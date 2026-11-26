Guvernul a prelungit până la 31 decembrie 2027 mecanismul de consultare și reacție coordonată privind autorizarea importurilor de produse agricole din Ucraina, potrivit unei ordonanțe de urgență adoptate joi, la propunerea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR). Reglementarea este valabilă pentru grâu sau amestec de grâu și secară, porumb, oleaginoase, făină de grâu, zahăr, ouă și carne de pasăre.

Actul normativ prelungește plafonarea adaosurilor comerciale la produsele alimentare de bază cu încă șase luni, potrivit comunicatului de presă al MADR. Decizia vizează protejarea consumatorilor și a fermierilor români, în contextul presiunilor economice generate de evoluția prețurilor la energie și carburanți, precum și de tensiunile geopolitice regionale și internaționale.

Ordonanța de urgență prevede și prelungirea cu un an, până la 31 decembrie 2027 inclusiv, a mecanismului de consultare și reacție coordonată privind autorizarea exporturilor de produse agricole din Ucraina.

Mecanismul se aplică pentru grâu sau meslin, porumb, oleaginoase, făină de grâu, zahăr, ouă și carne de pasăre.

Potrivit MADR, prelungirea licențierii urmărește protejarea fermelor românești din sectoarele vegetal și zootehnic, în condițiile în care tranzitul produselor agricole ucrainene ar fi favorizat intrarea unor cantități importante pe piața internă, la prețuri considerate de minister de dumping.

MADR: Măsurile protejează producția autohtonă

Ministerul Agriculturii afirmă că menținerea mecanismului de licențiere sprijină și procesatorii români, prin facilitarea valorificării producției autohtone, prevenirea practicilor comerciale neloiale și asigurarea trasabilității produselor.

„Prelungirea licențierii pentru importurile din Ucraina asigură un mediu concurențial corect pentru producția autohtonă”, a afirmat ministrul Florin-Ionuț Barbu.

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Acesta a mai declarat că măsurile adoptate urmăresc protejarea bugetelor familiilor și a activității fermierilor români.

„Rămânem ferm angajați în menținerea echilibrului pe piața agroalimentară și a siguranței alimentare", a transmis ministrul.

Plafonarea adaosurilor comerciale, prelungită până în iunie 2027

Măsura privind limitarea adaosurilor comerciale la produsele alimentare de bază, prevăzută de OUG nr. 67/2023, va fi aplicată până la 30 iunie 2027 inclusiv.

Potrivit MADR, mecanismul nu fixează prețul final la raft și nu impune restricții cantitative, ci limitează marjele comerciale la maximum 5% cumulat pe lanțul de distribuție și maximum 20% la retail.

Ministerul precizează că, în aceste condiții, concurența și libertatea de negociere între producători și procesatori sunt menținute în limitele stabilite de plafon.

„Plafonarea adaosurilor comerciale oprește scumpirile nejustificate la alimentele de bază”, a declarat ministrul Agriculturii, Florin-Ionuț Barbu.

INS: Alimentele s-au scumpit cu 3,07% într-un an

MADR justifică prelungirea măsurii prin necesitatea prevenirii transferului accelerat al costurilor cu utilitățile și transportul în prețurile finale ale produselor alimentare.

Potrivit celor mai recente date ale Institutului Național de Statistică, în octombrie 2026, mărfurile alimentare au înregistrat o creștere anuală de 3,07%.

Ministerul susține că menținerea plafonării are rolul de a proteja puterea de cumpărare a populației, în special a gospodăriilor cu venituri mici.

Editor : A.P.