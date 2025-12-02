Live TV

Video Guvernul pregătește un mecanism anti-inflație după expirarea plafonării. Florin Barbu promite schimbarea până în martie

Data publicării:
florin barbu face declaratii
Florin Barbu. Foto: Inquam Photos / George Călin

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat că pregătește un mecanism de protecție împotriva inflației care să fie aplicat după expirarea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază. Măsura ar urma să fie adoptată prin lege și pusă în funcțiune până la 31 martie 2026, potrivit Agerpres.

Florin Barbu a explicat că actuala intervenție în piață a fost necesară în contextul inflației ridicate.

„Sunt de acord să nu mai intervenim în piață. Noi am intervenit în piață atunci când aveam o inflație la 31 decembrie 2022 de aproape 13%. Este normal să intervii ca stat, să-ți protejezi consumatorii, să-ți protejezi, pe de altă parte, și fermierii, pentru că plafonarea adaosului comercial reprezintă un preț mai bun la poarta fermei”, a declarat ministrul Agriculturii, pentru Agerpres.

El a adăugat că plafonarea a limitat presiunea asupra fermierilor.

Bineînțeles, dacă vrei să ai o marjă de profit mai mare ca și retail, cu un adaos comercial fix de 20%, normal că vei cere prețul mai mare la fermier. Asta nu s-a înțeles.

Ministrul propune acum un mecanism care să se activeze automat atunci când inflația devine prea ridicată.

„Deci, ca să nu mai fiu acuzat întotdeauna că intervin în piață (...) am venit cu o propunere: așa cum se întâmplă și la cursul de schimb al euro, când BNR-ul intervine atunci când cursul euro crește prea tare, să avem și noi o legislație pe inflație. Și atunci când inflația e peste 5%, să intre acest mecanism pentru toate produsele agroalimentare. În cazul în care inflația este sub 5%, piața să fie liberă și să fie eliminat”, a precizat el.

Barbu spune că statul are responsabilitatea de a proteja puterea de cumpărare.

„Noi avem o responsabilitate asupra inflației și asupra puterii de cumpărare a românilor și atunci acest mecanism este foarte simplu. Așa cum se intervine pe cursul leu-euro, așa să se intervină și pe inflația din România”, a afirmat ministrul.

Acesta susține că, deși la început analiștii au criticat plafonarea adaosului, evaluările ulterioare au arătat efecte pozitive.

Și-au dat seama că această schemă stabilită la Ministerul Agriculturii a fost una foarte bună, pentru că inflația a coborât la 5,5%, de la 12,8% în decembrie 2022.

Barbu dorește ca noua măsură să fie adoptată prin lege, nu prin decizii ale Guvernului.

„Deocamdată am avut o discuție cu colegii din Parlament, de la grupul Partidului Social Democrat. Voi merge și către celelalte grupuri ale partidelor din România și, bineînțeles, apoi voi avea o discuție și cu domnul premier, pentru că această lege vreau să fie aprobată în Parlamentul României, nu în Guvernul României, să nu se spună că Florin Barbu sau domnul premier Bolojan intervin în piață. Să fie o lege aprobată în Parlament, care să limiteze creșterea prețurilor la produsele agroalimentare din România, iar acest lucru trebuie să se întâmple până expiră plafonarea, la 31 martie 2026”, a explicat ministrul.

În ceea ce privește evoluția prețurilor din perioada sărbătorilor de iarnă, Barbu afirmă că speculațiile sunt frecvente și trebuie supravegheate.

„Oricine face comercializare speculează în perioada sărbătorilor și într-adevăr este o creștere. Dar aici sunt atribuțiile Consiliului Concurenței privind distorsionarea pieței”, a transmis el.

Ministrul a cerut și verificări suplimentare.

„Anumite înțelegeri între magazinele de retail sau între anumiți producători, aceste practici comerciale neloiale trebuie să dispară. (...) Consiliul Concurenței trebuie să analizeze dacă nu cumva acea marjă care a fost eliminată de la produsele alimentelor de bază nu a fost transferată către alte produse agroalimentare”, a subliniat Barbu.

Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază a fost introdusă în iulie 2023 și a fost prelungită prin mai multe ordonanțe, ultima fiind valabilă până la 31 martie 2026. Măsura acoperă întreg lanțul agroalimentar – procesatori, distribuitori și comercianți – și are ca scop protejarea consumatorilor vulnerabili, în acord cu principiile Pilonului european privind drepturile sociale.

Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a afirmat recent că plafonarea „nu ar mai trebui prelungită”, susținând că piața s-a adaptat și scumpirile s-au mutat către alte categorii de produse.

Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, rata anuală a inflației a fost de 9,8 la sută în octombrie 2025, în condițiile în care mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 10,96 la sută, serviciile cu 10,52 la sută, iar mărfurile alimentare cu 7,57 la sută.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Dictatorul din Belarus, Aleksandr Lukasenko.
1
Cel mai vechi dictator din Europa felicită România cu ocazia Zilei Naționale. Republica...
lac paltinu
2
Directorul companiei care tratează apa din Paltinu: Au fost presiuni. De unde să dau apă...
Digi 24_2025_11_30_15_15_45
3
Premieră pentru dronele Bayraktar ale Turciei: un aparat de zbor a neutralizat singur o...
băzăvan
4
Bărbatul care i-a strigat lui Călin Georgescu „marș la Moscova” a depus plângere după ce...
Nicusor Dan INSTANT_STRATEGIE_SECURITATE_PARLAMENT_05_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Huiduieli la Alba Iulia în momentul depunerii coroanei din partea președintelui Nicușor...
De necrezut! Ce au putut să-i propună oamenii marelui Ronaldinho unui fotograf român. Imaginile surprinse la Iași
Digi Sport
De necrezut! Ce au putut să-i propună oamenii marelui Ronaldinho unui fotograf român. Imaginile surprinse la Iași
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Post Office Deals With Busiest Mail Day
Un Crăciun mai scump. Bugetul pentru cadouri, drastic „subțiat” de scumpiri. Când sunt dispuși românii să cheltuiască de sărbători
agricultura
Scumpirea carburanților lovește în plin agricultura. Mulți dintre fermieri se gândesc să renunțe: „Ne îngenunchează”
Bani peste o factură la curent.
Scumpiri în lanț și tăieri de personal în mai multe sectoare până în 2026. „Inflația și blocajul financiar, combinație letală”
legumicultor in gradina cu rosii
Ministerul Agriculturii a finalizat plățile către producătorii din sere și solarii. 300 de milioane de lei pentru legumele românești
barbat care baga o moneda intr-o pusculita
Economiile românilor au crescut în octombrie. Cât valorează, de fapt, banii din conturi, potrivit BNR
Recomandările redacţiei
Vlad Gheorghe.
Vlad Gheorghe se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei: „În...
Vladimir Putin - Steve Witkoff meeting in Moscow
Discuții cruciale la Moscova. Vladimir Putin și Steve Witkoff...
MWJmYjU1YTljMTMzYzQyNjUwZDg3NjcwNThjYmQ=.thumb
Criza apei din Prahova și Dâmbovița. Director de la Apele Române...
sofia proteste bulgaria
Mii de oameni au protestat la Sofia și în alte orașe din Bulgaria...
Ultimele știri
Meteorolog: Șanse ca 2025 să intre în top 5 cei mai călduroși ani, în România. Unde ar putea să ningă, către finalul lunii
Donald Tusk cere Germaniei să se grăbească în a veni cu ajutorul pentru victimele din timpul ocupației Poloniei
China umple lumea cu mașini pe benzină pe care nu le poate vinde acasă. Exporturi uriașe ajung în Europa de Est și Africa (Reuters)
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Astrologii anunță schimbări mari pe 2 decembrie. Luna în Taur determină trei zodii să înceapă o viață nouă
Cancan
Cine e doamna cu pălărie galbenă, de la parada de 1 Decembrie? Ținută deosebită de Ziua Națională | EXCLUSIV
Fanatik.ro
„Charalambous va pleca de la FCSB pe salariu de 2 milioane de euro”. Anunț de ultimă oră despre tehnicianul...
editiadedimineata.ro
Detoxul digital de 7 zile: ce se întâmplă cu mintea ta când iei pauză de la social media
Fanatik.ro
Gigi Becali, soluție uluitoare pentru salvarea lui Dennis Politic la FCSB. „Vedem de Bobotează. Vreau să-l...
Adevărul
România, părăsită de majoritatea sașilor, șvabilor și evreilor. Cum s-a transformat structura demografică...
Playtech
Cum prelungești viața centralei termice cu până la 10 ani. Greșeala ce poate dubla consumul și reduce durata...
Digi FM
Corina Dănilă, primele declarații despre soțul ei, cu care s-a căsătorit în secret. Este mai tânăr cu 12 ani...
Digi Sport
Lovitură de proporții: l-au contactat pe Xabi Alonso pentru a prelua echipa! Real are deja făcută lista cu...
Pro FM
Cine este Mary Austin, marea iubirea a lui Freddie Mercury. Cum arată viața ei acum, la 34 de ani de la...
Film Now
George Clooney își amintește cum a pierdut un rol important în fața lui Brad Pitt: "La naiba, el l-a luat...
Adevarul
Povestea eroinelor care au salvat oameni din calea naturii dezlănțuite. Una dintre ele avea doar 10 ani, iar...
Newsweek
Când intră pensia, alocația, indemnizația de handicap și venitul de incluziune, în decembrie? Calendar complet
Digi FM
Au trecut 12 ani de la dispariția lui Paul Walker. Ce omagiu emoționant i-a adus fiica lui pe rețelele sociale
Digi World
"Așteptări vs. realitate. Mă simt înșelată". A crezut că și-a închiriat cea mai frumoasă cameră cu vedere la...
Digi Animal World
Un adolescent care visa să îmblânzească lei a fost sfâşiat mortal după ce a intrat în ţarcul de la o grădină...
Film Now
Dezvăluiri despre Keith Urban, după divorțul de Kidman: „Se întreabă dacă nu cumva a făcut o greșeală uriașă...
UTV
Gina Pistol și Smiley locuiesc încă cu chirie, deși și-au cumpărat două locuințe. „Anul viitor trebuie să...