorilor membri nu pot fi încheiate în acest interval.

Mandatele Consiliului de supraveghere pot ajunge la 20 de luni

Dacă procedura de selecție a membrilor Consiliului de supraveghere nu este finalizată în perioada maximă de 12 luni, mandatele provizorii pot fi prelungite cu încă cel mult opt luni.

Prelungirea poate fi acordată până la încheierea selecției și aprobarea de către Banca Națională a României a persoanelor desemnate, fără ca durata totală să depășească 20 de luni.

Măsura nu se aplică automat. Prelungirea trebuie justificată de nefinalizarea procedurii și poate fi acordată numai în limitele stabilite de hotărâre.

Pentru membrii Directoratului sunt reglementate două situații diferite, care pot interveni succesiv. Prima prelungire, de cel mult opt luni peste perioada inițială de 12 luni, poate fi acordată atunci când selecția Consiliului de supraveghere nu a fost finalizată.

Directoratul depinde de constituirea noului Consiliu, deoarece acesta este organul care declanșează procedura de selecție a conducerii executive.

După numirea membrilor Consiliului de supraveghere și declanșarea selecției pentru Directorat, mandatele provizorii pot fi prelungite cu încă cel mult opt luni dacă nici această procedură nu este finalizată. Perioada suplimentară este destinată încheierii selecției și obținerii aprobării prealabile a BNR.

În cazul în care ambele situații se aplică succesiv, durata provizoratului membrilor Directoratului poate ajunge la cel mult 28 de luni: perioada inițială de maximum 12 luni, urmată de două prelungiri de câte cel mult opt luni.

Această durată nu este acordată automat. Fiecare prelungire este condiționată de existența situației care o justifică și încetează odată cu finalizarea procedurilor, dacă acestea se încheie înaintea termenului maxim.

De ce a fost modificată hotărârea

Guvernul justifică măsura prin riscul ca mandatele provizorii să înceteze înainte de numirea și aprobarea conducerii definitive, ceea ce ar putea crea probleme în funcționarea Băncii de Investiții și Dezvoltare. După selecția organizată la nivelul Ministerului Finanțelor, candidații sunt evaluați de Comitetul de nominalizare al băncii. Urmează numirea membrilor Consiliului de supraveghere de către Adunarea Generală a Acționarilor și evaluarea acestora de către BNR.

Banca Națională are la dispoziție cel mult patru luni de la primirea dosarului complet pentru a lua o decizie. Dacă solicită documente sau informații suplimentare, termenul poate fi suspendat, însă întreaga procedură nu poate depăși șase luni.

În cazul Directoratului, procedura de selecție poate fi declanșată numai de membrii Consiliului de supraveghere numiți în urma selecției, în termen de zece zile. Această succesiune a etapelor a stat la baza introducerii celor două posibile prelungiri pentru conducerea executivă.

Guvernul a precizat că măsurile sunt temporare și nu modifică atribuțiile BNR de evaluare și aprobare a persoanelor desemnate în conducerea unei instituții de credit. Aplicarea hotărârii se va face în limita bugetului Ministerului Finanțelor.

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Editor : A.D.