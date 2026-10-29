Guvernul condus de Luca Niculescu ar putea aproba vineri prima rectificare bugetară din acest an, destinată acoperirii unor urgențe din mai multe domenii, în special Sănătate și ordine publică, potrivit surselor Digi24. O a doua rectificare, mai amplă, ar urma să aibă loc la jumătatea lunii noiembrie.

Prima redistribuire de fonduri ar viza domeniile în care există probleme urgente de finanțare. În Sănătate, ministrul Alexandru Rogobete a indicat un necesar de aproximativ 11 miliarde de lei pentru acoperirea primelor urgențe și asigurarea serviciilor medicale. De asemenea, ar urma să fie alocate sume pentru plata salariilor restante sau neacoperite din Ministerul Afacerilor Interne, precum și pentru subvențiile restante destinate agricultorilor.

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Potrivit informațiilor Digi24, banii nu ar urma să fie luați din Fondul de rezervă bugetară, ci din sumele reprezentând 10% din bugetele ministerelor, blocate la începutul anului, în timpul guvernării lui Ilie Bolojan, pentru situații de urgență. Pentru redistribuirea acestor fonduri este necesară o ordonanță de urgență a Guvernului, întrucât banii nu se află la dispoziția directă a Ministerului Finanțelor.

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Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, ar urma să prezinte vineri situația finanțelor publice, însă nu a confirmat explicit că în aceeași zi va fi aprobată rectificarea bugetară. Prima ședință oficială a Guvernului Niculescu este așteptată în zilele următoare, cel mai probabil vineri.

O a doua rectificare, în noiembrie

A doua rectificare bugetară, programată pentru jumătatea lunii noiembrie, ar urma să fie mai amplă și să vizeze nevoile de finanțare ale tuturor domeniilor. Până atunci, Alexandru Nazare ar trebui să prezinte public situația finanțelor țării și a datoriilor bugetare lăsate de fostul Guvern Bolojan, potrivit surselor politice.

PSD ar fi acceptat ca ministrul Finanțelor să prezinte această evaluare după prima rectificare, la solicitarea liderului partidului, Sorin Grindeanu.

În paralel, Guvernul va trebui să pregătească și bugetul pentru anul următor. Astfel, autoritățile au în vedere trei etape: o primă redistribuire pentru urgențe, o rectificare mai amplă în noiembrie și elaborarea bugetului.

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Liderul PSD Sorin Grindeanu nu are programată o discuție cu premierul în weekend și că urmează să plece la Timișoara. Deciziile privind alocarea fondurilor urmează să fie clarificate în perioada următoare.

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Editor : Ana Petrescu