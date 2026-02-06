Live TV

Guvernul pregătește noi reguli pentru plata salariilor restante. Angajații companiilor strategice ar putea primi sume mai mari

Guvernul României a analizat joi, 5 februarie, în primă lectură, un proiect de ordonanță de urgență care modifică regulile de funcționare ale Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale. Proiectul prevede extinderea situațiilor în care statul poate plăti salariile restante, majorarea plafonului sumelor garantate pentru angajații companiilor considerate de interes strategic și prelungirea perioadei pentru care pot fi recuperate drepturile salariale.

Măsurile sunt motivate de necesitatea protejării angajaților în cazul firmelor aflate în dificultate financiară, în special în sectoarele considerate esențiale pentru economie, unde blocajele pot avea efecte sociale și economice mai ample.

Ce este Fondul de garantare și când pot fi plătite salariile restante

Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale este un mecanism prin care statul asigură plata unei părți din salariile restante atunci când angajatorul nu mai poate face aceste plăți, de regulă în situații de insolvență.

Fondul este alimentat din contribuțiile angajatorilor și are rolul de a proteja salariații în cazul blocajelor financiare ale firmelor.

Proiectul analizat de Guvern propune ca plata creanțelor salariale să poată fi realizată și în cazul companiilor aflate în concordat preventiv, o procedură prin care firma încearcă să își restructureze datoriile pentru a evita insolvența.

În practică, măsura ar permite angajaților să își recupereze mai devreme o parte din salariile restante.

Plafon mai mare pentru angajații companiilor considerate strategice

Una dintre cele mai importante modificări vizează plafonul sumelor care pot fi acordate din fond.

În prezent, limita este de maximum cinci salarii medii brute pe economie pentru fiecare angajat.

Potrivit proiectului, în cazul operatorilor economici de interes strategic, suma totală suportată din fond ar putea depăși această limită, fără însă a depăși echivalentul a 12 salarii medii brute pentru fiecare salariat.

Guvernul justifică măsura prin necesitatea protejării angajaților din sectoare unde eventualele blocaje financiare pot avea efecte economice și sociale extinse.

Cum vor fi stabilite companiile de interes strategic

Actul normativ nu stabilește o listă concretă a companiilor considerate strategice, ci creează cadrul pentru identificarea acestora.

Fiecare minister de resort va putea stabili criterii sectoriale, obiective și transparente, în funcție de domeniul gestionat.

Operatorii economici de interes strategic vor fi stabiliți ulterior prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor și cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale.

Perioadă mai lungă pentru recuperarea salariilor restante

Proiectul mai prevede extinderea perioadei pentru care pot fi solicitate creanțele salariale.

Pentru angajații companiilor strategice, acestea ar putea fi cerute pentru până la 12 luni consecutive anterioare depunerii cererii, ceea ce ar permite recuperarea unor sume mai mari decât în prezent.

În același timp, angajatorii de interes strategic vor avea obligația de a plăti o dobândă la nivelul pieței pentru sumele suportate din fond peste contribuțiile proprii, în momentul restituirii acestora.

Ce înseamnă „prima lectură” și ce urmează

Menționarea proiectului în informația de presă transmisă după ședința de Guvern nu înseamnă adoptarea lui automată.

Proiectul a fost analizat în primă lectură, adică a fost prezentat și discutat la nivelul Executivului, iar ministerele pot veni în continuare cu observații sau modificări.

Forma finală urmează să fie adoptată într-o ședință viitoare de Guvern. Abia după adoptare, publicarea în Monitorul Oficial și intrarea în vigoare, noile prevederi vor deveni aplicabile.

Proiectul mai prevede că, după intrarea în vigoare a ordonanței, Guvernul va avea la dispoziție 30 de zile pentru modificarea normelor metodologice de aplicare a legii.

