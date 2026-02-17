Guvernul pregătește noua schemă pentru prețul gazelor după 1 aprilie 2026. Cum vor fi calculate facturile pentru populație

Ministerul Energiei a publicat marți seară un proiect de ordonanță de urgență privind măsurile aplicabile clienților finali casnici din piața de gaze naturale în perioada 1 aprilie 2026 - 31 martie 2027, după expirarea actualei scheme de plafonare și compensare a prețurilor. Documentul propune un nou mod de formare a prețului gazelor pentru populație și introduce măsuri menite să evite creșteri bruște ale facturilor, într-o perioadă de tranziție către liberalizarea completă a pieței.

În prezent, până la 31 martie 2026, populația beneficiază de un preț plafonat de 0,31 lei/kWh, în timp ce producătorii de energie termică pentru populație beneficiază de prețuri reglementate la achiziția gazelor, în baza schemei aflate acum în vigoare.

Cum va fi stabilit prețul gazelor pentru populație

Potrivit proiectului de ordonanță, în perioada 1 aprilie 2026 - 31 martie 2027, prețul final din factură nu va mai fi stabilit printr-un plafon fix, ca în prezent, ci va fi calculat de fiecare furnizor din mai multe componente.

În preț intră costul de achiziție al gazelor naturale, o componentă fixă de furnizare, tarifele reglementate pentru transport și distribuție și taxele, respectiv TVA și accizele.

Componenta de achiziție reprezintă costul mediu al gazelor cumpărate de furnizor pentru clienții săi și se calculează lunar.

În practică, aceasta include atât gazele cumpărate la prețul stabilit pentru producția internă, cât și gazele cumpărate la prețuri de piață, atunci când cantitățile disponibile la preț reglementat nu sunt suficiente.

La acest cost se pot adăuga cheltuieli legate de transport, rezervarea capacității în sistem și înmagazinarea gazelor.

Proiectul prevede și o ajustare lunară, astfel încât diferențele dintre costurile estimate și cele reale de achiziție să fie corectate ulterior.

Pentru consumatorii casnici obișnuiți, regula importantă este că furnizorul trebuie să factureze prețul cel mai mic dintre prețul din contractul de furnizare și prețul rezultat din calculul stabilit prin ordonanță.

Pe scurt, dacă un client are deja un contract cu un preț mai bun, acesta rămâne valabil.

Situații în care regula nu se aplică

Excepția apare în cazul clienților preluați de furnizorii de ultimă instanță. Pentru aceștia, prețul final este stabilit doar pe baza formulei prevăzute în ordonanță, fără comparația cu prețul contractual.

De asemenea, măsurile din proiect vizează consumatorii casnici și producătorii de energie termică pentru populație, în timp ce piața non-casnică merge mai departe către liberalizare completă.

Totodată, proiectul introduce și obligația constituirii unor stocuri minime de gaze naturale pentru sezonul rece 2026-2027.

Furnizorii și producătorii de energie termică vor trebui să umple depozitele subterane până la cel puțin 90% din capacitatea totală, în perioada 1 aprilie - 31 octombrie 2026.

Măsura are rolul de a asigura continuitatea alimentării și de a reduce riscul unor creșteri bruște de preț în timpul iernii.

Gaz din producția internă la preț stabilit

Proiectul prevede că producătorii de gaze naturale care extrag și vând gaze vor avea obligația să livreze cantitățile necesare pentru populație și pentru producerea energiei termice la prețul de 110 lei/MWh, în perioada de aplicare a ordonanței.

Cantitățile vor fi folosite în primul rând pentru constituirea stocurilor și pentru consumul populației.

Pentru aceste cantități, proiectul prevede și unele excepții fiscale, acestea urmând să fie exceptate de la aplicarea unor prevederi privind impozitarea veniturilor suplimentare obținute din dereglementarea prețurilor gazelor naturale.

În Nota de Fundamentare, Guvernul arată că eliminarea bruscă a măsurilor de sprijin ar putea duce la creșteri imprevizibile ale prețurilor și la accentuarea sărăciei energetice.

Documentul menționează și faptul că o parte importantă a populației are dificultăți în plata facturilor la energie, iar trecerea către liberalizarea completă trebuie făcută gradual.

Ordonanța ar urma să intre în vigoare la data de 1 aprilie 2026, odată cu expirarea actualei scheme de plafonare.

Ordinul ANRE privind informarea clienților ar putea fi abrogat

Separat, potrivit unui ordin al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), elaborat în decembrie 2025, furnizorii de gaze naturale sunt obligați, începând cu data de 29 ianuarie, să își informeze toți clienții, casnici și non-casnici, că, de la 1 aprilie 2026, actuala schemă de plafonare a prețurilor finale se încheie, iar facturarea urmează să se facă la prețurile prevăzute în contractele de furnizare.

Această obligație a fost introdusă în lipsa unui nou cadru legislativ care să stabilească ce se întâmplă după expirarea schemei de sprijin.

Digi24.ro a discutat cu George Niculescu, președintele ANRE, care a declarat că apariția proiectului de ordonanță schimbă situația, iar obligația furnizorilor de a transmite aceste informări ar putea fi eliminată.

„Este o nouă ordonanță de urgență, care practic setează un nou cadru pentru consumatorii casnici și pentru producătorii de energie termică. Și atunci, clienții finali nu mai au nevoie să fie informați cu privire la terminarea schemei de plafonare-compensare. Așa că vom reveni și vom abroga ordinul”, a declarat președintele ANRE.

Acesta a explicat că ordinul nu a fost retras până acum deoarece, până la apariția proiectului, nu exista în mod formal un document care să arate clar ce urmează după 1 aprilie.

Vezi documentele aici și aici.