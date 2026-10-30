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Guvernul prelungește cu încă trei luni măsurile pentru limitarea majorărilor la preţul motorinei

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masina alimentata la pompa cu motorina
Foto: Profimedia Images
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Guvernul prelungește cu încă trei luni perioada de aplicare a măsurilor pentru limitarea majorărilor la preţul motorinei, a anunţat prim-ministrul Luca Niculescu vineri, în deschiderea ședinței de guvern.

„Pregătirea pentru iarnă, cum am spus, un alt subiect important. Vă rog să puneţi accentul pe monitorizarea situaţiei privind necesarul de energie, inclusiv din depozitele de gaze, şi funcţionarea sistemului”, a spus Niculescu.

„Ne preocupă, de asemenea, creşterea preţului la carburant, suportată din ce în ce mai greu de români, şi ca măsură de sprijin vom prelungi astăzi cu încă trei luni perioada de aplicare a măsurilor pentru limitarea majorărilor la preţul motorinei ", a adăugat el, potrivit Agerpres.

Editor : M.B.

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