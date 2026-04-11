Guvernul pregătește alocarea a 350 milioane lei pentru închiderea minelor din Valea Jiului. Suma acoperă doar jumătate din necesar

Ministerul Energiei a publicat joi în transparență decizională un proiect de Hotărâre de Guvern prin care propune alocarea a 349,98 milioane lei în 2026 pentru închiderea și ecologizarea minelor de huilă din Valea Jiului. Sumele ar urma să fie acordate Societății Complexul Energetic „Valea Jiului” și vizează minele Lonea, Lupeni, Livezeni și Vulcan, care urmează să fie închise etapizat până în 2032, în baza unui plan aprobat la nivel european.

Suma prevăzută pentru anul viitor este însă doar o parte din necesarul real.

În documentele oficiale se arată că pentru 2026 este nevoie, de fapt, de peste 663 milioane lei pentru toate lucrările planificate, ceea ce înseamnă că finanțarea actuală acoperă doar aproximativ jumătate. Diferența urmează să fie alocată ulterior, până la finalul anului, în funcție de buget.

Cea mai mare parte a fondurilor va fi folosită pentru lucrări de siguranță în subteran, esențiale pentru închiderea minelor în condiții de securitate.

Potrivit proiectului de hotărâre, distribuția sumelor este următoarea:

aproape 279 milioane lei pentru lucrări în subteran

35 milioane lei pentru reabilitarea fostelor exploatări

25 milioane lei pentru refacerea solurilor afectate

10 milioane lei pentru plăți compensatorii acordate angajaților disponibilizați

1 milion lei pentru reconversie profesională

Practic, cea mai mare parte a banilor merge către lucrări tehnice și de mediu, în timp ce o parte redusă este alocată direct angajaților afectați.

Procesul nu înseamnă doar oprirea extracției de huilă, ci un program complex care include securizarea galeriilor, dezafectarea instalațiilor, ecologizarea terenurilor și refacerea zonelor afectate de exploatare.

În paralel, statul trebuie să gestioneze și impactul social, prin plăți compensatorii și măsuri de reconversie profesională pentru mineri.

Citește și: Sindicatele cer ca Guvernul și Ministerul Energiei să intervină pentru ca minerii din Valea Jiului să primească primele de Paște

Ce impact are asupra oamenilor din Valea Jiului

Pentru comunitățile locale, închiderea minelor înseamnă pierderea treptată a locurilor de muncă din sectorul minier.

Autoritățile susțin că ajutorul de stat acordat anual are rolul de a reduce impactul social și economic, însă sumele pentru reconversie profesională sunt limitate comparativ cu cele pentru lucrările tehnice.

În același timp, programul ar trebui să creeze premisele pentru o tranziție către alte activități economice, mai puțin poluante.

Închiderea exploatărilor din Valea Jiului face parte din angajamentele României privind reducerea emisiilor și restructurarea sectorului energetic.

Programul este finanțat printr-o schemă de ajutor de stat aprobată de Comisia Europeană, în valoare totală de peste 3,9 miliarde lei, care acoperă perioada până în 2032.

Proiectul este în prezent în transparență decizională și urmează să fie adoptat de Guvern după finalizarea procedurilor de avizare.

Vezi documentele aici și aici.

Editor : A.D.