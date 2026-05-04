Guvernul prelungește decontarea energiei pentru irigații până la 31 mai. Alocare de fonduri pentru legumicultori și zootehnie

irigatii la o cultura de porumb pe camp
Cultivatori: 275 milioane lei pentru legume în spații protejate Zootehnic: peste 137 milioane lei pentru creșterea animalelor

Guvernul a adoptat, luni, trei hotărâri prin care sprijină sectorul agricol. Astfel, este prelungită până la 31 mai 2026 decontarea energiei electrice pentru irigații utilizate în 2025, sunt alocate 275 milioane lei pentru programul de susținere a legumelor cultivate în spații protejate în 2026 și aprobate peste 137 milioane lei pentru schema de ajutor de stat în sectorul zootehnic.

Executivul a aprobat o hotărâre care permite decontarea cheltuielilor cu energia electrică utilizată pentru irigații aferente anului 2025 până la data de 31 mai 2026, arată comunicatul de presă al Ministerului Agriculturii.

Măsura vine în contextul întârzierii transmiterii facturilor de energie de către furnizori și al constrângerilor bugetare din 2025, care au făcut imposibilă decontarea în cursul anului.

Potrivit actului normativ, costurile cu energia electrică pentru irigații vor fi acoperite din bugetul Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare (ANIF), în limita fondurilor alocate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în cotă de până la 50%.

Hotărârea stabilește și un calendar accelerat pentru efectuarea plăților:

  • în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare, va fi emis ordinul ministrului Agriculturii pentru stabilirea cotei de decontare;
  • ulterior, ANIF va solicita deschiderea creditelor bugetare necesare efectuării plăților către beneficiari.

„Prin această hotărâre, asigurăm decontarea în cotă de până la 50% a cheltuielilor cu energia electrică utilizată pentru irigații, o măsură concretă de sprijin pentru fermieri într-un context dificil. Chiar dacă facturile au fost transmise cu întârziere, garantăm că aceste costuri vor fi acoperite din bugetul alocat, astfel încât agricultorii să își poată continua activitatea fără blocaje financiare și să pregătească în bune condiții noul an agricol”, a declarat viceprim-ministrul, ministrul interimar al Agriculturii, Tánczos Barna.

Prin această măsură, Guvernul urmărește reducerea impactului economic asupra producătorilor agricoli și susținerea pregătirii noului an agricol.

Cultivatori: 275 milioane lei pentru legume în spații protejate

În aceeași ședință, a fost adoptată hotărârea pentru completarea art. 8 din HG nr. 325/2025 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea Programului de susținere a producției de legume cultivate în spații protejate”, în perioada 2025–2027.

Actul normativ aprobă resursele financiare necesare plății ajutorului de minimis beneficiarilor eligibili pentru cererile depuse în anul 2026 potrivit Ministerului Agriculturii.

Schema este aplicată pe o perioadă de trei ani și are ca obiectiv stimularea producției autohtone de legume și valorificarea acesteia pe piață.

Pentru anul 2026, sunt alocate 275 milioane lei, fonduri prevăzute și aprobate în bugetul MADR. Cuantumul ajutorului este de 1,5 euro/mp, echivalentul a 1.500 euro pentru 1.000 mp, pentru o suprafață cumulată de minimum 1.000 mp.

Plățile vor fi efectuate după finalizarea verificărilor privind îndeplinirea condițiilor de eligibilitate și centralizarea beneficiarilor.

Prin această măsură, ministerul susține dezvoltarea sectorului legumicol, creșterea producției autohtone și consolidarea exploatațiilor agricole.

Zootehnic: peste 137 milioane lei pentru creșterea animalelor

Guvernul a mai aprobat hotărârea privind suma alocată schemei de ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor pentru anul 2026, mai transmite Ministerul Agriculturii.

Valoarea totală a schemei este de maximum 137.201.100 lei credite de angajament, din care:

  • 39.044.600 lei pentru speciile taurine, bubaline, porcine și ecvine;
  • 98.156.500 lei pentru speciile ovine și caprine.

Sunt prevăzute și credite bugetare în valoare totală de 142.319.600 lei. Sumele se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate MADR pentru 2026. Valoarea schemei se încadrează în plafonul maxim pentru perioada 2023–2027, de 561.571.180 lei.

Ajutoarele sunt acordate sub formă de servicii subvenționate și se adresează microîntreprinderilor, IMM-urilor, întreprinderilor individuale și familiale, persoanelor fizice autorizate, persoanelor fizice cu atestat de producător, precum și persoanelor juridice din domeniul producției agricole.

„Susținerea asociațiilor responsabile pentru ameliorare este vitală pentru sectorul zootehnic. Îmbunătățirea performanțelor genetice este unul dintre cei mai importanți factori în creșterea eficienței și a profitabilității la nivelul fermei. Asigurăm și în acest an sprijin pentru sectorul zootehnic, subliniind în același timp importanța alocării judicioase a fondurilor publice, precum și atingerea obiectivelor de bază: ameliorarea și creșterea performanței cuantificabile și verificabile,” a declarat viceprim-ministrul, ministrul interimar al Agriculturii, Tánczos Barna.

Ministerul Agriculturii arată că măsurile vizează menținerea activității în sectorul creșterii animalelor cu potențial ridicat de producție, creșterea veniturilor crescătorilor și asigurarea materiei prime pentru industria alimentară și siguranța alimentară a populației.

