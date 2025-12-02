Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat că pregătește un mecanism de protecție împotriva inflației care să fie aplicat după expirarea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază. Măsura ar urma să fie adoptată prin lege și pusă în funcțiune până la 31 martie 2026, potrivit Agerpres.

Florin Barbu a explicat că actuala intervenție în piață a fost necesară în contextul inflației ridicate.

„Sunt de acord să nu mai intervenim în piață. Noi am intervenit în piață atunci când aveam o inflație la 31 decembrie 2022 de aproape 13%. Este normal să intervii ca stat, să-ți protejezi consumatorii, să-ți protejezi, pe de altă parte, și fermierii, pentru că plafonarea adaosului comercial reprezintă un preț mai bun la poarta fermei”, a declarat ministrul Agriculturii, pentru Agerpres.

El a adăugat că plafonarea a limitat presiunea asupra fermierilor.

Bineînțeles, dacă vrei să ai o marjă de profit mai mare ca și retail, cu un adaos comercial fix de 20%, normal că vei cere prețul mai mare la fermier. Asta nu s-a înțeles.

Ministrul propune acum un mecanism care să se activeze automat atunci când inflația devine prea ridicată.

„Deci, ca să nu mai fiu acuzat întotdeauna că intervin în piață (...) am venit cu o propunere: așa cum se întâmplă și la cursul de schimb al euro, când BNR-ul intervine atunci când cursul euro crește prea tare, să avem și noi o legislație pe inflație. Și atunci când inflația e peste 5%, să intre acest mecanism pentru toate produsele agroalimentare. În cazul în care inflația este sub 5%, piața să fie liberă și să fie eliminat”, a precizat el.

Barbu spune că statul are responsabilitatea de a proteja puterea de cumpărare.

„Noi avem o responsabilitate asupra inflației și asupra puterii de cumpărare a românilor și atunci acest mecanism este foarte simplu. Așa cum se intervine pe cursul leu-euro, așa să se intervină și pe inflația din România”, a afirmat ministrul.

Acesta susține că, deși la început analiștii au criticat plafonarea adaosului, evaluările ulterioare au arătat efecte pozitive.

Și-au dat seama că această schemă stabilită la Ministerul Agriculturii a fost una foarte bună, pentru că inflația a coborât la 5,5%, de la 12,8% în decembrie 2022.

Barbu dorește ca noua măsură să fie adoptată prin lege, nu prin decizii ale Guvernului.

„Deocamdată am avut o discuție cu colegii din Parlament, de la grupul Partidului Social Democrat. Voi merge și către celelalte grupuri ale partidelor din România și, bineînțeles, apoi voi avea o discuție și cu domnul premier, pentru că această lege vreau să fie aprobată în Parlamentul României, nu în Guvernul României, să nu se spună că Florin Barbu sau domnul premier Bolojan intervin în piață. Să fie o lege aprobată în Parlament, care să limiteze creșterea prețurilor la produsele agroalimentare din România, iar acest lucru trebuie să se întâmple până expiră plafonarea, la 31 martie 2026”, a explicat ministrul.

În ceea ce privește evoluția prețurilor din perioada sărbătorilor de iarnă, Barbu afirmă că speculațiile sunt frecvente și trebuie supravegheate.

„Oricine face comercializare speculează în perioada sărbătorilor și într-adevăr este o creștere. Dar aici sunt atribuțiile Consiliului Concurenței privind distorsionarea pieței”, a transmis el.

Ministrul a cerut și verificări suplimentare.

„Anumite înțelegeri între magazinele de retail sau între anumiți producători, aceste practici comerciale neloiale trebuie să dispară. (...) Consiliul Concurenței trebuie să analizeze dacă nu cumva acea marjă care a fost eliminată de la produsele alimentelor de bază nu a fost transferată către alte produse agroalimentare”, a subliniat Barbu.

Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază a fost introdusă în iulie 2023 și a fost prelungită prin mai multe ordonanțe, ultima fiind valabilă până la 31 martie 2026. Măsura acoperă întreg lanțul agroalimentar – procesatori, distribuitori și comercianți – și are ca scop protejarea consumatorilor vulnerabili, în acord cu principiile Pilonului european privind drepturile sociale.

Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a afirmat recent că plafonarea „nu ar mai trebui prelungită”, susținând că piața s-a adaptat și scumpirile s-au mutat către alte categorii de produse.

Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, rata anuală a inflației a fost de 9,8 la sută în octombrie 2025, în condițiile în care mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 10,96 la sută, serviciile cu 10,52 la sută, iar mărfurile alimentare cu 7,57 la sută.

