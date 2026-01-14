Live TV

Guvernul pregătește pachetul de reformă în administrație și ajustarea impozitelor locale înainte de aprobarea bugetului pe 2026

Ședință de guvern.
Ședință de guvern. Foto: gov.ro
Ajustarea impozitelor, necesară pentru respectarea PNRR

Premierul Ilie Bolojan a declarat că majorarea impozitelor locale pe proprietate și pachetul de reformă în administrație vor fi promovate înainte de adoptarea bugetului de stat, Guvernul luând în calcul asumarea răspunderii în Parlament. Șeful Executivului a explicat că creșterea impozitelor este necesară pentru finanțarea administrațiilor locale și respectarea angajamentelor din PNRR, în condițiile în care taxele pe proprietate din România sunt mult sub media europeană.

Șeful Guvernului a declarat că a avut discuții cu administrațiile locale pe tema creșterii impozitelor și a arătat că acestea reprezintă contribuția directă a cetățenilor la dezvoltarea infrastructurii din localitățile în care trăiesc.

„Impozitele pe proprietate sunt contribuția fiecărui cetățean la infrastructura acelei localități: la drumuri, la apă, la rețeaua de gaz, la serviciile publice. Impozitul pe proprietate, în toată lumea, este venit la autoritatea locală”, a spus Ilie Bolojan, marți seară la TVR 1. 

Premierul a atras atenția că nivelul acestor taxe este foarte scăzut în România comparativ cu media europeană. În prezent, impozitele pe proprietate reprezintă aproximativ 0,55% din PIB, față de o medie de 1,85% în Uniunea Europeană. „Impozitul pe proprietate în România este unul foarte mic, de 20 de ani, comparativ cu investițiile care trebuie făcute și cu puterea de cumpărare versus țările din UE”, a precizat Bolojan.

Ajustarea impozitelor, necesară pentru respectarea PNRR

Acesta a mai arătat că România și-a asumat corectarea acestei situații prin angajamentele din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

„Normal că nimeni nu vrea să dea vești proaste. Aici nu suntem să le spunem oamenilor ce le place să audă și după aceea să ne batem joc de ei, nerespectând ce le-am spus să facem. Nu mai puteam amâna”, a afirmat premierul.

Ilie Bolojan a explicat că majorarea este una generală, de aproximativ 70%, dar impactul financiar asupra contribuabililor nu este, în opinia sa, foarte mare.

„Sună mult, dar poate ai plătit 30 de euro și acum plătești 45–50 de euro. Aportul nu este atât de mare. Comparativ cu alte țări este încă destul de mic”, a spus șeful Executivului.

Premierul a mai precizat că actuala ajustare este una intermediară, urmând ca până la 1 ianuarie 2027 impozitele să fie stabilite în funcție de valoarea reală de piață a clădirilor, așa cum prevede PNRR. În acest context, Ministerul Finanțelor lucrează la un sistem informatic care va centraliza datele privind tranzacțiile imobiliare, informații ce vor fi furnizate de primării și notariate, pentru a crea o bază de date pe localități.

„Neimpunând aceste impozite, s-au pierdut sume foarte mari ca venituri pentru administrație și multe localități ar fi putut avea o infrastructură mai bună. Este anormal ca, în loc să avem grijă de bugetele locale, să luăm credite și să permitem unor administrații să nu facă ceea ce trebuie”, a mai declarat Ilie Bolojan.

Întrebat dacă pachetul de reformă în administrație, care include și modificările privind impozitele locale, va fi adoptat prin asumarea răspunderii Guvernului, premierul a răspuns că aceasta este „formula viabilă”, urmând ca o decizie finală să fie luată săptămâna viitoare. El a subliniat că pachetul trebuie adoptat înainte de aprobarea bugetului de stat.

Editor : Ana Petrescu

